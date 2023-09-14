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Знищення російського комплексу ППО в Євпаторії - як реагують на атаку ЗСУ західні оглядачі? Відео

Знищення російського комплексу ППО в Євпаторії - як реагують на атаку ЗСУ західні оглядачі? Відео
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Знищення російського комплексу ППО в Євпаторії - як реагують на атаку ЗСУ західні оглядачі? Відео

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Збройні сили України завдали удару поблизу Євпаторії і знешкодили російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю в понад мільярд доларів. За повідомленнями ЗМІ, для операції використали безпілотники для виведення з ладу російських радарів, а потім крилаті ракети для ураження пускових установок ППО.

Західні оглядачі пишуть, що це також надсилає сигнал країнам, які використовують російські системи протиповітряної оборони С-400 для власного захисту.

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