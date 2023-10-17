Актуально
- Голос Америки
Удари по російських вертольотах та активах у Луганську і Бердянську здійснено із застосуванням ракет ATACMS. Оновлено
Україна застосувала ракети ATACMS проти російських активів у вівторок, повідомив посадовець США Голосу Америки. Для ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську і Бердянську 17 жовтня українські війська використали американські ракети ATACMS, які були таємно надані цими днями, першим про це повідомило видання Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.
Надання ATACMS означає значне підсилення оборони України, на яке пішла адміністрація президента США Джо Байдена, коментує видання Politico, адже ця зброя надасть ЗСУ можливість вражати російські цілі далеко за лінією фронту, ускладнюючи логістику для російських військ в Україні.
Україна вже давно намагалася переконати США надати ATACMS, мотивуючи це тим, що такі ракети можуть уражати цілі на окупованих Росією територіях України. Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому 21 вересня цього року, президент Байден зазначив, що Україна отримає ATACMS, однак, не уточнив строки, кількість ракет та інші деталі.
ATACMS є абревіатура до англомовної назви Army Tactical Missile System, або армійський тактичний ракетний комплекс. Модифікації ATACMS, надані Україні, мають дальність приблизно 160 км, додає The Wall Street Journal. Однак, CNN вказує, що деякі модифікації ATACMS можуть мати дальність до 300 км. Ракети можна запускати з уже наявних в Україні установок HIMARS.
Статтю оновлено коментарем Пентагону для Голосу Америки
Всі новини дня
Що таке голлівудська «Ліга Довженка»? Відео
Нова хвиля українських фільммейкерів у Голлівуді. Після початку повномасштабного вторгнення у Лос-Анджелес переїхало багато українських акторів та кінематографістів.
- Голос Америки
Британське Міноборони: ЗСУ стримують "наймасштабніший" російський наступ з початку року
Російські війська в Україні розпочали скоординовані наступальні дії на декількох ділянках східного фронту, що є напевно найбільшою наступальною операцією росіян в Україні принаймні з січня 2023 року. Про це пише Міністерство оборони Великої Британії у своєму останньому звіті за розвідданими від 17 жовтня, оприлюдненому через мережу Х.
Зокрема, російські сили в Донецьку вже декілька днів здійснюють наступ на місто Авдіївка силами багатьох механізованих батальйонів, намагаючись взяти його в кільце. Добре захищена Авдіївка, яка перебуває на передовій з 2014 року, стоїть на заваді російським планам взяти під контроль територію всієї Донецької області.
Вашингтонський Інститут дослідження війни (ISW) 16 жовтня оприлюднив подібну оцінку, зазначивши на своєму вебсайті, що Росія, ймовірно, розгорнула підрозділи щонайменше двох бригад Центрального військового округу (ЦВО) - 15-ї та 21-ї ОМСБр за російською абревіатурою - для посилення наступальних дій сил так званої ДНР на Авдіївському фронті. Також, додає ISW, росіяни тримають у тактичному резерві 30-у ОМСБр ЦВО.
Водночас, зауважує британське Міноборони, українські захисники наразі стримують просування російських військ, завдаючи їм великих втрат у живій силі та техніці. Це є вірогідною причиною зміни риторики російського керівництва щодо очікувань від наступу на Авдіївку.
Зокрема, як зазначив ISW 15 жовтня, російський президент Володимир Путін заявив, що російські війська ведуть "активну оборону" на авдіївському, куп'янському та запорізькому напрямках.
“Характеристика Путіним російських наступальних операцій під Авдіївкою як “активної оборони”, а не “активних бойових дій”, як заявив посол Росії в ООН Василь Небензя 13 жовтня, або обговорення російських операцій як “наступу”, як це роблять деякі мілблогери, може бути спробою пом'якшити очікування щодо значних успіхів Росії”, - додає ISW.
Тим часом Сили спеціальних операцій України повідомили, що вночі 17 жовтня завдавати ударів по аеродромах, де базуються російські війська в окупованих Луганську і Бердянську. В результаті, за повідомленням ЗСУ, було знищено живу силу росіян, 9 гвинтокрилів, іншу спеціальну техніку, а також установку ППО і склад боєприпасів.
- Голос Америки
Байден їде в Ізраїль, щоб висловити солідарність і допомогти у звільненні заручників ХАМАСу
Президент США Джо Байден 18 жовтня відвідає Ізраїль, щоб підтвердити солідарність Сполучених Штатів з народом країни і засвідчити непохитну відданість ізраїльській безпеці, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Президент Байден знову чітко дасть зрозуміти, що Ізраїль має право та зобов'язаний захищати свій народ від ХАМАСу та інших терористів і запобігати нападам у майбутньому, як він зробив це після вбивства ХАМАСом понад 1400 людей, у тому числі щонайменше 30 американців", - розповів Блінкен, підкресливши, що Білий дім продовжує працювати із Конгресом, щоб задовольнити безпекові потреби Ізраїлю.
