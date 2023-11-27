Андрій Садовий: “Наша перемога – це наш пріоритет”. Інтерв’ю Голосу Америки

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З початку повномасштабного вторгнення Львів став форпостом українського спротиву. Місто прийняло понад 5 мільйонів українців, які шукали прихистку, рятуючись від російських ракет та окупації, 150 тисяч з яких залишились жити у місті. Мер Львова Андрій Садовий каже, що напередодні російського повномасштабного вторгнення вони уважно стежили за повідомленнями американських посадовців і готувались до найгірших сценаріїв.

Сьогодні місто - одне з найбезпечніших міст в Україні. Андрій Садовий запросив Голос Америки до новоствореного центру "Unbroken", створеного на базі першого медичного об’єднання святого Пантелеймона. Сюди привозять поранених військових та цивільних зі всієї України. З 24 лютого 2022 року медики тут врятували понад 20 тисяч постраждалих від війни.