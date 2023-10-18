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Байден летить до Ізраїлю. Йорданія скасовує саміт за участю американського президента
Ситуація на Близькому Сходу досягла ще більшої напруженості після вибуху лікарні в Газі та скасування саміту у Йорданії, де лідери Єгипту та Палестини мали обговорювати питання Смуги Гази за участю президента США Джо Байдена.
Президент CША Байден заявив, що він «обурений і глибоко засмучений» вибухом, який стався в лікарні в місті Газа у вівторок за кілька годин до того, як він вилетів з Вашингтона до Ізраїлю.
«Сполучені Штати однозначно виступають за захист життя цивільного населення під час конфлікту, — сказав президент Байден, — і ми сумуємо за пацієнтами, медичним персоналом та іншими невинними вбитими чи пораненими в цій трагедії».
Речник міністерства охорони здоров'я Гази заявив, що у результаті вибуху загинули сотні людей.
Після вибуху Ізраїль і палестинці зробили суперечливі заяви про те, хто несе відповідальність.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) є не причетною до цього вибуху.
"Весь світ повинен знати: це варварські терористи в Газі напали на лікарню в Газі, а не ЦАХАЛ", - заявив Нетаньягу.
Агентство Reuters також наводить слова речника Ісламського джихаду Дауда Шехаба, який сказав, що «це брехня та вигадка».
«Це абсолютно невірно. Окупація намагається прикрити жахливі злочини та різанину, яку вони вчинили проти мирних жителів», – сказав представник палестинців.
Тим часом Йорданія скасувала саміт, який мав пройти в Аммані в середу за участю президента США Джо Байдена та лідерів Єгипту та Палестини для обговорення питання Смуги Гази, заявив міністр закордонних справ Айман Сафаді.
Оглядачі газети New York Times (NYT) говорять про «величезні політичні ризики та ризики для безпеки, яких зазнає пан Байден, прилітаючи до Ізраїлю в розпал війни, що дедалі загострюється».
Повідомлення BBC говорить, що президент Байден хотів би виглядати чесним посередником, який має справу з обома сторонами на Близькому Сході.
Але тепер лідери Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії поставили його у скрутне становище, бо показали, що вони не впевнені, що він може покласти край насильству, яке, на їхню думку, є порушенням міжнародного права.
У повідомленні використано інформацію Reuters, NYT, ВВС.
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- Голос Америки
Пентагон: Українці "відповідально" використовують касетні боєприпаси
Українці "відповідально використовують" касетні боєприпаси, які США надали Збройним силам України для протистояння російській агресії. Про це під час брифінгу у Пентагоні наголосила 17 жовтня заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
“Українці використовують касетні боєприпаси на полі бою відповідально, вони відстежують локації снарядів”, – наголосила Сабріна Сінгх, коментуючи питання журналіста про різницю в умовах для використання зброї США, які встановлюють для України та Ізраїлю.
Українці використовують касетні боєприпаси на полі бою відповідально, вони відстежують локації снарядівЗаступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх
На запитання журналіста про те, чому США не ставлять умов для Ізраїлю щодо використання касетних боєприпасів, але ставлять їх у випадку України, заступниця прессекретаря Пентагону зауважила, що Україна та Ізраїль ведуть дві дуже різні війни.
“Вони [українці] роблять це [відстеження використання снарядів] для власної безпеки. Коли вони будуть звільнювати, повертати свою територію, це потрібно, щоб уникнути жертв серед цивільного населення від касетних боєприпасів, які не спрацювали”, – додала Сінгх.
Сінгх також зазначила, що Ізраїль є одним із найдавніших партнерів і союзників США у регіоні. “Ми дуже тісно співпрацюємо з ними, коли справа доходить до надання їм необхідної допомоги у сфері безпеки. Ми повинні пам’ятати, що ця атака вважається їх 11 вересня [теракт 11 вересня 2001 року]”, – додала заступниця прессекретаря Пентагону. За словами Сінгх, під час розмов з Ізраїлем наголошується про дотримання законів війни та забезпечення безпечного проходу для цивільних.
Сабріна Сінгх не коментувала передачу ракет ATACMS Україні. Як раніше повідомляв Голос Америки, Україна застосувала ракети ATACMS проти російських цілей у вівторок, повідомив посадовець США Голосу Америки.
“Я не збираюся переглядати майбутні пакети безпеки, які ми збираємо для українців. Ми регулярно консультуємося з українцями стосовно того, що їм потрібно. Але я не обговорюватиму те, що може входити до майбутніх пакетів”, – наголосила Сінгх.
Українські сили використали американські ракети далекої дії для ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську і Бердянську 17 жовтня.
Що таке касетні боєприпаси та в чому їхня небезпека для цивільного населення?
Касетні боєприпаси містять у контейнері до кількох сотень бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Вони забезпечують ураження більшої площі в порівнянні зі звичайними снарядами. На думку військових експертів, вони ефективні в наступальних діях ЗСУ проти російських ліній оборони, тому що Україна не має переваги у повітрі.
Дискусії щодо касетних боєприпасів відновилися в останні місяці після того, як Сполучені Штати на початку липня оголосили, що передадуть такі засоби Україні. Київ пообіцяв вжити додаткових заходів, щоб уникати використання цієї зброї на територіях поблизу цивільного населення та документувати, у яких районах вони використовуються, для того, щоб пізніше полегшити завдання з розмінування цих районів.
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