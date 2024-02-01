Затримання у Лондоні колишнього "губернатора" окупованого Севастополя: деталі

ЛОНДОН – Наближеного до Путіна колишнього російського посадовця Дмитра Овсяннікова заарештували у Лондоні. Співробітники британської Аґенції із боротьби зі злочинністю здійснили арешт колишнього російського заступника міністра, який свого часу також був так званим «ґубернатором» міста Севастополь в окупованому Росією Криму. 46-річний Дмитро Овсянніков таким чином став першою особою, якій у Британії висунули звинувачення у порушенні санкцій, запроваджених проти Росії у зв’язку з агресією проти України. Заарештований постане перед судом у Лондоні наприкінці лютого.

Представники британської Аґенції із боротьби зі злочинністю затримали колишнього російського очільника окупованого Севастополя, ексзаступника міністра промисловості і торгівлі РФ Дмитра Овсяннікова ще 22 січня. Арешт відбувся в окремому будинку, який належить російському експосадовцю у багатому кварталі західного Лондона.

Офіційні звинувачення оприлюднили вже після арешту.

Овсяннікову інкримінується порушення режиму санкцій проти Росії. Також колишнього кремлівського посадовця звинувачують у відмиванні грошей.

Джерела, наближені до британських правоохоронних органів, повідомляють, що Дмитро Овсянніков, попри санкції, накладені на нього Європейським Союзом ще 2017 року і Британією 2020 року, якимось чином спромігся торік відкрити собі рахунок у лондонському відділку британського банку HBOS. Те, у який спосіб і з чиєю допомогою підсанкційному росіянину вдалося відкрити цей рахунок, також має встановити розслідування.

Санкції проти Овсяннікова були запроваджені за відверту підтримку незаконної анексії Росією українського півострова Крим.

Овсянніков обіймав окупаційну посаду так званого «ґубернатора» Севастополя із 2017 по 2019 рік. Кремлівський посадовець публічно закликав перетворити Севастополь на те, що він називав «столицею російського півдня». Він неодноразово брав участь у заходах, організованих до візитів в окупований Крим Володимира Путіна.

У чому конкретно звинувачують?

Слідчі британської Аґенції із боротьби зі злочинністю, зокрема, хочуть дізнатися про гроші, які надійшли на британський банківський рахунок кремлівського функціонера, а саме про чотири окремі грошові перекази на загальну суму у 65 тисяч фунтів стерлінґів, що є еквівалентом 83 тисяч доларів.

Також Овсяннікова звинувачують у зберіганні у себе у будинку 77 з половиною тисяч фунтів стерлінґів готівкою (98,6 тисяч доларів). Ця сума чітко визначається британською Аґенцією з боротьби зі злочинністю як «кримінальні кошти».

Офіційно проти Дмитра Овсяннікова було висунуто звинувачення у семи випадках ухилення від санкційних регуляцій згідно з ухвалою про санкції проти Росії від 2019 року, а також у двох випадках, пов’язаних з тим, що визначається у Британії як Доходи від кримінальної діяльності (POCA) і відмиванням кримінальних коштів.

Овсянніков – «перша ластівка»

Радіо Свобода обговорювало арешт Дмитра Овсяннікова з британським незалежним оглядачем з питань колишнього СРСР Джорданом Маквеллом, який відстежував попередні випадки порушення санкцій проти Росії.

Максвелл у цьому зв’язку наголосив на певному прориві у справі арешту пропутінського кремлівського функціонера.

«Тут напевно відіграв свою роль той чинник, що на відміну від решти випадків з дещо, так би мовити, більш «мовчазними» російськими пропутінськими скарбокрадами, які осіли у Британії, Овсянніков «замалювався» на окупаційній посаді в Україні та ще став сумновідомим своїми зухвалими заявами і закликами – зазначає Джордан Максвелл.

Саме це і вочевидь стало переломним моментом, що призвів до найпершого арешту за звинуваченнями у порушенні санкцій проти Росії. Існують сподівання, що Овсянніков це лише «перша ластівка».

Помічники обходу санкцій – хто вони?

Іншим моментом, який привертає увагу у цій справі, на думку Маквелла, є принагідні спроби з’ясувати те, яким саме чином доволі відомий росіянин, який роками перебував під санкціями, що, у свою чергу, серйозним чином мало обмежувати його доступ до грошей і британської банківської системи, спромігся таки врешті відкрити рахунок у британському банку і активно ним користуватися.

Арешт Овсяннікова має пролити світло на цілу мережу «помічників», які допомагають росіянам уникати або обходити санкції

«Арешт Овсяннікова має пролити світло на цілу мережу так званих «помічників», які допомагають росіянам уникати або обходити санкції у Великій Британії. Має бути з’ясовано саму систему цієї небезкоштовної «допомоги», так само як і має бути оприлюднено певні імена і канали з цим усім пов’язані», - каже Джордан Маквелл.

Нині Дмитра Овсяннікова утримують під вартою в одній з в’язниць у британській столиці, а це усвою чергу, як зазначає Максвелл є доволі нетиповим, бо за британськими законами тих, кого заарештували за звинуваченнями у ненасильницьких злочинах, зазвичай звільняють до суду під заставу.

Джордан Маквелл вважає, що цей нетиповий запобіжний захід пояснюється тим, що британські правоохоронні органи, з огляду на відому брутальну тактику путінських спецслужб, побоюються за безпеку Овсяннікова, який явно «забагато» знає.

Дмитро Овсянніков має постати перед Королівським судом центральної лондонської дільниці Сазерк 20 лютого цього року.