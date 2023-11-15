Палата представників Конгресу США затвердила бюджетну постанову, щоб уникнути "шатдауну"

Палата представників США у вівторок схвалила 336 голосами за, постанову, що дозволяє запобігти частковому припиненню роботи уряду, яке могло настати в суботу, але водночас перенесла важливі дебати на початок 2024 року. 95 конгресменів голосували проти.

Поточне фінансування для всіх державних установ закінчується опівночі в п'ятницю, що спонукає Конгрес і Білий дім досягнути домовленості, щоб зберегти роботу уряду.

Палата представників Конгресу США схвалила пропозицію нового спікера Майка Джонсона, лідера республіканської більшості в палаті. Запропонована постанова продовжує фінансування деяких державних установ до середини січня, а інших – до початку лютого. До цих двох дат Конгрес повинен буде обговорити та прийняти рішення щодо рівнів витрат уряду до вересня наступного року або знову схвалити іншу короткострокову угоду.

За план Джонсона проголосувало більше демократів — 209, ніж республіканців — 127. Проти нього виступили 93 республіканці та двоє демократів. Ймовірно, Сенат також схвалить пропозицію та надішле її на підпис президенту Джо Байдену.

Джонсон викликав критику правого крила республіканців, бо його бюджетний план не включає скорочення витрат або змін політики, яких вони прагнуть. Декілька законодавців-консерваторів заявили, що голосуватимуть проти плану Джонсона, що змусило його шукати голоси опозиційних демократів.

Це повторює ситуацію, що склалась наприкінці вересня, коли праве крило партії критикувало тогочасного спікера Кевіна Маккарті, який завдяки голосам Демократичної партії домігся затвердження плану витрат на сім тижнів. Дія тієї постанови завершується в п’ятницю опівночі.

Через декілька днів після цієї політичної боротьби, вісім правих республіканців приєдналися до конгресменів Демократичної партії, щоб усунути Маккарті з посади спікера, вперше в історії США.

Немає ознак того, що на Джонсона чекає подібна доля, оскільки він сам є стійким консерватором, а його колеги-однодумці, схоже, на даний момент дають йому свободу дій у досягненні угоди, щоб уряд продовжував працювати.

Джонсон сказав, що різні строки фінансування різних установ в бюджетній постанові на початку 2024 року дозволять уникнути вашингтонської традиції: прийняття масштабних витрат безпосередньо перед різдвяними та новорічними святами, адже законопроєкти про асигнування, які є настільки великими, що мало хто з законодавців встають прочитати та осмислити їх перед різдвяними канікулами Конгресу.

Під час останньої суперечки права фракція республіканців у Палаті представників вимагала скорочення витрат. Це відхилили поміркованіші законодавці-республіканці та демократи у Палаті представників, а також Сенат, де більшість контролюють демократи, і президент Байден.

Натомість план Джонсона передбачає збереження рівня витрат, що й у фінансовому році, який закінчився 30 вересня.

Джонсон також відкидав спроби включити культурні питання, що викликають розбіжності, за які виступають крайньо праві консерватори, але також не включив мільярди доларів нової фінансової допомоги, яку Байден хотів надати Україні та Ізраїлю, які ведуть війни відповідно проти Росії та ХАМАСу.

Очікується, що найближчими тижнями Конгрес розгляне виділення додаткового фінансування для України та Ізраїлю в окремих законах.

Без широкого нового фінансування урядових установ до опівночі п’ятниці державні операції, які вважаються несуттєвими, будуть припинені, такі як кемпінги в національних парках, поради платникам податків і деякі наукові дослідження.

Останніми днями кредитні рейтингові агенції знизили кредитний рейтинг уряду через триваючу бюджетну невизначеність, що може призвести до підвищення вартості запозичень для Сполучених Штатів, де державний борг зараз наближається до 34 трильйонів доларів.