Активісти закликають Австралію передати непотрібні військові гелікоптери Україні

Активісти закликають Сідней надіслати непотрібні гелікоптери в Україну. Сили оборони Австралії планують вивести з експлуатації 45 вертольотів Taipan пізніше цього року та замінити їх на Blackhawk американського виробництва.

Всі австралійські вертольоти MRH-90 Taipan припинили літати після аварії під час міжнародних військових навчань біля узбережжя штату Квінсленд у липні.

Посадовці заявляють, що вертольоти не літатимуть до того, як їх знімуть з активної служби в грудні цього року. Taipans замінять вертольоти Blackhawk американського виробництва. З наступного року на озброєння австралійської армії також надійдуть нові гелікоптери Apache.

Україна звернулася до Австралії з проханням використати вертольоти європейського виробництва Taipan для війни проти Росії.

Однак австралійські посадовці заявили, що літальний апарат розберуть, як і планувалося, і поховають на австралійському оборонному майданчику, через занепокоєння щодо безпеки та надійності старіючого флоту Taipan.

Активісти в неділю зібрались в Сіднеї, щоб змінити думку уряду.

Співголова Австралійської федерації українських організацій Стефан Романів розповів Голосу Америки, що гелікоптер допоможе Україні відбити російське вторгнення.

"Шлях підтримати Україну зараз - це надати їй ті вертольоти Taipan, - сказав він. - Їм потрібно вести війну в повітрі. Повітря дуже, дуже важливо для перемоги України у цій війні. Тому заклик: підтримайте Україну зараз, надішліть гелікоптери Taipan якнайшвидше".

Австралія пообіцяла надати військову підтримку Україні на "2024 рік і далі".

Виконувач обов’язків міністра оборони Метт Тістлетвейт заявив місцевим ЗМІ, що "Австралія є одним із найсильніших прихильників народу України та його військових, а також їхніх зусиль протистояти незаконній та неспровокованій агресії та вторгненню з боку Росії".

Австралія одна з найбільших країн поза НАТО, яка надає військову допомогу Україні.

Канберра також запровадила широкі санкції проти російських політиків, військових командувачів і бізнесменів.

До голосів на підтримку передачі Україні цих гелікоптерів долучився і колишній генерал Австралії військовий оглядач Мік Раян. В серії твітів він закликав австралійський уряд відкрито комунікувати про свою позицію і негайно провести оцінку технічної здатності цих гелікоптерів діяти на користь України.

"Це не лише скандальне рішення, твітує Раян про позицію австралійського уряду щодо гелікоптерів. - Поспіх у тому, щоб поховати гелікоптери, які можна застосувати, замість того, щоб передати їх країні, яка бореться за своє життя є ганебним і національним соромом".

Аналітик припускає, що такі вертольоти можна було б застосовувати для евакуації поранених.