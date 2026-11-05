"Сподіваюся, Олешки надихнуть на більший мир": Меланія Трамп прийняла у Білому домі делегації з України та РФ

Перша леді США Меланія Трамп закликала використати досвід Олешків для досягнення тривалішого припинення вогню в Україні.

Пан Трамп 5-го листопада у Білому домі провела зустріч із представниками місії в Олешках від України та Росії. За посередництва першої леді США сторонам вдалося домовитися про локальне перемир'я, яке дозволило розмінувати дороги та евакуювати частину місцевих жителів.

"Ми обрали людяність, а не війну. Безперечно, життя невинних людей має стояти вище за розкол, який несе війна. Сподіваюся, що Олешки надихнуть на більший мир", - сказала Меланія Трамп.

"Тепер ми маємо використати відвагу, яку принесли до Олешків, щоб знайти спільну мову через спільне співчуття до страждань невинних людей. Разом ми можемо створити щось довговічніше за тимчасове припинення вогню", - додала дружина президента США Дональда Трампа.

На зустрічі були присутні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, та спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв та уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова.

Під час перемир'я в Олешках Лубінець та Лантратова безпосередньо працювали над питаннями евакуації жителів і доставлення гуманітарної допомоги.

Українська сторона нагородила першу леді США орденом княгині Ольги I ступеня. Нагороду, яка відзначає роль Меланії Трамп у досягненні перемир'я, особисто передав український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Меланія Трамп у відповідь передала українським делегаціям особисті листи для Владіміра Путіна та Володимира Зеленського.

Російська делегація подякувала першій леді від імені Путіна за її гуманітарну роль у досягненні перемир'я в Олешках.

Зустріч у Білому домі відбулася напередодні запланованих на 10–11 листопада тристоронніх переговорів між представниками США, України та Росії в Абу-Дабі.

4 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу розмову з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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