"Бахмутська відьма" – такий позивний у командирки мінометної батареї Ольги Бігарь. Війна застала Ольгу за написанням дисертації. Спочатку матір 7-річного сина захищала Київ, а тепер рідний Донбас. Чому Ольгу називають "Бахмутська відьма" не каже, але обіцяє – зізнається після війни.