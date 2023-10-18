Україна отримала всі обіцяні американські танки Abrams. Чи вони допоможуть змінити ситуацію на фронті?

Терористична атака бойовиків ХАМАСу, під час якої було вбито приблизно 1400 ізраїльських мирних жителів, і намір Ізраїлю у відповідь знищити палестинське угруповання бойовиків можуть стати початком нової, болючої глави в історії регіонк, який уже сильно пошрамований десятиліттями конфлікту та насильства.

Діючі та колишні посадовці, аналітики та групи допомоги, спілкуючись із Голосом Америки безпосередньо та на публічних форумах, попереджають, що на відміну від минулих конфліктів між Ізраїлем і ХАМАСом, коли сторони намагалися завдати шкоди одна одній, перед тим як відбувається деескалація, цього разу все інакше.

Незважаючи на деякі значні розбіжності в оцінках, майже всі погоджуються, що характер атаки ХАМАСу виходить за рамки вже звичних військових дій, що відбувались протягом більшої частини останніх двох десятиліть.

І вони попереджають, що спроби Ізраїлю знищити загрозу з боку ХАМАСу можуть принести більше хаосу в Газу, Ізраїль і загалом Близький Схід ніж будь-коли раніше.

"ХАМАС відійшов від сценарію, який Ізраїль вбачає для нього протягом багатьох років", - каже Джон Альтерман, директор програми Близького Сходу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень США.

За його словами, перший теракт «безумовно був лише першим актом, який запланував ХАМАС». «Вони знали, що за цим йтимуть авіаудари та сухопутне вторгнення. … Які ще сюрпризи вони запланували?»

Колишні офіційні особи та аналітики кажуть, що це, мабуть, ключове питання, яке стоїть перед армією Ізраїлю під час підготовки до сухопутного нападу на ХАМАС та його союзників у Газі.

А деякі, як-от старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу Німрод Горен, відзначають, що, хоча Ізраїль має потужнішу армію та кращі технології, минулі вторгнення показали, що бойові дії на вулицях Сектору Гази «зазвичай закінчуються не дуже добре» для ізраїльських військових.

Останнє військове вторгнення Ізраїлю в 2014 році призвело до загибелі 67 солдатів, коли ізраїльські війська зустріли жорсткий опір, але так і не зайшли до Сектору Гази більш ніж на кілька кілометрів.

Цього разу ізраїльські воєначальники пообіцяли набагато більш ретельну кампанію. «Мета Ізраїлю, як було оголошено, полягає в тому, щоб спробувати вивести ХАМАС із Сектора Гази з точки зору військового потенціалу та можливостей управління», — сказав Горен.

«Йдеться не лише про те, щоб взяти під контроль і стримувати, як минулого разу, але тепер і про те, щоб змінити того, хто керує Секором Гази, – сказав він. - Йдеться про зміну порядку в Газі».

І більшість чиновників і аналітиків очікують, що Ізраїль зіткнеться з набагато більш жорстким випробуванням, ніж дев'ять років тому.

Спроможності ХАМАСу

За оцінками американської розвідки, кількість бійців ХАМАСу становить від 20 000 до 25 000, хоча деякі оцінки стверджують, що ця цифра може перевищувати 30 000, якщо включати близько десятка інших бойових угруповань у Газі.

Вогнева міць ХАМАСу завдяки власній ініціативі та підтримці Ірану також визначна.

ХАМАС вже випустив тисячі ракет по Ізраїлю, і експерти вважають, що в його розпорядженні є ще багато.

«Їхній арсенал експоненціально зріс за ці роки, і багато з них виготовлено власноруч», — сказав Джо Трузман, аналітик вашингтонського Фонду захисту демократій.

«У них є ракети, які будуть націлені на райони поблизу кордону з Сектором Гази, і це доповнюється мінометним вогнем. У них є ракети середньої дальності, які, скажімо так, можуть досягти трохи далі», – сказав Трузман «Голосу Америки».

«А потім є ракети великої дальності, — сказав він. - Вони здатні атакувати такі великі міста, як Тель-Авів і Єрусалим».

