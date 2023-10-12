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Блінкен пообіцяв американську допомогу народу Ізраїлю та закликав захистити цивільних
Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває 12 жовтня в Ізраїлі на знак солідарності після терактів ХАМАС. “Я сьогодні в Ізраїлі, щоб прояснити одну річ: Сполучені Штати підтримують Ізраїль та його народ, і ми завжди будемо рішуче виступати проти тероризму”, – написав держсекретар на своїй сторінці у мережі Х.
Блінкен також наголосив, що зустрівся із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцоґом, “щоб підтвердити непохитну підтримку США права Ізраїлю захищатися від терористичних атак ХАМАС”.
“Держсекретар висловлює співчуття жертвам терористичних нападів на Ізраїль і рішуче засуджує ці напади”, – йдеться на сайті Держдепу США. Під час візиту буде також обговорено заходи щодо посилення безпеки Ізраїлю та наголошено на непохитній підтримці Сполученими Штатами права Ізраїлю захищатися.
“Ми рішуче виступаємо проти тероризму. Ми бачили майже невимовні дії, вчинені ХАМАС проти ізраїльських чоловіків, жінок і дітей”, – сказав Блінкен журналістам перед від’їздом до Ізраїлю. – З кожним днем ми дізнаємося все більше, і це просто жахливо. З часів ІДІЛ ми не бачили такого звірства, і ми продовжуватимемо дуже рішуче протистояти цьому”.
В Ізраїлі під час зустрічі із Нетаньягу Ентоні Блінкен заявив: “Це неймовірно важкий момент для нації, як і для всього світу. Якщо ви дозволите мені сказати щось особисте. Я виступаю перед вами не лише як державний секретар Сполучених Штатів, але також як єврей. Мій дідусь, Моріс Блінкен, утік від погромів у Росії. Мій вітчим, Самуель Пісар, пережив концентраційні табори: Освенцим, Дахау, Майданек. Отже, прем’єр-міністре, я особисто розумію жахливі відлуння того, що масові вбивства ХАМАСу стосуються ізраїльських євреїв та євреїв у всьому світі”.
Можливо, ви достатньо сильні, щоб самостійно захищати себе, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити [самотужки, - ред.].Ентоні Блінкен
“Можливо, ви достатньо сильні, щоб самостійно захищати себе, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити [самотужки, - ред.]. Ми завжди будемо поруч з вами. Це повідомлення, яке президент Байден передав прем’єр-міністру з моменту початку цієї кризи. Це повідомлення, яке я та інші мої колеги в уряді доносили нашим ізраїльським колегам щодня, навіть щогодини”, – сказав Блінкен.
За словами держсекретаря, США дотримуються обіцянок підтримки, постачаючи боєприпаси для поповнення ізраїльського “залізного купола” разом з іншими оборонними матеріалами.
Чотири вантажі американської військової підтримки вже прибули до Ізраїлю, і ще частина в дорозі.
“Оскільки потреби Ізраїлю в обороні розвиватимуться, ми працюватимемо з Конгресом, щоб забезпечити їх задоволення”, - задоволення Блінкен та наголосив: “Переважна більшість представників обох партій підтримує безпеку Ізраїлю в нашому Конгресі”.
Жодна країна не може і не буде терпіти вбивство своїх громадян чи навіть просто повертатися до умов, за яких це змогло статися.Ентоні Блінкен
“ХАМАС має лише одну мету — знищити Ізраїль і вбити євреїв. Жодна країна не може і не буде терпіти вбивство своїх громадян чи навіть просто повертатися до умов, за яких це змогло статися. Ізраїль має право, а насправді зобов’язаний захищати себе і гарантувати, що це ніколи не повториться”, – заявив Блінкен.
При цьому він закликав вживати всіх можливих запобіжних заходів, щоб “не завдати шкоди цивільним особам”.
“Ми, демократичні країни, відрізняємося від терористів тим, що прагнемо до інших стандартів, навіть коли це важко…Наша людяність, цінність людського життя та людської гідності — ось що робить нас тими, ким ми є. І ми вважаємо їх однією з наших найбільших сил”.
“На жаль, кількість невинних життів, які забрали жахливі атаки ХАМАСу, продовжує зростати. Було вбито щонайменше 25 американських громадян. Ми приєдналися до сімей в Ізраїлі, Сполучених Штатах, у всьому світі, оплакуючи цю безмірну втрату”, – сказав Блінкен.
За інформацією речник МЗС України Олега Ніколенка, під час нападу ХАМАСу в Ізраїлі вбито 7 українців.
Як повідомляв Голос Америки, Ізраїль заявив, що його війська готуються до наземної операції в смузі Гази, але рішення щодо початку такого наступу ще не прийняте.
Збройні сили Ізраїлю розмістили 300 000 резервістів біля кордону зі Сектором Гази у відповідь на напад ХАМАС, у результаті якого в Ізраїлі загинули щонайменше 1200 осіб.
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- Голос Америки
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В Румунії, країні НАТО, знову виявили уламки дрона, після ударів Росії по півдню України
БУХАРЕСТ, Румунія (AP) — У четвер влада Румунії виявила кратер від ймовірного падіння безпілотника, який міг вибухнути на її території поблизу кордону з Україною. Це посилило занепокоєння щодо можливого поширення війни Росії в Україні на країну-члена НАТО.
