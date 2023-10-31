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Син Блінкена на Гелловін прийшов в образі, що нагадував Зеленського, а його донька - в кольорах українського прапора
У Білому домі відбулось щорічне святкування Гелловіну, під час якого президент США Джо Байден і перша леді Джилл роздавали дітям ласощі й подарунки.
Увагу медіа привернули костюми, в яких на святкування прийшли діти державного секретаря США Ентоні Блінкена та його дружини Еван Раян, яка працює у Білому домі.
Син подружжя прийшов у спортивному костюмі кольору хакі зі значком із прапорцями США та України на грудях. Журналісти припустили, що це образ президента України Володимира Зеленського.
Донька держсекретаря була вбрана у кольори українського стяга: синю сукню із жовтою хусткою на плечах.
Камери медіа зафіксували реакцію президента США на костюми дітей.
Цьогоріч темою свята було читання, тож Байдени роздавали дітям разом із цукерками книжки. Також перша леді Джилл, вбрана у костюм кішки, читала дітям книжки.
Свято Гелловіну у Білому домі тривало півтори години. На дійство були запрошені понад 8 тисяч гостей - переважно місцеві сім'ї та родини американських військовиків.
За даними Історичної асоціації Білого дому, у резиденції глави США Гелловін святкують із середини 20 століття.
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- Голос Америки
Звіт ООН: Росія вбила 59 людей у Грозі, бо цілилася у цивільних, або неналежно перевірила військові цілі
Правозахисна група ООН опублікувала висновки про російський ракетний удар у селі Гроза на Харківщині, що убив 59 людей на поминках за воїном ЗСУ та став одним із найбільш смертоносних інцидентів для мирного населення України з лютого 2022 року.
У звіті йдеться, що російські збройні сили “або не зробили всього можливого, щоб переконатися, що ціль була військовою, або навмисно цілили по цивільних чи цивільних об’єктах”.
Будь-який сценарій є порушенням міжнародного гуманітарного права, стверджують в ООН.
На підставі здійсненого аналізу експерти ООН дійшли висновку про “наявність розумних підстав” вважати, що ракету запустили російські збройні сили, і що не було жодних ознак військового персоналу чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе або поруч з ним кафе під час нападу.
Звіт ґрунтувався на інформації, зібраній та перевіреній експертами Моніторингової місії з прав людини в Україні, які здійснили дві місії для встановлення фактів у Грозі 7 та 10 жовтня.
Вони оглянули місце вибуху, опитали 35 осіб, серед яких місцеві жителі, свідки, двоє врятованих, медперсонал і працівники моргу.
Усі загиблі – 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик – були цивільними особами, які були на поминальному обіді після перепоховання місцевого військовослужбовця ЗСУ.
Вибухом повністю зруйновано кафе та невеликий магазин.
У звіті детально описано руйнівні наслідки ракетного удару по Грозі: 15 сімей втратили двох або більше членів родини.
Документ містить опис людських страждань у Грозі. Зацитовано місцеву мешканку, яка розповіла, що подругу її дочки можна було впізнати лише за манікюром, коли рятувальники виявили її руку.
Для багатьох інших ідентифікація ґрунтувалася на ДНК-тестах останків.
“Ми закликаємо Російську Федерацію провести повне та прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності та вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому. Ми також закликаємо Російську Федерацію забезпечити доступ до ефективних засобів правового захисту, включаючи належне відшкодування, для жертв і їх сімей”, – йдеться у публікації ООН.
У день нападу, як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш рішуче засудив атаку.
"Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом і мають бути негайно припинені. Генеральний секретар висловлює глибокі співчуття сім'ям загиблих і бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - мовиться у заяві прессекретаря Ґуттеріша.
Українські ветерани взяли участь у Марафоні морської піхоти США. Відео
Українські ветерани взяли участь в одному з найвідоміших забігів світу – Марафоні морської піхоти США. Цієї неділі у Вашингтоні деякі з українських захисників, які втратили кінцівки на війні, здолали свою першу дистанцію на протезах.
- Голос Америки
Білий дім закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні
"Політизація інтересів нашої національної безпеки не пройде" - таке звернення до республіканців Палати представників Конгресу США опублікував Білий дім.
Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
Думки серед республіканців щодо затвердження нового пакету розділились. В Сенаті лідер республіканців Мітч Макконнелл підтримує пропозицію Байдена щодо об'єднаного розгляду законопроєктів. А от новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за окремий розгляд нових асигнувань Ізраїлю та Україні, і вимагає передбачити механізми компенсації такої допомоги в бюджеті. В Палаті представників, де Республіканська партія контролює більшість, позиція Республіканської партії є визначною для затвердження пакету допомоги.
Республіканці Палати представників Конгресу США також подали до Білого дому 12 запитань щодо цілей США в Україні та підзвітності допомоги, відповіді на які, за заявою Джонсона, визначать і передумови затвердження допомоги.
Вимога механізмів компенсації таких видатків, як "підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та російського імперіалізму" є неприпустимою, суперечить "нормальному двопартійному процесу і може мати спустошливий вплив на нашу безпеку та союзи на роки наперед"Вважають у Білому домі
В понеділок республіканці Палати представників представили свій план допомоги Ізраїлю, обсяг якого практично співпадає із запитом поданим Байденом і перевищує 14 мільярдів доларів. Однак, ініціатива законодавців, на відміну від пропозиції Байдена, вимагає компенсувати ці видатки скороченням інших бюджетних статей, щоб не допустити зростання боргу. Зокрема йдеться про скорочення фінансування податкової адміністрації.
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр наполягає, що вимога механізмів компенсації таких видатків, як "підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та російського імперіалізму" є неприпустимою, суперечить "нормальному двопартійному процесу і може мати спустошливий вплив на нашу безпеку та союзи на роки наперед".
В Білому домі звинуватили республіканців в спробі допомогти великим корпораціям "обманювати податкову", що лише збільшить дефіцит бюджету.
На відміну від пропозиції республіканців в Конгресі голосувати допомогу Україні та Ізраїлю окремо, ініціатива президента Байдена об'єднує законопроєкти в один пакет. В Конгресі існує потужна двопартійна підтримка всіх заходів, передбаченим в пакеті, включаючи допомогу Україні, переконані в Білому домі.
"Є потужна двопартійна згода, що в прямих інтересах нашої національної безпеки - допомогти Україні захистити свій суверенітет проти жахливих злочинів, які російські сили коять проти тисяч невинних цивільних - включаючи напади на них з іранською зброєю. Ці звірства включають огидне використання зґвалтувань в якості зброї, викрадення та примусову депортацію тисяч українських дітей", - заявила Жан-П'єр.
Вона також наголосила - обидві партії підтримують і допомогу Ізраїлю та гуманітарну допомогу невинним мешканцям Смуги Гази та інвестиціям у безпеку кордону.
Переконати законодавців в необхідності затвердити додаткову допомогу намагатимуться держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін, які свідчитимуть на слуханнях Комітету асигнувань Сенату США у вівторок.
"Коли ти думаєш, що робиш це заради України, намагаєшся бігти з усіх сил." Українські ветерани взяли участь у Марафоні морської піхоти США
Українські ветерани взяли участь в одному з найвідоміших забігів світу - Марафоні морської піхоти США. У неділю, 29 жовтня, у Вашингтоні деякі з українських захисників, які втратили кінцівки на війні, здолали свою першу дистанцію на протезах. Вони приєдналися до 30 тисяч бігунів із 68 країн світу.
На старт марафону у середмісті Вашингтона тисячі учасників почали сходитися неділю ще до сходу сонця. Разом із учасниками зі США та інших країн на Національній алеї в американській столиці до забігу готувалися учасники української команди, які вирішили бігти 10-кілометрову дистанцію спортивного заходу. Ще частина команди вирішила здолати повну марафону дистанцію в 42 км і з рештою учасників стартувала біля будівлі Пентагону в Арлінгтоні.
Серед учасників української команди - колишній десантник Олександр Швачка. У березні минулого року він втратив ногу під час оборони Київщини в Макарові. Ветеран отримав біговий протез у липні цього року і разом з українською командою вирішив пробігти 10-кілометрів у Вашингтоні.