Офіційні особи США також вважають, що ХАМАС має багато зброї, включаючи стрілецьку зброю, реактивні гранати, переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) і протитанкові ракети.

ХАМАС також продемонстрував свою здатність використовувати безпілотники під час своєї першої атаки на Ізраїль, використовуючи літальні апарати для нападу на ізраїльські військові спостережні вежі. Також вважається, що у нього є безпілотники, які можуть атакувати ізраїльські військово-морські активи; Ізраїль звинуватив ХАМАС у використанні безпілотних підводних дронів для спроби нападу в 2018 році.

Крім того, ХАМАС продемонстрував здатність вивчати та застосовувати ці уроки.

«Вони діють як армія, — сказав Трузман, додавши, що протягом більшої частини останніх п’яти років ХАМАС керував власним об’єднаним операційним центром. - Йдеться про 10-12 збройних груп, терористичних груп у Секторі Гази, усі пов’язані з ХАМАСом, які координують дії одна з одною під час конфлікту».

Тунелі Сектору Гази

ХАМАС також продемонстрував здатність використовувати розгалужену систему тунелів під Сектором Гази в своїх інтересах.

Під час попередніх боїв з Ізраїлем ХАМАС використовував тунелі для розгортання ракетних підрозділів для атак і швидкої втечі від ударів у відповідь. А в 2014 році ХАМАС використовував тунелі, щоб влаштувати засідку на ізраїльські сили, які увійшли в Сектор Гази.

Аналітики вважають, що тунелі сповільнять будь-яку наземну операцію Ізраїлю, або дадуть ХАМАСу можливість завдати значних втрат.

«Якщо ви справді хочете викорінити ХАМАС і зруйнувати ХАМАС як військову організацію, доведеться пройти весь шлях, — сказав Рафаель Коен, старший політолог корпорації RAND. - Воювати треба під землею».

«ХАМАС це знає і, ймовірно, працює над мінами-пастками тощо, — сказав Коен. - Це виглядає дуже, дуже безладно».

Очікується, що ізраїльським силам буде важко боротися з ХАМАС над землею. «ХАМАС розосереджено в підвалах, у житлових будинках і в усіх частинах міста, і це справді складно, — попередив Томас Траск, генерал-лейтенант США у відставці, який раніше служив заступником командувача в Командуванні спеціальних операцій США. «Квартал за кварталом, це дуже складна робота», - сказав він.

Ймовірно, Ізраїль використає бронетехніку, танки та бульдозери. Але вузькі вулиці Гази можуть ускладнити просування. Вузька ділянка землі, що межує з Ізраїлем і середземноморським узбережжям, має довжину близько 40 кілометрів і близько 13 кілометрів завширшки в найширшому місці, і тут проживає понад 2 мільйони палестинців.

Деякі оглядачі та аналітики описують Сектор Гази як, мабуть, найбільш густонаселену ділянку землі у світі. Крім того, якщо Ізраїль виконає свою обіцянку знищити ХАМАС, його сили повинні будуть проникнути в Сектор Гази глибше, ніж вони це зробили після того, як Ізраїль залишив Газу в 2005 році.

Вузькі вулиці

«Провулки вузькі, бетонні будівлі різної висоти, є лабіринти, — каже Сет Джонс, директор програми міжнародної безпеки в CSIS. - ХАМАС і, власне, інші групи… вони добре знають вулиці та провулки Гази, підземні споруди, включаючи тунелі, будівлі».

«Отже, коли солдати ЦАХАЛу [Сили оборони Ізраїлю] пробираються через Газу, їм доводиться мати справу з саморобними вибуховими пристроями, терористами-смертниками, протитанковими ракетами, РПГ, безпілотниками».

Між ХАМАСом та ізраїльськими силами - цивільні, не всі з яких бажають або здатні відповісти на вимоги Ізраїлю і евакуюватись. «Людям ніде сховатися», — сказала Тахані Мустафа, старший аналітик Міжнародної кризової групи з Палестини. «У них немає безпечних кімнат. У них немає бомбосховищ», – каже Мустафа Голосу Америки з Лондона, додавши, що вона залишила Газу незадовго до початку боїв.

