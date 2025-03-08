Щонайменше 20 людей вбито, десятки поранено внаслідок російських ударів по Україні

Росія атакувала упродовж минулої доби одразу кілька регіонів України обстрілами, що призвели до втрат життів і руйнувань.

За повідомленням Associated Press, у суботу в результаті російських ударів по Україні загинули щонайменше 20 людей. Агентство наголошує, що потужні повітряні атаки тривали другу ніч після рішення США припинити обмін супутниковими знімками з Україною.

На Донеччині 8 березня оголошено Днем жалоби через смертельну атаку на Добропілля, що вбила 11 людей та поранила 33.

Ще 4 людини поранені у Костянтинівці, на яку росіяни скинули 5 авіабомб. Пораненні місцеві жителі від 29 до 48 років, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони, інформує Донецька ОВА.

У Харкові дрон влучив у цивільне підприємство, вбивши тьох людей поранивши сімох.

Повітряні Сили ЗСУ інформують, що у ніч на 8 березня 2025 року двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К Росія цілила із Ростовської області, а також 145-ма ударними безпілотниками типу Shahed та інших типів із таких напрямків – Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із Криму.

“Підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях”, – повідомляють Повітряні сили.

Росія знову застосовує безжальну тактику подвійних ударів, вражаючи тих, хто першими прибуває на допомогу жертвам обстрілів. На цьому зокрема наголосила і посолка США в Україні, прямо не називаючи цього разу Росію агресоркою, але згадавши про подвійний удар на Донеччині.

Цивільні продовжують нести тягар цієї війни

“Жахливі новини щодо нічних атак, які вразили кілька регіонів України, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей, ще 40 отримали поранення. Зокрема, було здійснено подвійний удар по першій хвилі рятувальників у Добропіллі”, – написала посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Вона наголосила, що цивільне населення "продовжує нести тягар цієї війни”.

Посолка не згадала у дописі Росію, оминувши згадку про винуватця смертельних атак.

ЮНІСЕФ повідомляє, що серед потерпілих у Добропіллі - п'ятеро дітей.

"Кожен день ця жахлива війна руйнує життя дітей! Припиніть атаки на цивільні райони негайно!" - закликає UNICEF Ukraine.

На фоні цих атак та українських втрат верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що Путін “не зацікавлений у мирі”.

Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі

“Російські ракети продовжують невблаганно падати на Україну, несучи все більше смертей і руйнувань. Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі”, – написала посадовиця у мережі Х.

Вона наголосила на необхідності посилити європейську військову підтримку України. “Інакше ще більше українських мирних жителів заплатять найвищу ціну”, – застерігає Каллас.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив у трагічних подіях 8 березня тих, хто намагається “умиротворити” агресора.

“Так буває, коли хтось умиротворює варварів. Більше бомб, більше агресії, більше жертв. Чергова трагічна ніч в Україні”, – підсумував він у мережі Х.

Так буває, коли хтось умиротворює варварів

Колишній британський міністр оборони Бен Воллес приєднався до тих, хто критикує рішення президента США Дональда Трампа про призупинення обміну даними американської розвідки з Україною.

Він заявив, що таке рішення “душить українську надію” встояти проти російської агресії.

Воллес був міністром оборони Британії, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, нагадує видання The Guardian.

Газета цитує виступ ексміністра на BBC Radio, де він сказав: “Надія є найважливішою річчю в такому конфлікті, і Дональд Трамп наразі душить надію на те, що з Путіним можна або призвести боротьбу до мертвої точки, або справді стягнути за стіл переговорів”.

Воллес додав: “Надія завжди є ключем до моралі та військової кампанії. Коли це почалося три роки тому, я пам’ятаю, як зібрав військових чиновників у своєму тодішньому відомстві і сказав у перший день, що ми повинні дати українцям надію”.

На його думку, Україна “все ще може виграти війну”, якщо продовжуватиме стримувати російські сили. Він сказав: “Якщо Україна продовжуватиме опиратися 18 місяців, російська економіка впаде”.

Позицію Воллеса про вплив рішень адміністрації американського президента на ситуацію в Україні поділяють і українські та західні високопосадовці та військові офіцери, яких цитує видання Time.

За інформацією видання, “рішення США призупинити потік військової розвідки в Україну цього тижня сприяло просуванню Росії на критичній ділянці фронту”. Наслідком стало, пише Time, “послаблення позиції президента Володимира Зеленського на переговорах і вбивство багатьох українських солдатів за останні дні”.

Бен Воллес вважає, що європейці повинні “замінити те, що забрали американці”.

Як повідомляв Голос Америки, днями керівники країн ЄС скликали надзвичайну зустріч у Брюсселі, щоб обговорити пропозиції, як посилити спільну обороноздатність і визначатися з тим, яку роль Європа може відіграти в досягненні миру для України.

"Росія не прагне миру – вона прагне вбити якомога більше українців, атакуючи житлові будинки, екстрені служби реагування та мирні міста", – заявило МЗС України.

У відомстві переконують – для забезпечення справедливого та тривалого миру необхідні посилення тиску на агресора та "рішучі дії, зокрема посилення протиповітряної оборони України, посилення санкцій проти російської військової машини та припинення її здатності вести загарбницьку війну проти українського народу".