Блінкен виступає за гуманітарну паузу у війні Ізраїлю, на тлі побоювань, що військові дії можуть охопити ширший регіон

ХАН ЮНІС, Сектор Гази (AP) — Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю в п’ятницю, щоб наголосити на закликах США зробити гуманітарну паузу в бойових діях у Газі, на тлі побоювань, що конфлікт може охопити ширші території та повідомлень, що Ізраїль готовий оборонятись від нападів на кордоні з Ліваном.



Ізраїльські війська ще щільніше оточили місто Газа, важливого для їхніх зусиль із знищення правлячих в анклаві бойовиків ХАМАСу, які здійснили жорстокі напади на ізраїльські громади, що дало початок війні.

Але після нападу 7 жовтня виникли побоювання, що конфлікт може викликати бойові дії на інших фронтах, і Ізраїль та ліванське бойове угруповання Хезболла неодноразово вели перестрілку на кордоні.

Ситуація ще більше загострилася перед запланованою на п'ятницю промовою лідера Хезболли Хасана Насралли. Це має бути його перший публічний виступ після нападу ХАМАС.

Хезболла, підтримуваний Іраном союзник ХАМАСу, атакувала ізраїльські військові позиції на півночі Ізраїлю за допомогою безпілотників, мінометного вогню та безпілотників-камікадзе у четвер.

Ізраїльські військові заявили, що вони відповіли ударами бойових літаків та вертольотів, а речник контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що під час нападів Хезболли поранено цивільних осіб.



«Ми перебуваємо у стані високої готовності на півночі, у дуже високому стані готовності, щоб реагувати на будь-які події сьогодні та в найближчі дні», — сказав він.



З початку війни Ізраїлю з ХАМАСом Хезболла вжила продуманих кроків, щоб затримати ізраїльську армію на кордоні країни з Ліваном, але поки не зробила кроків в напрямку тотальної війни.

Проте зростає побоювання, що війна може перерости в регіональний конфлікт.



Понад 9 000 палестинців вбито в Газі, в основному жінки та неповнолітні, і понад 32 000 людей поранено, повідомило Міністерство охорони здоров'я Гази, не розділяючи цивільних та бойовиків.



Понад 1400 людей загинули з ізраїльської сторони, в основному цивільні особи, убиті під час першої атаки ХАМАСу, коли близько 240 людей також було захоплено в заручники. Близько 5400 отримали поранення. З початку сухопутної операції в Газі було вбито 24 ізраїльських солдатів.

Теперішній візит Блінкена



Це третя поїздка Блінкена до Ізраїлю з початку війни. Він також планує відвідати Амман в Йорданії. Візит відбувається після того, як президент США Джо Байден озвучив пропозицію зробити гуманітарну «паузу» у бойових діях.

Метою було б надати допомогу палестинцям і випустити більше палестинців, які мають іноземні паспорти, і поранених.



Близько 800 людей покинули Газу за останні два дні — вперше люди покинули оточену територію, крім чотирьох заручників, звільнених ХАМАСом, і ще одного, врятованого ізраїльськими силами.



Блінкен спочатку провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу за закритими дверима, перш ніж почати більш широкі дискусії з лідером і його військовим кабінетом.



Ізраїль відкрито не відповів на пропозицію Байдена. Але Нетаньягу, який раніше виключав припинення вогню, сказав у четвер: «Ми просуваємось. … Ніщо нас не зупинить». Він пообіцяв знищити правління ХАМАС у Секторі Гази.



США пообіцяли непохитну підтримку Ізраїлю. Перед від’їздом Блінкена Державний департамент США підтвердив американську «підтримку права Ізраїлю захищати себе».

У той же час очікується, що Блінкен наголосить на важливості захисту цивільних осіб і вимагатиме додаткової допомоги на тлі зростаючої тривоги через гуманітарну кризу в Газі — хоча адміністрація ще не критикувала Ізраїль за удари.



Також очікується, що Блінкен тиснутиме на Ізраїль, щоб той приборкав насильство проти палестинців на окупованому Західному березі річки Йордан, вчинене єврейськими поселенцями.



За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, яке знаходиться під управлінням ХАМАСу, за 25 днів бойових дій було вбито понад 3700 палестинських дітей. Бомбардування вигнало більше половини з 2,3 мільйона жителів території зі своїх домівок. Під облогою Ізраїлю не вистачає їжі, води та палива, а переповнені лікарні попереджають, що вони можуть зупинити роботу.



Ізраїль дозволив більше ніж 260 вантажівкам, що перевозять їжу та ліки, прибути до Гази, але гуманітарні працівники кажуть, що цього недостатньо.

Ізраїльська влада відмовилася дозволити перевезти паливо, заявивши, що ХАМАС накопичує паливо для військових потреб і викраде нові запаси.

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США виступають не за загальне припинення вогню, а за «тимчасову локальну» паузу.



Ізраїль і США, здається, не мають чіткого плану щодо того, що буде далі, якщо правління ХАМАСу у Газі буде повалено — за даними Державного департаменту, це ключове питання порядку денного Блінкена під час візиту.

Місто Газа в облозі



Військові офіційні особи заявили, що ізраїльські війська наразі повністю оточили місто Газа, яке, за словами Ізраїлю, є центром військової інфраструктури ХАМАСу і включає в себе широку мережу підземних тунелів, бункерів і командних центрів.

Ізраїльські сили «ведуть бої в забудованому, щільному, складному районі», заявив начальник штабу збройних сил Герці Галеві.

Хагарі, військовий речник, сказав, що ізраїльські сили ведуть бої «віч-на-віч» з бойовиками, викликаючи авіаудари та обстріли, коли це необхідно. За його словами, вони завдають великих втрат бойовикам ХАМАСу і руйнують їхню інфраструктуру інженерним обладнанням.

Військове крило ХАМАСу повідомило в п'ятницю, що його бойовики билися з ізраїльськими військами в кількох районах Гази, і стверджували, що вони вбили чотирьох солдатів на північній околиці міста Бейт-Лахія. Він також стверджував, що знищив кілька танків протитанковими ракетами місцевого виробництва.

Ні повідомлення Ізраїлю, ні ХАМАСу неможливо незалежно перевірити.

Очікувалося, що втрати з обох сторін зростуть, оскільки ізраїльські війська просуваються до густонаселених житлових кварталів міста Газа. Ізраїль попередив жителів негайно евакуюватися з табору біженців Шаті, який межує з центром міста Газа.

Але сотні тисяч палестинців залишаються на шляху бойових дій на півночі Гази, незважаючи на неодноразові заклики Ізраїлю втекти. Багато людей зібрались в приміщеннях ООН, сподіваючись на безпеку.

Тим не менш, за словами Філіпа Лаццаріні, генерального секретаря агентства ООН у справах палестинських біженців, відомого як UNRWA, останніми днями було завдано удару по чотирьох школах ООН, які перетворилися на притулок на півночі Гази та в Бурейджі, у результаті чого, за повідомленнями, загинули 24 людини.

На окупованому Західному березі річки Йордан протягом ночі ізраїльські сили вбили сімох палестинців у різних місцях і заарештували багатьох інших, за словами ізраїльських військових і палестинських чиновників охорони здоров'я.