«Тож ХАМАС може спробувати сказати людям, щоб вони залишалися в максимальній безпеці, — сказала вона. - Але в кінцевому підсумку люди збираються в будинках родичів, друзів, у певних закладах, таких як школи, лікарні UNRWA [Агентство допомоги ООН і організації робіт]».

Станом на вівторок приблизно 600 000 осіб, як вважають, дослухалися до прохання Ізраїлю покинути північну частину Гази, яка, як очікується, стане першим фронтом у наступі. Але Джонс сказав, що присутність цивільних осіб, деякі з яких можуть вирішити взяти до рук зброю, зробить ймовірний наступ Ізраїлю більш складним.

«Солдати ЦАХАЛу володіють... надзвичайною компетентністю в операціях як на Західному березі, так і в Секторі Гази, і, очевидно, на півночі Лівану», — сказав він під час телефонної розмови, відповідаючи на запитання Голосу Америки.

«Але коли ви є надзвичайний стрес — ХАМАС та інші бойовики та цивільні намагаються вбити вас у густонаселеному міському середовищі, і доводиться приймати дуже швидкі рішення, тримаючи палець на спусковому гачку з неповною інформацією — це призведе до жертв серед цивільного населення», - сказав Джонс.

Повітряна кампанія Ізраїлю проти ХАМАС у Газі вже завдала жертв. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, станом на вівторок ізраїльські авіаудари вбили близько 3000 осіб, близько чверті з них діти, і ще 12 500 отримали поранення.

Вважається, що більшість із них є цивільними особами, хоча неясно, скільки з них є бійцями ХАМАСу чи членами інших бойових угруповань.

Ще більше ускладнюючи ймовірний наступ, ізраїльські та американські офіційні особи звинуватили ХАМАС у навмисному завданні шкоди палестинським цивільним.

Живий щит

«Вони використовують ні в чому не винних чоловіків, жінок і дітей як живий щит, діють у тунелях під їхніми будинками, розташовуються в лікарнях і школах», — заявив журналістам у п’ятницю речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Вони [ХАМАС] навіть ставлять блокпости на дорогах, щоб заблокувати будь-який безпечний прохід для мирних жителів, які намагаються покинути ці міські квартали, які стали зонами бойових дій», — додав Кірбі.

Офіційні особи ЦАХАЛу повторили ці звинувачення, поділившись фотографіями в соціальних мережах, на яких видно, як стверджується, що ХАМАС блокує шляхи відходу. Але палестинські офіційні особи та деякі групи допомоги в Газі відкинули звинувачення, стверджуючи, що ізраїльська армія невибірково проводила бомбардування, іноді навмисно націлюючись на лікарні та школи.

«Щонайменше шість людей загинули сьогодні вдень, коли в таборі біженців Аль-Магазі в центральній частині Гази було вражено школу БАПОР», — заявив у вівторок генеральний комісар БАПОР Філіп Лаццаріні. «Це обурливо, і це знову свідчить про кричущу зневагу до життя мирних жителів, — сказав він. - У Газі більше немає безпечного місця, навіть об’єкти БАПОР».

«Багато з цих будівель дуже чітко позначені», — сказала Мустафа Голосу Америки перед вибухом у вівторок, назвавши звинувачення США та Ізраїлю «абсолютно абсурдними».

«Стверджувати, що ХАМАС використовує живі щити, означає, що БАПОР було причетне до дозволу ХАМАС використовувати його об’єкти», – сказала вона.

Інші аналітики попереджають, окрім звинувачень, що багато палестинців у Газі не бажають залишати її, бо бояться, що їх не пустять назад. «Для багатьох палестинців це прелюдія до іншої Накби», — сказав Халед Елгінді, директор у справах Палестини та ізраїльсько-палестинських справ Інституту Близького Сходу, згадуючи 1948 рік, коли сотні тисяч палестинців покинули свої домівки після війни. що призвело до створення Ізраїлю. «Я думаю, що це не зовсім виключено», — сказав він. «Я думаю, що Єгипет має подібні побоювання».

