«Це жахлива реальність, в якій вони живуть щодня» Білий дім відреагував на ракетний удар РФ по селу Гроза. Відео

Президент Джо Байден провів нараду щодо України з членами команди з питань національної безпеки, в тому числі міністром оборони Ллойдом Остіним та новопризначеним головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Це перша зустріч в цьому форматі для генерала Брауна, який цього місяця заступив на цій посаді генерала Марка Міллі. Подробиці розповість Юлія Ярмоленко із Білого дому.