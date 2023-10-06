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«Це жахлива реальність, в якій вони живуть щодня» Білий дім відреагував на ракетний удар РФ по селу Гроза. Відео

«Це жахлива реальність, в якій вони живуть щодня» Білий дім відреагував на ракетний удар РФ по селу Гроза. Відео
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«Це жахлива реальність, в якій вони живуть щодня» Білий дім відреагував на ракетний удар РФ по селу Гроза. Відео

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Президент Джо Байден провів нараду щодо України з членами команди з питань національної безпеки, в тому числі міністром оборони Ллойдом Остіним та новопризначеним головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Це перша зустріч в цьому форматі для генерала Брауна, який цього місяця заступив на цій посаді генерала Марка Міллі. Подробиці розповість Юлія Ярмоленко із Білого дому.

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