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Виробник пива Carlsberg заявив, що Кремль конфіскував їхні активи в Росії
Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимнимЯкоб Ааруп-Андерсен
Данська пивоварна компанія Carlsberg (“Карлсберг”) заявила у вівторок, 31 жовтня, що вона розірвала будь-які зв’язки зі своїм дочірнім бізнесом в Росії, а також відмовляється укладати угоду з російським урядом, яка б легітимізувала незаконну, на її думку, конфіскацію активів компанії, здійснену урядом РФ в липні цього року. Про це повідомляє мережа CNN.
Carlsberg, як і багато інших іноземних компаній, намагалася продати свої російські активи з минулого року внаслідок вторгнення Росії в Україну та введення західних санкцій проти Росії. У червні 2023 року компанія оголосила, що знайшла покупця для своєї російської пивоварні “Балтика”, якою Carlsberg володіла з 2000 року, повідомляє агентство AFP.
У липні президент Росії Володимир Путін наказав арештувати частку Carlsberg у “Балтиці”, фактично віддавши її у власність держави, додає AFP.
“Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним”, — сказав Якоб Ааруп-Андерсен, який обійняв посаду генерального директора Carlsberg у вересні цього року, зазначає CNN.
“Наразі ми не бачимо шляху до переговорного рішення щодо виходу з Росії. Ми відмовляємося бути примушеними до угоди на неприйнятних умовах, виправдовуючи незаконне поглинання нашого бізнесу”, — йдеться в заяві компанії, яку цитує AFP.
Загалом Carlsberg володіла вісьмома пивоварнями в Росії й наймала 8400 працівників в цій країні. У 2022 році Carlsberg списала вартість “Балтики” за 9,9 мільярда данських крон (приблизно 1,41 мільярда доларів), повідомляє CNN.
Раніше у жовтні Carlsberg розірвала ліцензійні угоди з “Балтикою”, які дозволяли останній виробляти й продавати продукцію Carlsberg в Росії. При цьому “Балтиці” буде дозволено розпродати наявні запаси продукції до квітня 2024 року.
“Коли ці ліцензії закінчаться наприкінці пільгового періоду, їм більше не дозволено буде виробляти жоден з наших продуктів. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але це наші очікування”, – заявив Ааруп-Андерсен, якого цитує CNN.
Росія була одним із найбільших ринків Carlsberg, на неї припадало дев’ять відсотків прибутку у 2021 році, і вихід з цієї країни привів Carlsberg до збитків у чистому вираженні у 2022 році, додає AFP.
Також, як повідомляла раніше CNN, голландська пивоварня Heineken завершила вихід з Росії через 18 місяців після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, продавши свій бізнес в Росії за 1 євро, про що компанія оголосила в п’ятницю, 25 серпня 2023 р.
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- Голос Америки
Столтенберг: Україні потрібно більше зброї. Якісної та у великій кількості
Війна в Газі не повинна призвести до послаблення волі та здатності союзників підтримувати Україну, заявив на засідання Північної ради в Осло 31 жовтня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Він зазначив, що немає ознак того, що Росія планує мир, а навпаки планує продовжувати війну.
"Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це тому, що хочу миру в Україні. Президент Путін може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. Україна такої можливості не має. Якщо Україна перестане захищатися, вони будуть окуповані. А окупація – це не мир", - заявив Столтенберг.
Він наголосив, що українці воюють з мужністю та рішучістю, але сміливість не зупиняє бомби, і рішучість не перехоплює ракети.
"Це те, що робить зброя. Якісна та у великій кількості. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси", - додав він.
Він вкотре назвав вторгнення Росії в Україну стратегічною помилкою Кремля.
"Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. І вона втратила політичний вплив, стає все більш ізольованою. Вторгнення в Україну – це стратегічна поразка Росії", - зазначив генеральний секретар НАТО і наголосив, що чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів.
Він також зауважив, що усі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу, і на саміті у Вільнюсі союзники ухвалили три важливі рішення, щоб це відбулося.
"По-перше, ми видалили один із двох етапів процесу членства. Ми скасували вимогу щодо ПДЧ, і таким чином зробили шлях значно коротшим. По-друге, ми створили абсолютно нову політичну платформу: Раду "Україна-НАТО", де ми зустрічаємося як рівні для консультацій, так і можемо ухвалювати рішення. І по-третє, ми ухвалили комплексний пакет, який забезпечує повну взаємодію сил України та НАТО", - зазначив Генсек.
