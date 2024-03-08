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Україна

"Бахмутська відьма" – як дві вищі освіти допомагають командирці мінометної батареї "запалювати небо". Відео

"Бахмутська відьма" – як дві вищі освіти допомагають командирці мінометної батареї "запалювати небо". Відео
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"Бахмутська відьма" – як дві вищі освіти допомагають командирці мінометної батареї "запалювати небо". Відео

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"Бахмутська відьма" – такий позивний у командирки мінометної батареї Ольги Бігарь. Війна застала Ольгу за написанням дисертації. Спочатку матір 7-річного сина захищала Київ, а тепер рідний Донбас. Чому Ольгу називають "Бахмутська відьма" не каже, але обіцяє – зізнається після війни.

Як дві вищі освіти допомагають керувати мінометним вогнем? І що змусило кинути власну справу? Ольга розповіла Анні Костюченко та Павлу Суходольскому.

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