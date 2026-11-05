Партія президента США традиційно програє проміжні вибори. Чи підтвердив Трамп цю закономірність

Підрахунок результатів проміжних виборів 3 листопада продовжується у штатах Аляска, Канзас та Міссісіпі. Прогнози Голосу Америки свідчать про перемогу демократів у Сенаті США та Палаті представників.

Загалом країна переобирала усіх 435 законодавців у Палаті представників США, 35 зі 100 сенаторів, а також 36 із 50 губернаторів.

Республіканці - партія президента Дональда Трампа - втратили контроль як над Палатою представників, так і над Сенатом. Оскільки Конгрес ухвалює закони та розпоряджається фінансами, проміжні вибори визначають, якими будуть останні два роки президентства Трампа.

Те, що через два роки після початку президентського терміну партія президента часто втрачає місця в Конгресі, одна з найбільш сталих закономірностей в американській політиці. Так сталось і на цих виборах.

Наскільки ж стійкою є ця закономірність?

З 1934 року минуло 23 проміжних виборчих цикли, і у 20-ти випадках партія президента втрачала місця в Палаті представників - у середньому 27 місць.

Це стосується обох партій. Демократи втратили 54 місця у 1994 році та 63 місця у 2010 році.

Республіканці втратили 30 місць у 2006 році та 41 місце у 2018 році - під час перших проміжних виборів за часів президентства Дональда Трампа.

Із Сенатом ситуація інша. Оскільки переобирається лише близько третини його складу, результат також залежить від того, в яких саме штатах обирають сенаторів.

У 8 із цих 23 випадків партія президента змогла втримати свої позиції або навіть збільшити представництво - так було під час двох останніх виборчих кампаній.

Проміжні вибори часто призводять до зміни політичної влади. У 7 із 8 останніх випадків контроль принаймні над однією з палат переходив до іншої партії. Цього року це сталося в обох палатах.

Окремо варто згадати про активність виборців.

У 2014 році на виборах у США проголосувало лише близько 37% виборців, - це найнижчий показник за понад 70 років. Через чотири роки участь у голосуванні взяла половина виборців - найвищий показник для проміжних виборів за понад століття.

Цього року також встановлений рекорд із дострокового голосування – до дня виборів проголосували 61 мільйон американців.

Цьогорічні вибори мають певні особливості. У кількох штатах було переглянуто межі виборчих округів, а в деяких регіонах, де боротьба була дуже запеклою, остаточні результати можуть стати відомі лише в грудні.

Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року; на той момент до завершення президентського терміну Трампа залишатиметься два роки.

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