Єнс Столтенберг наголосив, що інвестиції в безпеку України – це також інвестиції в безпеку союзників.
"Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це також небезпечно для нас. Це зробить нас більш уразливими. Меседж Путіну та іншим авторитарним лідерам буде таким: якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть", - підсумував Столтенберг.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4 млрд доларів допомоги Україні та 14,3 млрд дол. допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.
Новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакета допомоги Ізраїлю. Тоді як лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл, підтримують надання допомоги США Україні.
Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників вже цього тижня.
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На підготовку українських пілотів на F-16 знадобиться 5-9 місяців - Пентагон
На підготовку українських пілотів для управління винищувачами F-16 знадобиться 5-9 місяців. Про це під час брифінгу у Пентагоні заявив прессекретар міноборони США Пет Райдер.
"Ми очікуємо, що завершення випуску буде залежати від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо припустити, що їм знадобиться від п'яти до дев'яти місяців, щоб завершити цю підготовку", - заявив Райдер, відповідаючи на питання журналіста української служби Голосу Америки Остапа Яриша.
Минулого тижня стало відомо, що кілька українських льотчиків перейшли до вивчення основ пілотування F-16 під керівництвом інструкторів Національної гвардії ВПС США в Аризоні. Йдеться про навчання спочатку на тренажерах, а згодом – на реальних реактивних літаках F-16, відповідно до програми Повітряних сил США.
Напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також повідомив, що перший американський винищувач F-16, який Нідерланди надають Україні, прибуде до тренувального центру Румунії протягом двох тижнів.
Данія, Норвегія та Бельгія оголосили, що передадуть Україні літаки F-16.
"Україна не буде підкорена Росією. Воля народу України ніколи не буде зламана", - посол США в ООН
18 мільйонів українців, а це більше ніж 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги. Про це у вівторок під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого гуманітарній ситуації в Україні, повідомив директор Управління ООН з координації гуманітарних питань Рамеш Раджасінгхам. Він також додав, що з початку повномасштабного вторгнення було вбито 9 тисяч цивільних, і якщо перерахувати, то щодня в Україні гине по 16 цивільних.
Засідання ще два тижні тому ініціювали Франція та Еквадор. Країни-члени, зокрема, партнери України, зосередилися на обговоренні гуманітарних проблем та підготовки України до зими. Окрему увагу присвятили енергетичній інфраструктурі, яка досі оговтується від російських атак минулої зими
За словами Раджасінгхама, значні пошкодження та руйнування критичної інфраструктури України продовжують серйозно впливати на доступ цивільного населення до електроенергії, опалення, води та телекомунікацій. "Це викликає особливе занепокоєння, коли швидко наближається зима, і температура починає опускатися до мінус 20 градусів за Цельсієм", - додав представник ООН.
Також він повідомив, що з початку вторгнення Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила понад 1300 атак на медичні заклади. Це понад 55% усіх атак на заклади охорони здоров’я у світі за той самий період. У результаті в Україні загинуло 111 медичних працівників і пацієнтів. "У деяких частинах сходу та півдня доступ до медичних послуг практично відсутній, оскільки не працює половина лікарень чи клінік", - зазначив він.
Водночас гуманітарні працівники продовжують зіштовхуватися з труднощами, виконуючи свою роботу. Якщо у 2022-му загинуло чотири працівники, то у 2023-му вже 14. Наразі гуманітарним організаціям (у цілому в полі працює понад 500 організацій) вдалося доставити першочергову допомогу дев'яти мільйонам українців. Проте вони досі не мають доступу до тих, хто потребує допомоги на тимчасово окупованих територіях. Під час засідання низка доповідачів закликали Росію нарешті надати доступ до цих територій та людей, особливо зараз, коли наближається холодна погода.
Раджасінгхам також додав, що представники гуманітарної спільноти зараз працюють над планом реагування взимку. Він, зокрема, буде зосереджений на підтримці прифронтових громад, у важкодоступних районах, зокрема, проведення ремонтних робіт та забезпечення функціонування систем водо- та теплопостачання.
Своєю чергою, Робер Вуд, заступник постійного представника США при ООН, повідомив, що від липня, коли Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, своїми обстрілами вона знищила 300 тис. метричних тон українського збіжжя. Він також додав, що українці продемонстрували надзвичайну стійкість перед зусиллям Кремля знищити енергомережу України та використовувати зиму як зброю. Водночас з лютого 2022 року Сполучені Штати надали майже 2 мільярди вісімсот мільйонів доларів гуманітарної допомоги як в Україні, так і в регіоні.