Блінкен нагадав, що США відправили до регіону авіаносець, й вкотре застеріг будь-кого у світі від спроб використати цю ситуацію у власних інтересах. Як пише CNN, одним із завдань Байдена буде запобігання ескалації конфлікту в регіоні – після погроз Ірану про те, що невдовзі поширення війни на "інші фронти" може стати "неминучим". Також триває перехресний вогонь між Ізраїлем та підтримуваною Іраном групою бойовиків "Хезболла" в Лівані.
Зараз близько двох тисяч американських військових перебувають у готовності до розгортання в очікуванні наземного наступу, пише USA Today. Американські солдати не будуть відправлені до Ізраїлю, але можуть бути направлені в інші країни регіону для виконання допоміжних завдань, таких як медична допомога або гарантування безпеки на пропускних пунктах, повідомило в понеділок Associated Press з посиланням на офіційних осіб США.
Під час візиту до Ізраїлю Байден продовжуватиме співпрацювати з ізраїльськими партнерами, щоб забезпечити звільнення заручників ХАМАСу, "включаючи чоловіків, жінок, маленьких дітей, тих, хто пережив Голокост, і американських громадян", додав глава зовнішньополітичного відомства. Зараз ХАМАС, як заявляють бойовики, утримує близько 250 заручників.
Блінкен також підкреслив, що Байден отримає інформацію щодо військових цілей і стратегії Ізраїлю й закликав владу країни "проводити свої операції таким чином, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення та забезпечити надходження гуманітарної допомоги до цивільних осіб у Газі таким чином, щоб не принести користі ХАМАСу".
Гуманітарна ситуація в Газі продовжує погіршуватися на тлі постійних ізраїльських авіаударів, внаслідок яких загинули майже три тисячі. Жителів Гази закликають здати кров, лікарі кажуть про гостру нестачу медичних препаратів й товарів першої необхідності. Попри спроби відкрити пункт пропуску Рафах між Газою та Єгиптом, між сторонами досі немає згоди щодо розблокування переходу. Через це допомога почала накопичуватися на єгипетському боці кордону, й палестинці у Газі не можуть її отримати.
Нагадаємо, в інтерв'ю у програмі "60 хвилин" CBS, яке вийшло в ефір у неділю, Байден сказав, що для Ізраїлю було б "великою помилкою" окупувати Газу.
Президент США також відвідає Йорданію, де зустрінеться з королем Абдаллою II, президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі та президентом Палестини Махмудом Аббасом.
Сам Блінкен напередодні вдруге за останній тиждень вирушив у Тель-Авів, де він зустрівся із міністром оборони Йоавом Галантом та прем'єром Біньяміном Нетаньягу і підкреслив, що США продовжують підтримувати Ізраїль у прагненні захистити свій народ.
Посол Ізраїлю: ХАМАС використовував зброю з Північної Кореї для нападу на Ізраїль
Посол Ізраїлю в Південній Кореї вважає, що палестинські бойовики угруповання ХАМАС застосували північнокорейську зброю для нападу на Ізраїль, хоча Пхеньян заперечує звинувачення, які з’явилися в Інтернеті, і називає їх безпідставними.
Аківа Тор, посол Ізраїлю, який служить у Південній Кореї з 2020 року, повідомив Корейській службі Голосу Америки телефоном із Сеула в суботу, що бойовики ХАМАСу використовують зброю, вироблену Північною Кореєю.
"У Газі, яка нас атакує, використовують північнокорейську зброю, – сказав Тор. - Можливо, ця північнокорейська зброя була в Ірані досить довго".
"Ми знищимо цю зброю в Газі", — додав він.
Відтоді, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня, фотографії реактивних гранат F-7, які нібито були зроблені Північною Кореєю, з’явилися у X, раніше відомому як Twitter.
Самопроголошений дослідник зброї, який використовує ім'я War Noir, опублікував фотографії ракет і кулеметів із підписом про те, що армія оборони Ізраїлю нібито захопила зброю північнокорейського виробництва, що належить бригадам Аль-Касам поблизу Гази.
Брюс Бехтол, колишній офіцер Розвідувального управління оборони США, який зараз є професором політології в Університеті Анджело в Техасі, повідомив Корейській службі Голосу Америки електронною поштою, що F-7 на фотографіях "ідентифіковано [як] схожі на північнокорейські, і на мою думку це так".
"Схоже, що значна кількість зброї, яку [використовує ХАМАС], походить від північнокорейців", — сказав Бехтол.
Бехтол продовжив, що в Газі, ймовірно, буде знайдено більше північнокорейської зброї після того, як Армія оборони Ізраїлю почне сухопутний наступ на цій території.