"Настрій бойовий звичайно. Показати всьому світу, що в нас іде війна, і незважаючи на те, що ворог може забрати в нас життя, або частинку тіла, українці все одно будуть незламними і будуть показувати всьому світу свою силу духу!" - сказав Швачка перед стартом.
Український ветеран Євген Смага поки чекає на свій біговий протез, тож дистанцію у 10 км вирішив долати ходьбою на звичайному протезі.
"Поранення отримав 14 березня минулого року, на протез став десь через 7-8 місяців після поранення, потихеньку-потихеньку і вже сам переміщуюся без допомоги без милиць... До фінішу обов'язково!" - сказав Смага на старті.
В українській команді на Марафоні морської піхоти США на різних дистанціях цьогоріч взяли участь 14 осіб, більшість із них - ветерани, п'ятеро з ампутаціями кінцівок. Переліт, проживання та деякі інші видатки української команди цьогоріч оплатила благодійна організація United Help Ukraine.
Серед учасників забігу у США з українською символікою були не лише українці. Учасниця забігу американка Гелен із Нью-Йорка теж прийшла на марафон з українським прапором.
"Я ношу український прапор від початку тогорічного вторгнення. Тому що немає нічого важливішого, ніж захищати західну демократичну націю, в яку вторглися… Я з вами, друзі! Я буду носити цей прапор стільки, скільки буде потрібно!" - сказала Гелен зі сльозами на очах.
Kілька українських ветеранів у Марафоні морської піхоти США беруть участь із 2016 року. Серед них - ветеран Вадим Свириденко з ампутацією чотирьох кінцівок.
"Пам'ятаю, як уперше прийшов на марафон, і це був найвищий клас моїх відчуттів, коли я пробіг цей марафон. І з кожним разом усе посилювалося. Тому що тут люди дійсно ті, які підтримують солдатів, ветеранів, усіх, хто загинув", - розповів Вадим Свириденко.
Цього року Вадим теж здолав дистанцію у 10 км та отримав багато позитивних емоцій, і відчув підтримку від пересічних американців.
"Це найголовніше, що ми бачили велику підтримку. Американці з нашими українськими прапорами, українською символікою долали цю дистанцію. Я не біг за результатом, я фотографувався біля кожної милі. Поки біг, я розмовляв зі звичайними людьми, розповідав їм про війну, тому що вони цікавляться," - розповів Свириденко.
З підтримкою глядачів і під оплески американських морпіхів Олександр Швачка на протезі вперше подолав фінішну пряму.
"Ви знаєте, коли ти думаєш, що це ти робиш заради України, ти намагаєшся бігти з усіх сил!.. Слава всім воїнам, слава ЗСУ, слава Україні, ми переможемо!" - сказав Швачка після фінішу.
Свою підтримку українському ветерану продемонстрували й учасники з інших країн. Зокрема, українця привітала команда на поліцейських із Колумбії.
"Ми захоплюємося їхньою службою. Вони завжди в серцях як колумбійців, так і всього світу", - сказав про українських військових капітан поліції Колумбії Феліпе Ортіс.
Один із учасників української команди - ветеран Роман Кашпур - на протезі здолав усі 42 кілометри марафону.
Після фінішу 10- кілометрівки на звичайному протезі про повну марафонну дистанцію задумався і Євген Смага:
"Я думаю, що на наступний рік буду готуватися, отримаю спортивний протез і подолаю 42-кілометровий марафон. Цей марафон я присвячую захисникам, захисницям, які зараз нас захищають, і тим хлопцям і дівчатам, яких із нами вже немає".
Організатори марафону, морські піхотинці США, кажуть, що фініш забігу у Вашингтоні часто додає впевненості для нових починань.
"Це єдиний марафон, на якому морські піхотинці в уніформі стоять уздовж дистанції. Тисяча морських піхотинців допомагають бігунам дістатися фінішу та одягають медалі на фініші. Тож це унікальний забіг... Це чудова нагода представити різних бігунів. Адже є багато людей, які хочуть подолати дистанцію, і все ще в змозі подолати дистанцію та дійти до фінішу. Неважливо, як дістатися до фінішу. Головне до нього дістатися!" - розповів пресофіцер Корпусу морської піхоти США Майкл Кертіс.
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