Хобі однієї людини перетворилось на важливий інструмент забезпечення санкцій проти Росії

Це почалось як хобі однієї людини, але спостереження за російськими вантажними кораблями в протоці Босфор і виявлення тих, хто порушує санкції, перевозячи незаконні вантажі з окупованих портів в Україні, стало важливим ресурсом для світових ЗМІ та інших, хто стежить за дотриманням санкційного режиму.

Зі своєї тераси Йорук Ісік знімає на камеру черговий російський вантажний корабель, який проходить стамбульським Босфорським водним шляхом від Чорного моря до європейських ринків і далі. Це почалося як захоплення, але для Ісіка, регіонального політолога, спостереження за кораблями стало пристрастю.

«Мене цікавить російська зовнішня політика, і спостереження за кораблями на Босфорі справді дає підказки про російську зовнішню політику та те, чим вони займаються, що вони планують робити в найближчі місяці», — сказав він.

Оскільки водний шлях Босфору звужується до кількох сотень метрів, стежити за судами відносно легко. Ісік записує назви кораблів, вантаж і прапор, під яким він пливе. Він співпрацює з міжнародною мережею волонтерів і неурядовими організаціями, які діляться онлайн даними про рух російських вантажних суден.

Ця інформація має вирішальне значення для світових ЗМІ та інших, хто контролює дотримання санкційного режиму.

Веб-сайт Ісіка, bosphorusobserver.com, став важливим ресурсом для ЗМІ, зокрема агентства новин Reuters, яке використовує його фотографії. Оскільки кораблі, які порушують санкції, часто вимикають свою автоматичну систему ідентифікації або AIS, яка дозволяє міжнародним органам відслідковувати їх, зусилля таких людей як Ісік мають життєво важливе значення, сказав Джордж Волошин, глобальний експерт з фінансових злочинів у ACAMS, американській неурядовій організації, що бореться з корупцією.

«Я вважаю, що це (моніторинг суден) дуже цінне, тому що насправді поширеною технікою є маніпулювання сигналом AIS шляхом повторної дискретизації, просто вимикаючи транспондер або намагаючись маніпулювати ним, втручатися в нього, щоб судно виглядало як в іншому місці. розмістити в іншому місці. Отже, усі ці підказки є потенційно цінними», – сказав він.

Волошин сказав, що такий моніторинг допоміг викрити російський експорт вкраденого українського зерна та вугілля з чорноморських портів, які вона окупувала в Україні, значна частина яких, як зафіксував Ісік, проходила через Босфор.

Москва заперечує звинувачення в порушенні санкцій.

Води біля Стамбула знаходяться під обмеженою турецькою юрисдикцією та є міжнародною трасою для сотень вантажних суден і танкерів, які часто змінюють власників. Експерти кажуть, що це ускладнює відстеження та створює сприятливі умови для тих, хто хоче обійти довгий список санкцій.

Додатковими труднощами у застосуванні санкцій є відмова Туреччини від їх виконання. Анкара каже, що не обмежена ними.

Торгівля між Росією та Туреччиною різко зросла з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Росія — країна, проти якої запроваджено найбільше санкцій в світі. Отже, більшість тих, хто займається торгівлею з Росією, намагаються приховати свою діяльність, тому що вони хвилюються, що якимось чином якісь санкції будуть застосовані проти них», – сказав аналітик Bosphorus Observer Йорук Ісік.

У 2015 році Ісік викрив російські експортні поставки зброї морем сирійському уряду для боротьби з повстанцями. Зараз він витрачає більшу частину свого вільного часу на стеження за кораблями, і, як він очікує, це триватиме ще багато років, оскільки Росія не міняє свою поведінку.