Північна Корея заперечила, що ХАМАС використовував її зброю для нападу на Ізраїль у заяві, опублікованій на державному сайті KCNA у п’ятницю.
США поширюють "безпідставні та брехливі чутки" про те, що північнокорейська зброя була використана під час нападу на Ізраїль, щоб "перекласти провину за кризу на Близькому Сході, спричинену їхньою неправильною гегемоністською політикою, на третю країну", заявили в KCNA.
Пхеньян має довгу історію постачання зброї ХАМАСу
Аналітики кажуть, що не дивно, що ХАМАС, схоже, використовує північнокорейську зброю, оскільки Пхеньян має довгу історію постачання зброї ХАМАСу, ліванському збройному угрупованню Хезболла та Ірану, який підтримує обидві групи.
Джеймс Джеффрі, який з 2018 по листопад 2020 року обіймав посаду спеціального представника США з питань участі в Сирії та спеціального посланника Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ, зараз очолює Близькосхідну програму Центру Вільсона.
Він сказав Корейській службі Голосу Америки під час телефонного інтерв’ю 10 жовтня: "Північна Корея вже давно постачає зброю та технічні знання радикальним силам на Близькому Сході".
Він продовжив: "Я б не здивувався, тому що Північна Корея займається незаконним продажем і постачанням зброї, щоб заробити гроші і серйозно дестабілізувати міжнародний порядок. Тому щоразу, коли у нас виникає криза чи новий конфлікт, є відбитки пальців Північної Кореї".
Фред Флейтц, який 19 років пропрацював у ЦРУ та виконував обов’язки радника з національної безпеки під час адміністрації Трампа, сказав: "Звичайно виглядає, що через пряму угоду, за якою ХАМАС платив північнокорейцям, або через КВІР, Корпусу вартових Іранської Республіки, вони контрабандою переправляли цю зброю до або через Хезболлу".
Флейц, який зараз є віцепрезидентом Центру американської безпеки, продовжив: "Але останнє здається більш переконливим. Іран ближче як до Північної Кореї, так і до Палестини і, ймовірно, має набагато більше маршрутів".
Численні резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї експортувати зброю. Метью Міллер, речник Державного департаменту США, на брифінгу для преси 10 жовтня заявив, що США "прагнуть протидіяти" будь-якій країні, яка надає фінансову чи військову підтримку ХАМАСу.
Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив у четвер, що він не може підтвердити повідомлення про використання північнокорейської зброї ХАМАСом.
Можливість торгівлі зброєю між Північною Кореєю та ХАМАС вперше з’явилася в 2009 році.
У грудні того ж року північнокорейський літак, який перевозив близько 35 тонн зброї, включаючи ракети та реактивні гранати, захопили в аеропорту Бангкока, коли літак приземлився там для дозаправки.
Наступного місяця уряд Таїланду подав звіт Раді Безпеки ООН, у якому говорилося, що зброя прямувала до Ірану.
Заступник радника Білого дому з національної безпеки зі стратегічних комунікацій Бен Роудс заявив у листопаді 2012 року, що заборонені вантажі з Північної Кореї в Таїланді в 2009 році "призначалися ХАМАСу".
У 2013 році звіт РБ ООН містив фотографії зброї Північної Кореї у вантажному літаку.
За словами тодішнього віцепрем'єр-міністра Ізраїлю Моше Яалона, під час поставок зброї Ізраїль вів непряму війну з Іраном, через його підтримку ХАМАСу і Хезболли.
Тор сказав Корейській службі Голосу Америки, що «без сумніву, Іран підтримує ХАМАС політично, фінансово та стратегічно». Але він заявив, що «не в змозі сказати», яку саме роль відіграв Іран у цьому конфлікті.
Toр також відкинув припущення про те, що Тегеран використав 6 мільярдів доларів своїх коштів, розморожених у південнокорейських банках, для підтримки ХАМАСу у цьому конфлікті.
"У нас немає жодних доказів того, що вивільнення коштів, які зберігалися в [південнокорейських] банках, якимось чином дійшло ХАМАСу", — сказав він.
Тор продовжив: "Загалом погляд Ізраїлю полягає в тому, що санкції проти Ірану не слід пом’якшувати, і що кошти, які надходять до Ірану, навіть якщо вони спрямовані на гуманітарні цілі, [можуть бути використані] в неналежних цілях".
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив минулого тижня, що Іран не зміг отримати жодних коштів, які були вивільнені з південнокорейських банків, і що ці кошти "можуть бути використані лише в гуманітарних цілях".
Переказ коштів був організований у рамках обміну полоненими між США та Іраном. Іран звільнив п'ятьох громадян США, утримуваних у заручниках, в обмін на звільнення коштів і передачу п'ятьох іранців, утримуваних у США.
Форум