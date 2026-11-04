У більшості штатів США завершилося голосування, почався підрахунок бюлетенів

У більшості американських штатів закрились дільниці на виборах до Конгресу та органів місцевої влади й розпочався підрахунок голосів.

Відкритими залишаються лише дільниці у Каліфорнії, Айдаго, Орегоні, Вашингтоні, на Гаваях та на Алясці - останні два штати почнуть підрахунок останніми.

Загалом у США зареєстровано 210 мільйонів виборців, з них понад 61 мільйон проголосували поштою чи особисто на достроковому голосуванні, свідчать дані Університету Флориди.

Голоси на виборах у США підраховують на місцевому рівні - в кожному окремому штаті.

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При цьому час оброблення бюлетенів, надісланих поштою чи вкинутих у скриньки на достроковому голосуванні, залежить від виборчого законодавства в кожному окремому штаті. В деяких підрахувати такі голоси можна задовго до самого дня виборів, водночас в інших штатах підрахунок усіх голосів може розпочатись лише у день виборів чи після закриття дільниць.

Передчасне оприлюднення результатів голосування - до закриття дільниць у штаті - заборонене.