Кратер було виявлено перед світанком за три кілометри на захід від села Плауру, яке розташоване на іншому березі річки Дунай від українського порту Ізмаїл, після того, як Міністерство оборони Румунії заявило, що виявило низку безпілотників, які летіли в бік українських портів.
У міністерстві заявили, що дрон, ймовірно, вибухнув під час зіткнення, але поки невідомо, коли та звідки запустили дрон. Слідство триває.
«Огидні атаки Росії проти цивільної інфраструктури України знову мали серйозні наслідки на території Румунії», – написала міністр закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску на X, платформі, раніше відомій як Twitter, додавши, що «нові докази удару були знайдені на території Румунії».
«Ми закликаємо Росію припинити ці воєнні злочини», – сказала вона.
Раніше румунська влада підтвердила наявність фрагментів безпілотників на своїй території та заявила, що частини нагадують частини безпілотників, які використовує російське військо.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що Альянс збільшив кількість літаків, які патрулюють небо Румунії після виявлення безпілотників, але додав, що немає доказів «навмисного нападу» на члена НАТО.
«Але будьте впевнені, у нас є можливості, різні види систем, щоб уважно стежити, а також допомагати захищати всіх членів НАТО, включаючи Румунію», — сказав він.
Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав виявлення фрагментів безпілотника «абсолютно неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії, союзника НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі».
Інциденти цього місяця змусили деяких жителів, які живуть поблизу кордону, хвилюватися через те, що війна може перекинутися в їхню країну. Село Плауру минулого місяця спорудило бетонні укриття для жителів.
Крім того, у четвер губернатор Бєлгородської області Росії повідомив, що троє людей, у тому числі дитина, загинули та ще двоє отримали поранення протягом ночі після того, як уламки безпілотника впали на приватний будинок і підпалили його.
Безпілотник був збитий засобами протиповітряної оборони, але уламки «фактично знищили» два приватних будинки на околиці міста Бєлгорода, столиці області, і ще кілька пошкодили, заявив губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков.
Бєлгородська область регулярно стає об’єктом обстрілів і атак безпілотників. Українські посадовці не беруть на себе відповідальність за напади на території Росії.
В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що за останню добу щонайменше десять мирних жителів загинули та 18 людей отримали поранення, у тому числі внаслідок ракетного удару по південному місту Нікополь, який влучив у школу, четверо загинули та двоє отримали поранення.
Загалом у місті над Дніпром пошкоджено 50 будинків, об'єктів інфраструктури та ліній електропередач.
Військово-повітряні сили України заявили, що перехопили 28 із 33 безпілотників Shaheed, які Росія запустила протягом ночі по країні.
Голова адміністрації Одеської області Олег Кіпер, на території якої розташований Ізмаїл, заявив, що російські війська обстріляли інфраструктуру порту на Дунаї в регіоні, поранивши одну людину.
Останніми тижнями Росія постійно атакує дунайські порти України в рамках спроб Москви перешкодити можливостям України експортувати зерно на світові ринки.
На сході Донецької області тривають інтенсивні та безперервні бої поблизу міста Авдіївка, повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. «Дуже напружена ситуація вже третю добу. Бої навколо міста не припиняються, не припиняються обстріли, як по позиціях, так і в самому місті», – сказав Барабаш в ефірі українського телебачення.
Президент Володимир Зеленський написав у Telegram, що збройні сили утримуються в місті.
Напередодні український лідер приєднався до зустрічі понад 50 лідерів оборонних відомств світу та особисто виступив із проханням надати більшу військову допомогу своїй країні перед обличчям російського наступу.
Чехія і Данія в четвер пообіцяли надіслати Україні більше західної зброї. Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що пакет, який буде надіслано найближчими місяцями, включатиме 50 бойових машин піхоти та бойових танків, 500 великокаліберних кулеметів, 280 самохідних гаубиць, 7000 одиниць протитанкової зброї, 60 мінометних систем.
У своєму звіті вашингтонський аналітичний центр Institute for the Study of War заявив, що російські наступальні дії під Авдіївкою тривають.
Кадри, зроблені у вівторок і середу, показали, як російські війська просуваються в районах на південний захід і північний захід від міста.
Аналітичний центр заявив, що такі «адаптації та успіхи на тактичному рівні» російських військ навряд чи принесуть більші оперативні та стратегічні переваги. «Авдіївка також, як відомо, є добре укріпленим і захищеним українським опорним пунктом, що, ймовірно, ускладнить здатність російських військ наблизитися або повністю захопити населений пункт», — йдеться в повідомленні.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що кількість загиблих у результаті ракетного обстрілу минулого тижня, який зруйнував кафе в селі Гроза на півночі Харківської області, зросла до 59 осіб після ідентифікації нових жертв.
Атака Грози є одним із найбільш смертоносних ударів російських військ в Україні з моменту вторгнення в лютому минулого року. Було виявлено багато розірваних на шматки тіл, і майже тиждень знадобився, щоб ідентифікувати тих, хто загинув, після того, як російська ракета «Іскандер» врізалася в кафе.
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