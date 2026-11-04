Перемога в Північній Кароліні. Демократи відібрали місце республіканців у Сенаті США

Демократ Рой Купер переміг республіканця Майкла Вотлі на виборах до Сенату США від Північної Кароліни, згідно з прогнозом Голосу Америки.

Таким чином демократи здобули місце, яке раніше контролювали республіканці, і зробили важливий крок у боротьбі за більшість у верхній палаті Конгресу.

Республіканці розпочали ніч виборів із перевагою 53 проти 47 місць у Сенаті.

Демократам необхідно зберегти нинішні місця і здобути щонайменше чотири додаткові місця, щоб отримати контроль над палатою. Перемога Купера скорочує відстань до цієї мети.

Сенат США 51 місце потрібне для більшості — Демократи Демократи — Інші — Республіканці Республіканці

Вибори в Північній Кароліні мають особливе значення з огляду на значну військову присутність у штаті. Результати перегонів можуть вплинути на майбутні рішення Конгресу щодо оборонного бюджету, готовності американських збройних сил, зобов'язань США перед НАТО та безпекових гарантій за кордоном.

Це перше здобуте демократами місце, яке раніше контролювали республіканці, у межах боротьби за контроль над Сенатом.

Це не перемога над чинним сенатором. Купер замінить сенатора-республіканця Тома Тілліса, який не балотувався на переобрання.