Розширення

Серед побоювань те, що бойові дії між Ізраїлем і ХАМАСом не обмежаться Сектором Гази, а можуть охопити більшу частину Близького Сходу.

Особливо Сполучені Штати побоювалися, що Іран та його ставленики, включаючи ліванську Хезболлу, можуть спробувати скористатися ситуацією та приєднатися до боротьби проти Ізраїлю.

«Для будь-якої країни, для будь-якої групи чи будь-кого, хто думає про те, щоб спробувати скористатися цією жорстокістю, щоб спробувати розширити конфлікт або пролити більше крові, у нас є лише одне слово: не робіть», — заявив у п’ятницю міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Ізраїлю, повторюючи подібні коментарі президента США Джо Байдена.

Збройні сили США підкріпили розмови розгортанням, відправивши дві авіаносні ударні групи до Східного Середземномор’я.

Пентагон також направив у регіон додаткові винищувачі. Ці кроки свідчать про «рішучість Вашингтона стримувати будь-яку державну чи недержавну дію, яка прагне ескалації війни», — заявив Остін у неділю.

Але Іран, давній прихильник ХАМАСу, відмовився відступити. «З Божою милістю цей рух, який розпочався в #Palestine, буде розвиватися і призведе до повної перемоги палестинців», — написав верховний лідер Ірану в неділю в дописі на платформі соціальних мереж X, раніше відомому як Twitter.

Буквально днем раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян натякнув журналістам у Бейруті, що Тегеран або його помічники можуть приєднатися до війни.

«Якщо ці воєнні злочини, скоєні сіоністським утворенням, не припиняться негайно, ми можемо уявити будь-яку можливість», — сказав він. І деякі групи, пов’язані з Іраном, здається, готуються.

Філліп Сміт, колишній співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, який вивчає проксі-групи Ірану, сказав, що пов’язані з Іраном бойовики в Іраку починають мобілізуватись, як це було на початку-середині 2014 року перед тим, як відправити бойовиків у Сирію.

«Структурування оповіді схоже з точки зору розробки загальноприйнятої лінії щодо того, чому вони повинні воювати, і того, як Іран виявляє терпіння і підтримує більш широкий опір», — сказав він голосу Америки в тексті.

У Лівані Хезболла також дала сигнал, що готова воювати. «Ми не хочемо розголошувати, яким буде наступний крок», — сказав законодавець Хезболли Хасан Фадлаллах, додавши, що що б це не було, це «пов’язано з тим, що відбувається в Газі».

Хезболла

За останніми оцінками американської розвідки, станом на вересень 2022 року Хезболла мала приблизно 40 000 бойовиків із «державним військовим потенціалом», включаючи системи ППО, розроблені Росією протикорабельні та протитанкові ракети, високоточні ракети та безпілотники.

А згідно з Проектом протиракетної оборони CSIS, «Хезболла» має у своєму розпорядженні приблизно 130 000 ракет. На ізраїльсько-ліванському кордоні «Хезболла» вже веде спорадичні бої та ракетні атаки.

Представники США наразі заявили, що вони не бачили ознак того, що підтримувана Іраном група готується вступити у війну. Але деякі аналітики застерігають, що план Хезболли інший.

«За моїми оцінками, вони хотіли б, щоб їхній внесок був обмежений відволіканням Ізраїлю та залученням ресурсів на північ, — сказав Альтерман з CSIS. - Але я точно бачу обставини, за яких Хезболла вступить в повномасштабний конфлікт. І це матиме руйнівний вплив як на Ізраїль, так і на Ліван».

