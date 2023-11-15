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США нададуть мільйон доларів для міжнародного центру в Гаазі, який документує злочини агресії проти України

  • Голос Америки
Меморіалу жертвам російського ракетного обстрілу в селі Гроза під Харковом, Україна, неділя, 8 жовтня 2023 р. У доповіді слідчих ООН мовиться, що Росія, ймовірно, несе відповідальність за смерть 59 мирних жителів у сільському кафе, у яке влучила ракета на початку жовтня. (AP)
Меморіалу жертвам російського ракетного обстрілу в селі Гроза під Харковом, Україна, неділя, 8 жовтня 2023 р. У доповіді слідчих ООН мовиться, що Росія, ймовірно, несе відповідальність за смерть 59 мирних жителів у сільському кафе, у яке влучила ракета на початку жовтня. (AP)

Державний департамент США надасть 1 мільйон доларів Міжнародному центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA), який було створено в Гаазі при Євроюсті за підтримки Європейської Комісії. Про це повідомляється у заяві, опублікованій на сайті Державного департаменту у вівторок, 14-го листопада.

Оскільки, як мовиться у заяві, «Росія продовжує відверто порушувати міжнародне право, а війна президента Путіна проти України продовжує приносити надзвичайні страждання», США запевнили, що продовжуватимуть «співпрацювати з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності винних у міжнародних злочинах, скоєних в Україні».

Прокурори з різних правових систем, включно зі США, уже працюють разом в ICPA, який почав роботу у липні 2023 року.

Як раніше повідомляв Голос Америки, ICPA, який досі повністю фінансувався Службою інструментів зовнішньої політики Європейської Комісії, працюватиме разом з Міжнародним кримінальним судом, який вже розслідує злочини війни та злочини проти людяності й геноциду. Початковий фінансовий внесок ЄС склав 8,3 мільйона євро.

Установа сприятиме збору, систематизації і підготовці даних для можливого міжнародного судового процесу за звинуваченнями у розв’язні війни Росії проти України.

ICPA є першим кроком у цьому процесі для збереження доказів і підготовки справ для майбутніх судових розглядів, будь то в національних судах, спеціальному трибуналі або Міжнародному кримінальному суді для злочинів, які підпадають під його юрисдикцію.

Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна та представниці російської влади Марії Львової-Белової за масове вивезення українських дітей в Росію. Але юрисдикція Міжнародного кримінального суду обмежена, коли йдеться про злочин агресії.

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Десятки тисяч людей зібрались на підтримку Ізраїлю у Вашингтоні. Відео

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