"Наша допомога й надалі зосереджуватиметься на підготовці до зими. Однак гуманітарні потреби України продовжують зростати, включаючи потреби в додатковому житлі, ремонті, ізоляції, зимовому одязі та продовольстві. Захисті систем водопостачання та водовідведення від замерзання. А також захисті вразливих груп населення, особливо біля лінії фронту", - додав дипломат.
За його словами, оновлений план ООН з підготовки до зимового періоду передбачає виділення 435 мільйонів доларів, щоб допомогти утримувати понад 1,7 млн цивільних у зимовий сезон.
"Ми закликаємо міжнародну спільноту забезпечити заклики ООН щодо фінансування. Як сказав президент Байден, прихильність Сполучених Штатів Україні залишатиметься сильною. Путін може вірити, що зможе протриматися довше, ніж Україна, але він помиляється. Україна не буде підкорена Росією. Воля народу України ніколи не буде зламана", - заявив він.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який також взяв участь у засіданні, повідомив, що, за даними розвідки, Росія накопичує ракети та безпілотники, щоб відновити масові удари по критично важливій цивільній інфраструктурі, як тільки температура опуститься нижче нуля. "Росія не демонструє намірів позбутися своїх терористичних практик проти мільйонів українських мирних жителів, що робить обов’язковим отримання додаткових систем ППО для захисту цих критичних об'єктів взимку", - додав посол.
У своєму виступі він також згадав і зустріч на Мальті, де обговорювали формулу миру. За його словами, спільні зусилля та структура, розроблена через ці зустрічі, може слугувати універсальним рішенням для миру і правосуддя, що виходить далеко за межі України. "Завершення цієї руйнівної російської війни матиме позитивний вплив на вирішення конфліктів у всьому світі, посилаючи потужне повідомлення про те, що мир є досяжним, і міжнародне право перемагає. Україна залишається відданою роботі над всеосяжним, справедливим і тривалим миром не лише для свого народу, а й для всього світу", - повідомив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
Якщо не допоможемо українцям, солдати зі США воюватимуть у Європі – слухання в Сенаті про додаткове фінансування для України
Без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну, - заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань у вівторок, 31 жовтня.
Сенатор Дік Дурбін запитав, чи не перебільшує президент України Володимир Зеленський, коли говорить, що "без фінансової підтримки США і НАТО ми цю війну програємо", глава Пентагону відповів:
"Він не перебільшує. Як ви знаєте, ми надали Україні значні обсяги безпекової допомоги. До того ж, через наше лідерство, наш приклад, близько 50-ти інших країн приєднались, щоб разом працювати в коаліції, щоб також надавати допомогу. Вони виділили близько 35 мільярдів доларів на ці загальні зусилля. Я думаю, що наше лідерство в цих зусиллях дійсно має значення", - зазначив Остін.
Сенатор Дурбін поцікавився, як на Україні позначиться, якщо Конгрес США, за ініціативи спікера Палати представників, фінансуватиме лише підтримку Ізраїлю. "Що б це означало, якби ми відступили й не фінансували підтримку народу України, щоб дати відсіч Путіну в цей момент?", - запитав сенатор Дурбін від штату Іллінойс.
— Гадаю, це завдасть жахливої шкоди нашим цінностям, а також нашим основним інтересам, тому що всі ми об’єднані в бажанні відповісти агресорам", - відповів держсекретар Ентоні Блінкен.
— Як це вплине на НАТО, якщо Сполучені Штати не підтримають їх [українців]? — продовжував сенатор.
Блінкен відповів, що в разі припинення допомоги Україні з боку США, європейські партнери, швидше всього, також зупинять свою підтримку.
"По-перше, те, що ми бачимо зараз — це дивовижне об’єднання НАТО. Альянс, який насправді стає сильнішим і більшим проти агресії Путіна. Альянс, окремі його члени, які істотно активізувались. З точки зору розподілу тягаря, це приклад, коли ми спостерігаємо дуже значний розподіл тягаря, який майже напевно зникне, якщо ми підемо", — зазначив Ентоні Блінкен.
Держсекретар США наголосив: "Якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що викличе виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО".
