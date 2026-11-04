Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

У більшості штатів США завершилося голосування, почався підрахунок бюлетенів

Ілюстративне фото. Наклейка, яку видають американцям після голосування на дільниці, Балтимор, 3 листопада 2026
Ілюстративне фото. Наклейка, яку видають американцям після голосування на дільниці, Балтимор, 3 листопада 2026

У більшості американських штатів закрились дільниці на виборах до Конгресу та органів місцевої влади й розпочався підрахунок голосів.

Відкритими залишаються лише дільниці у Каліфорнії, Айдаго, Орегоні, Вашингтоні, на Гаваях та на Алясці - останні два штати почнуть підрахунок останніми.

Загалом у США зареєстровано 210 мільйонів виборців, з них понад 61 мільйон проголосували поштою чи особисто на достроковому голосуванні, свідчать дані Університету Флориди.

Голоси на виборах у США підраховують на місцевому рівні - в кожному окремому штаті.

Сенат США

51 місце потрібне для більшості

останнє оновлення
2026 Midterms - Ukrainian - House Bar Chart

При цьому час оброблення бюлетенів, надісланих поштою чи вкинутих у скриньки на достроковому голосуванні, залежить від виборчого законодавства в кожному окремому штаті. В деяких підрахувати такі голоси можна задовго до самого дня виборів, водночас в інших штатах підрахунок усіх голосів може розпочатись лише у день виборів чи після закриття дільниць.

Передчасне оприлюднення результатів голосування - до закриття дільниць у штаті - заборонене.

Боротьба за Сенат: хто змагається в 7 вирішальних штатах
Embed
Боротьба за Сенат: хто змагається в 7 вирішальних штатах
by Голос Америки Українською

No media source currently available

0:00 0:04:56 0:00
Direct link
This item is part of
XS
SM
MD
LG