Напередодні 10 річниці Революції гідності у Нью-Йорку вийшов у кінопрокат фільм "Гартовані гнівом". Відео

"Гартовані гнівом" - цей документальний фільм про двох учасників Революції гідності, які разом пройшли війну на Донеччині, а потім і повномасштабне вторгнення, українська режисерка Леся Калинська знімала майже десять років. Прем’єра фільму відбулася цього літа на фестивалі Трайбека на Мангеттені. А напередодні десятої річниці Революції гідності фільм вийшов у прокат у Нью-Йорку - розповідають Ірина Соломко та Павло Терехов.