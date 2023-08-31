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Хобі однієї людини перетворилось на важливий інструмент забезпечення санкцій проти Росії
Це почалось як хобі однієї людини, але спостереження за російськими вантажними кораблями в протоці Босфор і виявлення тих, хто порушує санкції, перевозячи незаконні вантажі з окупованих портів в Україні, стало важливим ресурсом для світових ЗМІ та інших, хто стежить за дотриманням санкційного режиму.
Зі своєї тераси Йорук Ісік знімає на камеру черговий російський вантажний корабель, який проходить стамбульським Босфорським водним шляхом від Чорного моря до європейських ринків і далі. Це почалося як захоплення, але для Ісіка, регіонального політолога, спостереження за кораблями стало пристрастю.
«Мене цікавить російська зовнішня політика, і спостереження за кораблями на Босфорі справді дає підказки про російську зовнішню політику та те, чим вони займаються, що вони планують робити в найближчі місяці», — сказав він.
Оскільки водний шлях Босфору звужується до кількох сотень метрів, стежити за судами відносно легко. Ісік записує назви кораблів, вантаж і прапор, під яким він пливе. Він співпрацює з міжнародною мережею волонтерів і неурядовими організаціями, які діляться онлайн даними про рух російських вантажних суден.
Ця інформація має вирішальне значення для світових ЗМІ та інших, хто контролює дотримання санкційного режиму.
Веб-сайт Ісіка, bosphorusobserver.com, став важливим ресурсом для ЗМІ, зокрема агентства новин Reuters, яке використовує його фотографії. Оскільки кораблі, які порушують санкції, часто вимикають свою автоматичну систему ідентифікації або AIS, яка дозволяє міжнародним органам відслідковувати їх, зусилля таких людей як Ісік мають життєво важливе значення, сказав Джордж Волошин, глобальний експерт з фінансових злочинів у ACAMS, американській неурядовій організації, що бореться з корупцією.
«Я вважаю, що це (моніторинг суден) дуже цінне, тому що насправді поширеною технікою є маніпулювання сигналом AIS шляхом повторної дискретизації, просто вимикаючи транспондер або намагаючись маніпулювати ним, втручатися в нього, щоб судно виглядало як в іншому місці. розмістити в іншому місці. Отже, усі ці підказки є потенційно цінними», – сказав він.
Волошин сказав, що такий моніторинг допоміг викрити російський експорт вкраденого українського зерна та вугілля з чорноморських портів, які вона окупувала в Україні, значна частина яких, як зафіксував Ісік, проходила через Босфор.
Москва заперечує звинувачення в порушенні санкцій.
Води біля Стамбула знаходяться під обмеженою турецькою юрисдикцією та є міжнародною трасою для сотень вантажних суден і танкерів, які часто змінюють власників. Експерти кажуть, що це ускладнює відстеження та створює сприятливі умови для тих, хто хоче обійти довгий список санкцій.
Додатковими труднощами у застосуванні санкцій є відмова Туреччини від їх виконання. Анкара каже, що не обмежена ними.
Торгівля між Росією та Туреччиною різко зросла з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
«Росія — країна, проти якої запроваджено найбільше санкцій в світі. Отже, більшість тих, хто займається торгівлею з Росією, намагаються приховати свою діяльність, тому що вони хвилюються, що якимось чином якісь санкції будуть застосовані проти них», – сказав аналітик Bosphorus Observer Йорук Ісік.
У 2015 році Ісік викрив російські експортні поставки зброї морем сирійському уряду для боротьби з повстанцями. Зараз він витрачає більшу частину свого вільного часу на стеження за кораблями, і, як він очікує, це триватиме ще багато років, оскільки Росія не міняє свою поведінку.
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- Голос Америки
США посилюють оборону Тайваню
Адміністрація Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі військового обладнання США Тайваню в рамках програми, яка зазвичай застосовується для суверенних держав, інформують ЗМІ з посиланням на повідомлення уряду США, надіслане до Конгресу у вівторок.
Обсяг пакету, який є частиною програми зовнішнього військового фінансування (FMF) Держдепартаменту, становить 80 мільйонів доларів і буде оплачений платниками податків США, зауважують американські журналісти.
«Відповідно до Закону про відносини з Тайванем і нашої давньої політики «одного Китаю», яка не змінилася, Сполучені Штати надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для того, щоб він міг підтримувати достатній потенціал самооборони», – сказав речник Держдепартаменту у заяві, повідомляє АР.
Представник Держдепартаменту додав, що Сполучені Штати зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці, що «має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки та процвітання».
Ця допомога США Тайваню викликала гнівну реакцію Китаю, який вважає самоврядний острів своєю територією.
