Байден летить до Ізраїлю. Йорданія скасовує саміт за участю американського президента

Ситуація на Близькому Сходу досягла ще більшої напруженості після вибуху лікарні в Газі та скасування саміту у Йорданії, де лідери Єгипту та Палестини мали обговорювати питання Смуги Гази за участю президента США Джо Байдена.

Президент CША Байден заявив, що він «обурений і глибоко засмучений» вибухом, який стався в лікарні в місті Газа у вівторок за кілька годин до того, як він вилетів з Вашингтона до Ізраїлю.

«Сполучені Штати однозначно виступають за захист життя цивільного населення під час конфлікту, — сказав президент Байден, — і ми сумуємо за пацієнтами, медичним персоналом та іншими невинними вбитими чи пораненими в цій трагедії».

Речник міністерства охорони здоров'я Гази заявив, що у результаті вибуху загинули сотні людей.

Після вибуху Ізраїль і палестинці зробили суперечливі заяви про те, хто несе відповідальність.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) є не причетною до цього вибуху.

"Весь світ повинен знати: це варварські терористи в Газі напали на лікарню в Газі, а не ЦАХАЛ", - заявив Нетаньягу.

Агентство Reuters також наводить слова речника Ісламського джихаду Дауда Шехаба, який сказав, що «це брехня та вигадка».

«Це абсолютно невірно. Окупація намагається прикрити жахливі злочини та різанину, яку вони вчинили проти мирних жителів», – сказав представник палестинців.

Тим часом Йорданія скасувала саміт, який мав пройти в Аммані в середу за участю президента США Джо Байдена та лідерів Єгипту та Палестини для обговорення питання Смуги Гази, заявив міністр закордонних справ Айман Сафаді.

Оглядачі газети New York Times (NYT) говорять про «величезні політичні ризики та ризики для безпеки, яких зазнає пан Байден, прилітаючи до Ізраїлю в розпал війни, що дедалі загострюється».

Повідомлення BBC говорить, що президент Байден хотів би виглядати чесним посередником, який має справу з обома сторонами на Близькому Сході.

Але тепер лідери Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії поставили його у скрутне становище, бо показали, що вони не впевнені, що він може покласти край насильству, яке, на їхню думку, є порушенням міжнародного права.

У повідомленні використано інформацію Reuters, NYT, ВВС.