"Це надіслало б також сигнал агресорам в усьому світі: якщо йому це зійде з рук, то ми також можемо. І тоді ми, швидше за все, матимемо світ, повний конфліктів. І це світ, який не підходить Сполученим Штатам. Для нас значно краще підтримати наші зусилля зараз, домагаючись успіху, ніж заплатити значно вищу ціну пізніше, коли нам доведеться мати справу з агресією", — заявив Блінкен.
Щодо застосування статті 5 у статуті НАТО сенатор від штату Род Айленд Джейк Рід поцікавився перспективою, чи США можуть надіслати американських солдатів на війну в Європі?
"Якщо ми не надішлемо ресурси [зараз в Україну], чи збільшиться ймовірність того, що колись нам доведеться відправити молодих американців у Європейський театр війни", - запитав сенатор Рід.
"Абсолютно, сенаторе Рід, — відповів глава Пентагону Ллойд Остін. — Я думаю, якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні. Якщо ви — країна Балтії, ви думаєте: я - наступний. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у перестрілці".
Джейк Рід, сенатор: "То ж в певному сенсі це зводиться до вибору між наданням їм [українцям] інструменту для виконання роботи або бачити наших солдатів в бою?
Ллойд Остін, міністр оборони США: "Я згоден з цим, сер".
Ллойд Остін розповів, що у Вашингтоні розуміють стратегію Путіна затягнути цю війну. І запевнив, що США намагаються зробити все можливе, аби підтримати Україну.
"В Україні Путін відчув, що може перечекати. Це частина його стратегії, основна частина його стратегії. Він сподівається, що Заходу набридне підтримувати Україну, і таким чином він скоро досягне свого. Якщо це так, якщо ми не будемо підтримувати Україну, і Путін переможе, він не зупиниться на Україні. Ми це знаємо, всі це знають. Тому я вважаю, що важливо робити все необхідне, аби підтримати Україну та Ізраїль і допомогти їм захистити свою суверенну територію", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.
Глава Пентагону вкотре наголосив, що війни як в Україні, так і в Ізраїлі, впливають на національні інтереси США.
Ллойд Остін: "Важливо нагадати собі, що те, що відбувається в Україні, та те, що відбувається в Ізраїлі, має значення не лише для України та Ізраїлю, це має значення для нас. Це також впливає на нашу національну безпеку. Ми також повинні нагадати собі, що ці країни воюють щодня, і там щодня гинуть люди. В Україні Путін продовжує атакувати мирне населення та здійснювати огидні воєнні злочини. Тож ці країни терміново потребують ресурсів, щоб вони могли продовжувати захищати свою суверенну територію".
Ентоні Блінкен своєю чергою зауважив, що допомогу Україні та Ізраїлю не варто розділяти, оскільки обидві війни, за його словами, пов'язані між собою.
Сенатор Дік Дурбін запитав Блінкена про візит делегації ХАМАС в Москву напередодні.
— Пане держсекретарю, чи це збіг, що Путін запросив голову терористичної організації ХАМАС до Москви лише через кілька днів після нападу [на Ізраїль] 7 жовтня, жахливої різанини, яку ви досить детально описали. Чи вважаєте ви, що є спільні зусилля між справою Путіна та справою терористів ХАМАС? - спитав сенатор Дурбін.
— Путін дуже сильно намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, він сподівається, що це відверне нас, нашу увагу від України та від його агресії в Україні. І що це призведе до того, що Сполучені Штати відкликають свої ресурси, припинять свою підтримку. Водночас він об’єднався саме з тими елементами, які намагаються посіяти хаос в Ізраїлі. Тому ми вважаємо, що ці речі дуже об’єднані, і це є однією з причин, чому наш запит є спільним, - пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Обоє посадовців, які доповідали на слуханні у Сенаті - Держсекретар Блінкен та глава Пентагону Остін - зазначили, що фінансова допомога є інвестицією в оборонну промислову базу США і допомагає США поповнювати та оновлювати власні оборонні запаси.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Також, у новому запиті на фінансування передбачено 9,15$ млрд на гуманітарну підтримку. Ці гроші будуть спрямовані через Держдеп для надання гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю, Газі та на інші потреби.
Хоча більшість законодавців підтримують допомогу Україні, існують розбіжності щодо того, як має відбуватись голосування. Спікер Палати представників Конгресу США конгресмен-республіканець Майк Джонсон виступає за окреме голосування допомоги Ізраїлю та Україні.
У вівторок на слуханнях в Комітеті з асигнувань Сенату США держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін намагаються переконати законодавців підтримати ініціативу Байдена щодо додаткової допомоги Ізраїлю та Україні.
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