Міністерство закордонних справ Китаю в четвер висловило «рішуче невдоволення» і «рішучу опозицію» щодо продажу зброї, що за словами заяви, завдає шкоди «суверенітету та інтересам безпеки Китаю» і підриває «мир і стабільність у Тайванській протоці».
Пекін закликав США «припинити озброєння Тайваню» і не створювати напруженості у районі Тайванської протоки. Китай також пообіцяв заходи у відповідь.
У минулому США продавали зброю Тайваню в рамках окремої програми під назвою «Іноземні військові продажі» (FMS). Нинішня програма є ґрантовою допомогою, за яку Тайвань не платитиме США.
Наприкінці липня Сполучені Штати оголосили, що виділять пакет безпекової допомоги Тайваню з метою оборони від потенційного вторгнення Китаю.
Речник Міноборони США Мартін Майнерс заявив, що пакет допомоги Тайваню не вплине на військову допомогу США Україні.
За його словами, допомога Тайваню включає "можливості для самооборони, які Тайвань зможе використати, аби щоб посилити свою здатність до стримування зараз і в майбутньому".
Як раніше писав CNN, аналітики вважають, що Китай ретельно вивчає реакцію заходу на війну Росії проти України з метою зрозуміти можливу відповідь західних країн на потенційне вторгнення Пекіна на Тайвань. Китай вважає Тайвань своєю провінцією, формально відкидаючи незалежність острова.
В статті використано матеріали АР.
- Голос Америки
Британська оборонна компанія BAE Systems планує виробляти зброю в Україні, слідом за німецькою Rheinmetall
Розвиток власного виробництва зброї є першочерговим завданнямВолодимир Зеленський, президент України
BAE Systems, провідна оборонна компанія Великої Британії та Європи, підписала угоду з урядом України та відкриває представництво в Україні, де планує знайти партнерів для спільного виробництва в країні легких гаубиць L119. Компанія також має намір краще вивчити потреби України у зброї для подальшої співпраці.
Про це BAE Systems заявила у четвер, повідомляє агентство Reuters. Заяві передувала зустріч у Києві між президентом України Володимиром Зеленським та виконавчим директором BAE Systems Чарльзом Вудберном.
«Ви є прикладом для інших компаній, щоб [вони] розвивали свою присутність в Україні та розвивали виробництво зброї», - сказав Зеленський Вудберну на зустрічі.
«BAE Systems хоче бути надійним партнером України у війні за свободу та незалежність, а також у розбудові сильної, стійкої технологічної оборонної промисловості для ефективного запобігання майбутнім спробам агресії», – цитує Вудберна Reuters.
Своєю чергою, Зеленський зазначив на своїй сторінці в мережі Х (Twitter), що найкраща зброя, яку використовують захисники України «має вироблятися в Україні», додавши, що «розвиток власного виробництва зброї є першочерговим завданням», як зазначає Reuters.
Велика Британія стала одним з ключових партнерів і постачальників зброї в Україну під час війни, а також стала першою країною, яка почала надавати Україні ракети великої дальності у травні цього року.
Україна прагне як наростити виробництво власної зброї, так і отримати більше необхідної зброї від партнерів. BAE Systems вже надає послуги з тренування та ремонту українським Збройним Силам, а загальний обсяг замовлень, які отримала компанія у 2022 році, сягнув 44 мільярдів доларів, хоча більшість з цих замовлень пов’язані з довоєнними програмами, зазначає CNN.
Теперішній угоді між BAE Systems та урядом України передувала домовленість про спільне виробництво в Україні шведських бойових машин CV90, досягнута 19 серпня у Швеції президентом Зеленським та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крісстерссоном, як повідомляв раніше Голос Америки. Машини CV90 виробляє шведський підрозділ компанії BAE Systems.
Також, ще у березні 2023 року стало відомо, що німецька оборонна компанія Rheinmetall, яка, зокрема, виробляє танки Leopard, має намір побудувати завод з виробництва танків в Україні. Як повідомляло німецьке видання Tagesschau, компанія могла б виробляти в Україні до 400 основних бойових танків Pantera, а завод міг би бути захищений від російських ракетних атак системою ППО.
«Захист протиповітряною обороною не складе труднощів», - цитує Tagesschau голову Rheinmetall Арміна Папперґера.
На фоні збільшення попиту у зв’язку з війною в Україні як BAE Systems, так і Rheinmetall нарощували свої виробничі потужності в останні місяці, зокрема і за межами своїх країн. Так, Rheinmetall найняла 1200 додаткових працівників, а також розширює свої потужності в Угорщині та Іспанії, зазначає Tagesschau.
"Така співпраця — стовідсоткова win-win історія", - заявив міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, до сфери відповідальності якого входить розбудова оборонно-промислової бази країни.
