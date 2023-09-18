Байден виступає за розширення складу Ради Безпеки ООН

Президент США Джо Байден на зустрічах світових лідерів на Генасамблеї в Нью-Йорку запропонує змінити архітектуру Ради Безпеки ООН. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю виданню Telegraph.

“Ми чітко дали зрозуміти, що на нашу думку, настав час переглянути архітектуру Ради Безпеки ООН. Ми вважаємо, що вона має бути більш інклюзивною та всеосяжною”, - сказав він.

Кірбі висловив переконання, що серед членів ООН немає спротиву ідеї обговорити “саму архітектуру” Радбезу. На уточнювальне питання журналіста, що саме хочуть змінити США в Радбезі ООН - право вето чи кількість членів, Кірбі відповів:

“Ми просто вважаємо, що настав час обговорити архітектуру організації. Як я вже сказав, більш інклюзивно. Я думаю, що президент Байден, Сполучені Штати, підтримали б більше членів”, - заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Раніше Байден виступав із підтримкою розширення складу РБ ООН під час свого візиту до Індії. У підсумковій декларації за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, зокрема, зазначається, що президент Байден підтвердив підтримку реформи Ради Безпеки ООН та включення до неї Індії як постійного члена.

«Лідери вкотре підкреслили необхідність зміцнити та реформувати багатосторонню систему, щоб вона могла краще відображати сучасні реалії, та залишатися прихильними всеосяжному порядку денному реформування ООН, у тому числі шляхом розширення категорій постійних і непостійних членів Ради Безпеки ООН», - йдеться у документі.

Посилаючись на власні дипломатичні джерела, британське видання Telegraph пише, президент Байден прагне додати до Ради Безпеки ООН “п’ять-шість” нових членів, серед яких розглядають Індію, Бразилію, Німеччину, Південну Африку та Японію. Таким чином, як вважають оглядачі видання, США намагаються розмити вплив в Радбезі таких країн як Китай та Росія.

Наразі постійними членами Ради безпеки ООН є Китай, Франція, Росія, Британія та США. Серед лідерів цих п’яти країн, лише президент США Джо Байден буде особисто присутній на Генасамблеї в Нью-Йорку, його промова запланована на вівторок, 19 вересня.

Решта лідерів країн постійних членів Ради безпеки ООН з різних причин не прибудуть цього разу на саміт до Нью-Йорку.

Оглядачі Politico, що відсутність на Генасамблеї лідерів Китаю та Росії зіграє на руку президенту Байдену.

“Це може посилити зусилля його адміністрації, спрямовані на покращення іміджу Америки серед менш потужних країн Африки, Латинської Америки та Азії, які розглядають Організацію Об’єднаних Націй як життєво важливий форум. Це також може допомогти відвернути ці країни від впливу Китаю та Росії”, - мовиться в статті Politico.

“Як і на саміті G20, відсутність Китаю дає Сполученим Штатам щось на кшталт можливості сказати: “Агов, ми тут, і ми дбаємо про країни, що розвиваються”, — коментує в інтерв’ю Politico Стюарт Патрік, аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Раніше радники Білого дому повідомляли, що президент Байдена у промові з трибуни ООН, серед іншого, запевнить в намірах продовжувати підтримувати Україну.