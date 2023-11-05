У Молдові в неділю проходять місцеві вибори. ЦВК країни звинувачує Росію у втручанні

У Молдові 5 листопада проходять вибори голів сіл, селищ та міст. Десятки партій, серед яких – правляча партія президентки Маї Санду "Дія та солідарність" та проросійська партія "Відродження", пов’язана з бізнесменом Іланом Шором, є серед учасників перегонів із обрання близько 12 000 посадовців.

1 листопада Санду звинуватила Москву у передачі грошей проросійським партіям, у тому числі партії "Відродження" з метою "підкупити" виборців. Санду заявила, що Росія за два місяці надіслала майже 5 мільйонів доларів на фінансування, за її словами, "злочинних угруповань".

За два дні до виборів ЦВК Молдови заборонила кандидатам проросійської партії "Шанс" (яку, за даними Reuters, пов'язують з Шором) брати участь у голосуванні через нібито використання у передвиборній кампанії незаконних грошей із Росії.

Минулого місяця Молдова також призупинила дію ліцензій на мовлення кількох російських телеканалів і заблокувала доступ до сайтів великих російських ЗМІ, заявивши, що Москва використовує їх, щоб спробувати вплинути на вибори.

Також раніше Молдова звинуватила Москву у спробі повалити прозахідний уряд країни після того, як Росія вторглася в Україну 2022 року.