- Голос Америки
Reuters: США з Румунією та Молдовою планують збільшити експорт українського зерна Дунаєм
США співпрацюють з Румунією та Молдовою, щоб збільшити експорт зерна з України через річку Дунай. Альтернативні маршрути експорту досліджують після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Про це з посиланням на посадовця Держдепартаменту США повідомляє агенція Reuters.
Маршрут до Дунаю пролягає через територіальні води НАТО, наголошує посадовець на умовах анонімності. Тому цей шлях є привабливим з огляду на питання безпеки.
Найближчими тижнями планується зустріч з представниками румунської та молдовської сторони для обговорення річкового маршруту як альтернативи експорту зерна морем.
Як повідомляв Голос Америки, зернова угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН у липні 2022 року, дозволяла експортувати зерно з чорноморських портів України попри повномасштабне вторгнення Росії. Минулого місяця Москва односторонньо вийшла з угоди, “проігнорувавши заклики світу”, як сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
Наразі, інформує Reuters, Вашингтон також працює з Туреччиною, щоб підтримати її зусилля повернути Росію до зернової угоди. “Ми не беремо безпосередньої участі в переговорах, але наші команди тісно співпрацюють з ООН і Туреччиною, підтримуючи спроби відновити це [угоду, - ред.]”, – сказав посадовець Держдепу агенції.
А Росія та Туреччина планують незабаром провести власні обговорення. Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган незабаром прибуде до Росії, щоб обговорити зрив угоди.
За інформацією видання National News, Росія пропонуватиме Туреччині “альтернативну зернову угоду” в рамках якої Москва зможе відправити до Туреччини мільйон тонн зерна за зниженою ціною за фінансової підтримки Катару.
Це зерно буде перероблено в Туреччині та відправлено до країн, які найбільше потребують продовольства, йдеться у заяві МЗС Росії, яке розглядаємо цей “проєкт” як “оптимальну робочу альтернативу чорноморській угоді”.
З часу виходу Росії із зернової угоди, українські порти зазнали жорстоких атак. Сполучені Штати засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру та закликають Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи, повідомляв Голос Америки.
- Голос Америки
США: "Росія чимдуж намагалась, але не змогла" зірвати роботу Ради Безпеки ООН
В останній день президентства США в Раді Безпеки ООН, посолка США розкритикувала поведінку Росії на цьому міжнародному форумі, підсумувала основні досягнення РБ ООН за місяць, а також поділилась очікуваннями щодо участі президента Володимира Зеленського в тижні засідань високого рівня в рамках ООН у вересні.
Росія "чимдуж намагалась, але не змогла" зірвати роботу Ради Безпеки ООН в серпні, під час головування там США, заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд підсумовуючи результати головування. Росія була "в ізоляції в своїй обструкції", додала посадовиця.
"Такої поведінки від постійного члена Ради Безпеки ніхто з нас не чекає", - заявила Томас-Грінфілд.
Серед важливих рішень, які РБ ООН прийняла за місяць, Томас-Грінфілд перелічила засудження використання голоду в якості зброї, та роботу з забезпечення продовольчої безпеки.
На наступний місяць, де головування перебере Албанія, тема України буде звучати активно, зокрема під час тижня засідань високого рівня. "Ми також чули, що президент Зеленський може прибути сюди", - додала вона.
"Жодної речі ми не прагнемо більше, ніж миру для українського народу. І я очікую, що буде інтенсивний тиск на Росію, щоб та вивела свої війська з України і дозволила українському народу отримати мир", - додала вона.
Як повідомляв Голос Америки, цей місяць супроводжувався запальними дискусіями та протистоянням в Раді Безпеки ООН. Зокрема у День Незалежності України, 24 серпня, Рада Безпеки ООН зібралася на спеціальне засідання, присвячене Україні. Це викликало незадоволення Росії, представники, якої навіть погрожували заблокувати проведення засідання. Проте, попри позицію Росії, брифінг не просто провели, а ще й обрали дуже дратівливу для Росії тему депортації українських дітей. Саме за звинуваченнями в цьому злочині, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.
Як пояснив один з дипломатів, без дітей будь-яка країна приречена та не має перспектив і майбутнього. І Росія якраз хоче відібрати в України її майбутнє, по суті, викрадаючи її дітей.
Учасники РБ ООН під час засідань в серпні неодноразово звинувачували Росію в тому, що вона намагалась нав'язувати свою пропаганду в організації і говорили, що втомились від таких дій РФ. Так 18 серпня Рада Безпеки ООН за наполяганням Росії зібралася на засідання для того, щоб обговорити постачання Заходом зброї Україні. Багато дипломатів у виступах казали про втому від чергового обговорення цієї теми, яку ООН нав’язує Росія. Представниця Франції прямо заявила, що Росія скликала засідання для того, щоб поширювати пропаганду.
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