Блінкен пообіцяв американську допомогу народу Ізраїлю та закликав захистити цивільних

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває 12 жовтня в Ізраїлі на знак солідарності після терактів ХАМАС. “Я сьогодні в Ізраїлі, щоб прояснити одну річ: Сполучені Штати підтримують Ізраїль та його народ, і ми завжди будемо рішуче виступати проти тероризму”, – написав держсекретар на своїй сторінці у мережі Х.

Блінкен також наголосив, що зустрівся із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцоґом, “щоб підтвердити непохитну підтримку США права Ізраїлю захищатися від терористичних атак ХАМАС”.

“Держсекретар висловлює співчуття жертвам терористичних нападів на Ізраїль і рішуче засуджує ці напади”, – йдеться на сайті Держдепу США. Під час візиту буде також обговорено заходи щодо посилення безпеки Ізраїлю та наголошено на непохитній підтримці Сполученими Штатами права Ізраїлю захищатися.

“Ми рішуче виступаємо проти тероризму. Ми бачили майже невимовні дії, вчинені ХАМАС проти ізраїльських чоловіків, жінок і дітей”, – сказав Блінкен журналістам перед від’їздом до Ізраїлю. – З кожним днем ми дізнаємося все більше, і це просто жахливо. З часів ІДІЛ ми не бачили такого звірства, і ми продовжуватимемо дуже рішуче протистояти цьому”.

В Ізраїлі під час зустрічі із Нетаньягу Ентоні Блінкен заявив: “Це неймовірно важкий момент для нації, як і для всього світу. Якщо ви дозволите мені сказати щось особисте. Я виступаю перед вами не лише як державний секретар Сполучених Штатів, але також як єврей. Мій дідусь, Моріс Блінкен, утік від погромів у Росії. Мій вітчим, Самуель Пісар, пережив концентраційні табори: Освенцим, Дахау, Майданек. Отже, прем’єр-міністре, я особисто розумію жахливі відлуння того, що масові вбивства ХАМАСу стосуються ізраїльських євреїв та євреїв у всьому світі”.

Можливо, ви достатньо сильні, щоб самостійно захищати себе, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити [самотужки, - ред.].

“Можливо, ви достатньо сильні, щоб самостійно захищати себе, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити [самотужки, - ред.]. Ми завжди будемо поруч з вами. Це повідомлення, яке президент Байден передав прем’єр-міністру з моменту початку цієї кризи. Це повідомлення, яке я та інші мої колеги в уряді доносили нашим ізраїльським колегам щодня, навіть щогодини”, – сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, США дотримуються обіцянок підтримки, постачаючи боєприпаси для поповнення ізраїльського “залізного купола” разом з іншими оборонними матеріалами.

Чотири вантажі американської військової підтримки вже прибули до Ізраїлю, і ще частина в дорозі.

“Оскільки потреби Ізраїлю в обороні розвиватимуться, ми працюватимемо з Конгресом, щоб забезпечити їх задоволення”, - задоволення Блінкен та наголосив: “Переважна більшість представників обох партій підтримує безпеку Ізраїлю в нашому Конгресі”.

Жодна країна не може і не буде терпіти вбивство своїх громадян чи навіть просто повертатися до умов, за яких це змогло статися.

“ХАМАС має лише одну мету — знищити Ізраїль і вбити євреїв. Жодна країна не може і не буде терпіти вбивство своїх громадян чи навіть просто повертатися до умов, за яких це змогло статися. Ізраїль має право, а насправді зобов’язаний захищати себе і гарантувати, що це ніколи не повториться”, – заявив Блінкен.

При цьому він закликав вживати всіх можливих запобіжних заходів, щоб “не завдати шкоди цивільним особам”.

“Ми, демократичні країни, відрізняємося від терористів тим, що прагнемо до інших стандартів, навіть коли це важко…Наша людяність, цінність людського життя та людської гідності — ось що робить нас тими, ким ми є. І ми вважаємо їх однією з наших найбільших сил”.

“На жаль, кількість невинних життів, які забрали жахливі атаки ХАМАСу, продовжує зростати. Було вбито щонайменше 25 американських громадян. Ми приєдналися до сімей в Ізраїлі, Сполучених Штатах, у всьому світі, оплакуючи цю безмірну втрату”, – сказав Блінкен.

За інформацією речник МЗС України Олега Ніколенка, під час нападу ХАМАСу в Ізраїлі вбито 7 українців.

Як повідомляв Голос Америки, Ізраїль заявив, що його війська готуються до наземної операції в смузі Гази, але рішення щодо початку такого наступу ще не прийняте.

Збройні сили Ізраїлю розмістили 300 000 резервістів біля кордону зі Сектором Гази у відповідь на напад ХАМАС, у результаті якого в Ізраїлі загинули щонайменше 1200 осіб.