Що стосується Ірану, то, незважаючи на його давню підтримку ХАМАСу, є ті, хто вважає, що Тегеран лише розпалює вогонь війни здалеку. «Те, як працює Іран, — це географія. Це ідентифікує перспективного підпалювача. Потім він надає повноваження, тренує та надає цьому підпалювачу ресурси, щоб домінувати над усіма іншими підпалювачами в його регіоні, у цій географії», — сказав Норман Рул, колишній керівник розвідки США в Ірані, який зараз є старшим радником у CSIS.

Іноземні бойовики

Посадовці США також побоюються іншої загрози: можливості того, що іноземні бойовики спробують приєднатися до ХАМАСу. Військові офіційні особи кажуть, що вони вже відстежують повідомлення про те, що деякі потенційні джихадисти, включно з тими, хто воював з терористичними групами, такими як Аль-Каїда та Ісламська держава, зацікавлені в тому, щоб пробитися до Ізраїлю.

Один колишній західний чиновник сказав Голосу Америки, що напад ХАМАСу, безумовно, може активізувати кожного, хто вважає Ізраїль ворогом. Однак деякі аналітики сумніваються, чи можлива така допомога ХАМАСу. «Ці обіцянки дали різні гравці», — сказав Коен з RAND Corporation у відповідь на запитання Голосу Америки. «Заковика тут у тому, що Газа зараз перебуває у повній блокаді, — додав він. - І оскільки це повна блокада, навіть якщо є [] воля, питання полягає в тому, як доставити речі в Газу?»

Фінал

На даний момент війна між Ізраїлем і ХАМАСом, схоже, триває: ізраїльські військові літаки націлені на підозрюваних бійців ХАМАСу і об’єкти по всій Газі, в той час як ХАМАС та інші бойовики продовжують бомбардувати Ізраїль ракетними і ракетними атаками.

А ізраїльський уряд може підбадьорити підтримка США. «Ізраїль має відповісти. Вони мають переслідувати ХАМАС», — сказав Байден у «60 хвилинах» CBS News у неділю. І тому, швидше за все, це лише питання часу, коли ізраїльська армія ввійде в Газу, а битви точиться на землі та в тунелях внизу.

«Цілі дуже чіткі. Цілі полягають у тому, щоб знищити ХАМАС, повністю викорінити його з Сектору Гази та переконатися, що вони ніколи більше не зможуть відновити себе», – сказав Амір Авіві, ізраїльський бригадний генерал у відставці та засновник Ізраїльського форуму оборони та безпеки.

Однак досягти цього не буде швидко чи легко, сказав він. «Для цього нам потрібно відновити контроль над Газою. Нам потрібно завоювати Газу, – сказав Авіві. - Щонайменше кілька місяців нам знадобиться, щоб справді очистити весь сектор Газа від будь-якої присутності терористів».

«Сектор Гази стане зовсім іншим після закінчення цієї війни», – додав він.

Інші аналітики переконані, що такий результат просто нереальний. «Навіть якби це було можливо, що заповнило б вакуум? Хто буде правити? Хто буде керувати Газою?» – запитав Елгінді з Інституту Близького Сходу, також ставлячи під сумнів, чи ХАМАС належним чином продумав наслідки своєї першої терористичної атаки.

«Яка кінцева гра ХАМАС? Я думаю, що це питання на мільйон доларів, яке всі задавали, - сказав він. - І я не думаю, що є готова відповідь, тому що ХАМАС, я думаю… вони досягли набагато більшого успіху, ніж вони собі уявляли, сподівалися або планували».

Мустафа з Міжнародної кризової групи бачить це інакше. «Зрештою, ця операція була величезною авантюрою з боку ХАМАС. Але іншим варіантом для них було продовження нескінченної облоги Гази», — сказала вона «Голосу Америки». «Статус-кво настільки нестійкий».

«Це все для ХАМАС. Отже, вони в цьому в довгостроковій перспективі, і вони це чітко дали зрозуміти», – додала вона.

«Зрештою, тут ніхто не виграє, особливо Ізраїль», — сказала вона. «Так чи інакше, Ізраїль вийде з нього повністю роздробленим суспільством».

До написання статті долучилась Маргарет Бешир . Також була використана інформація Reuters і Associated Press.