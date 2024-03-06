"Щоденно затримують 20-30 осіб по всій країні". Білоруська правозахисниця серед нагороджених у Білому домі "найвідважніших жінок світу"

Правозахисниця з Білорусі стала однією з 12 жінок, яких Державний департамент нагородив премією "Найвідважніші жінки світу".

Правозахисниця та ЛГБТ-активістка Ольга Горбунова очолювала організацію "Радислава", яка допомагала жінкам, що постраждали від домашнього насильства.

Влада Білорусі затримала Горбунову у листопаді 2021 року і посадила на пів року у слідчий ізолятор (СІЗО) за "організацію групових дій, які грубо порушують громадський порядок", а саме – за організацію жіночих маршів у 2020-му році.

"Я не з чуток знаю, що таке домашнє насильство" – Горбунова

Горбунова присвятила своє життя захисту прав жінок, дітей, спільноти ЛГБТ та інших маргіналізованих груп у Білорусі. Протягом двадцяти років вона керувала одним із небагатьох притулків для дітей та жінок у Білорусі, які постраждали від домашнього насильства.

"Я не з чуток знаю, що таке домашнє насильство, – розповідає Горбунова у розмові з Російською службою Голосу Америки. – І я є представницею ЛГБТ-спільноти. Я знаю, що таке дискримінація і як це страшно бути відкритою".

За її словами, люди не повинні боятися говорити, ким вони є, "так не повинно бути, так неправильно".

«Дискримінація призводить до насильства, а насильство призводить до смертей. Від цього ніхто не виграє: ні держава, ні суспільство, ні люди, ні я у своєму особистому житті, боячись за дочку і за себе. Тому, на мій погляд, від гендерної рівності і від соціальної справедливості, де всі вразливі групи почуватимуться в безпеці, виграють усі. І ми всі, безумовно, маємо цього прагнути", – сказала правозахисниця.



Після виходу з ув'язнення вона емігрувала до Литви, де приєдналася до команди білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, Об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил.

"Ніколи б не подумала, що я поїду з Білорусі, нелегально покину свій будинок, з такою небезпекою для мене та моєї родини. Я не думала, що стану політиком. Я не думала, що я продовжу цей активізм – голосно говорити про ті проблеми і жах, який зараз відбувається у Білорусі. І я, звичайно ж, не думала, що вартуватиму такої нагороди".

На церемонії вручення нагороди Горбунова була у футболці з портретом іншої ув'язненої білоруски – Галини Дербіш.

"Вона перебуває в колонії, їй 61 рік, має онкозахворювання, проблеми з серцем, і їй дали 20 років за нібито злочини, які вона не вчиняла. Це довічний термін для людини з таким віком і проблемами зі здоровʼям. І таких як Галина у білоруських в'язницях перебувають тисячі людей", – розповіла Горбунова.

За її словами, правозахисники нарахували понад 1600 прізвищ політв'язнів, і це лише "верхівка айсберга", бо репресії в Білорусі тривають.

"Люди, які не живуть у в'язницях чи колоніях, також перебувають у величезній небезпеці. Репресії не припиняються. Щоденно затримують 20-30 осіб по всій країні. Тому, напевно, найголовніше, що я хотіла б сказати політв'язням: "Ми не забули. Ми щодня боремося за те, щоб знайти шляхи визволення людей із в'язниць". А іншим білорусам: "Бережіть себе! Здоров'я, життя і свобода – це найголовніша цінність".

За словами Горбунової, у білоруських в'язницях уже померло щонайменше п'ятеро людей, ув'язнених за участь у протестах проти влади, шестеро відомих громадських і політичних діячів зникли. Суспільство нічого не знає про долю ув'язнених лідерів протесту проти сфальсифікованих виборів президента Білорусі 2020-го року.



"Понад рік ми нічого не знаємо ні про Марію Колесникову, ні про Сергія Тихановського, ні про Віктора Бабаріка та інших. Тож це вкрай небезпечна ситуація. Люди проходять через насильство та тортури, через штрафні ізолятори (ШІЗО), карцери, до них не пускають лікарів та не приймають медикаменти імпортного виробництва. Люди там вмирають. Тому нам потрібна ця підтримка і допомога, щоб нам допомогли врятувати громадян Республіки Білорусь, яких зараз убивають у в'язницях", – заявила білоруська активістка.



"Ваш приклад мужності може надихнути інших на такі вчинки" – Джилл Байден

Премія державного секретаря США "Найвідважніші жінки світу" вже 18 років присуджується жінкам, які демонструють хоробрість, силу та лідерство у боротьбі за мир, справедливість, права людини, гендерну рівність та рівноправність, а також розширення прав та можливостей жінок та дівчат – найчастіше з великим особистим ризиком та жертвами.

З 2007 року Держдепартамент нагородив цією премією понад 190 жінок із 90 країн світу.

Зазвичай урочиста церемонія нагородження проходить у будівлі Держдепартаменту, але з минулого року Перша леді США вирішила перенести її до Білого дому для того, щоб надати лауреатам, за її словами, найбільшу сцену, яку ми тільки можемо.

Цього року з рук Джилл Байден та держсекретаря Ентоні Блінкена нагороду отримали 12 жінок. Серед нагороджених – адвокатка із М'янми, захисниця прав інвалідів з Афганістану та вчителька з Еквадору.

Одна з лауреаток, Марта Беатріс Роке Кабельо, не змогла бути присутньою на церемонії, оскільки їй не дозволили залишити свою країну – Кубу.

"Ваш приклад мужності може надихнути інших на такі вчинки: як великі, так і малі, – заявила на церемонії Джилл Байден. – Це ніби пісня майбутнього, що відгукується в нас, щоб ми теж могли стати шукачами справедливості, захисниками свободи".



Торік серед лауреатів премії "Найвідважніші жінки світу" була українська волонтерка Юлія Паєвська "Тайра".



Також серед нагороджених була польська журналістка й волонтерка Б'янка Залевська, "яка самовіддано документувала російську агресію в Україні з 2014 року та понад десять років виступала на захист народу України".