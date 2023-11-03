Прем’єр-міністр Ізраїлю відкинув заклики США до “гуманітарної паузи” у воєнних діях, прив’язавши припинення вогню до звільнення заручників

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив невдовзі після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, що Ізраїль відмовляється від тимчасового припинення вогню, не пов’язаного зі звільненням заручників. Про це повідомляє новинне агентство АР.

Держсекретар Блінкен зустрівся з Нетаньягу сьогодні, 3 листопада, під час свого третього візиту в Ізраїль від початку війни між ХАМАСом та Ізраїлем 7-го жовтня. Під час зустрічі, Блінкен закликав до “гуманітарної паузи” у війні, щоб дозволити більшій кількості гуманітарної допомоги, зокрема палива для лікарень, потрапити до смуги Гази, а також сприяти звільненню заручників, зауважує мережа NBC News.

Нам потрібно зробити більше для захисту палестинських мирних жителів

Як цитує мережа CNN, Блінкен заявив у Тель-Авіві раніше сьогодні, що Сполучені Штати вважають, що зусилля щодо “гуманітарні паузи” сприятимуть доставленню гуманітарної допомоги та виведенню заручників зі смуги Гази. Він також сказав, що США та Ізраїль “визначили механізми”, щоб доправити вкрай необхідне паливо до лікарень у смузі Гази.

На думку Блінкена, суттєве та негайне збільшення постачання гуманітарної допомоги до смуги Гази є необхідним, адже “нам потрібно зробити більше для захисту палестинських мирних жителів”, цитує держсекретаря видання Washington Post.

Однак, під час виступу на телебаченні того ж дня Нетаньягу, якого цитує мережа CNN, своєю чергою заявив, що “Ізраїль виступає проти тимчасового припинення вогню, яке не передбачає звільнення всіх наших заручників. Ізраїль не дозволяє [постачання] палива до смуги Гази й виступає проти переказу коштів до смуги Гази”.

За даними ізраїльських військових, кількість заручників, взятих в полон ХАМАСом 7-го жовтня, становить 241 людину, нагадує CNN.

Теперішній візит держсекретаря США до Ізраїлю відбувається на тлі загострення протистояння між Ізраїлем та Хезболлою на ізраїльсько-ліванському кордоні на півночі країни.

У п’ятницю, 3 листопада, лідер Хезболли Хасан Насралла закликав "працювати вдень і вночі", щоб досягти припинення вогню в Газі, заявивши, що це "головна мета" Хезболли, додає CNN. Однак, Насралла також заявив, що інша мета угруповання, яке існує за підтримки Ірану, полягає в тому, щоб ХАМАС вийшов “переможцем” війни у смузі Гази. Промова Насралли була першою публічною заявою лідера Хезболли відколи розпочалася війна 7-го жовтня.

Своєю чергою, Нетаньягу попередив ліванське збройне угруповання не вдаватися до загострення, яке може призвести до повномасштабного конфлікту.

“Не зв’язуйся з нами. Помилка вам дорого коштуватиме. Помилка коштуватиме вам стільки, що ви навіть не можете собі уявити”, — сказав Нетаньягу, якого цитує Washington Post.