Знищення російського комплексу ППО в Євпаторії - як реагують на атаку ЗСУ західні оглядачі? Відео

Збройні сили України завдали удару поблизу Євпаторії і знешкодили російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю в понад мільярд доларів. За повідомленнями ЗМІ, для операції використали безпілотники для виведення з ладу російських радарів, а потім крилаті ракети для ураження пускових установок ППО.