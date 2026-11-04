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Республіканка Ешлі Муді перемогла на виборах до Сенату від штату Флорида

Сенаторка-республіканка Ешлі Муді
Сенаторка-республіканка Ешлі Муді

Чинна сенаторка-республіканка Ешлі Муді перемогла демократку Енджі Ніксон на виборах до Сенату від штату Флорида. Про це свідчить прогноз Голосу Америки.

Республіканці зберегли за собою це місце, позбавивши демократів ще однієї можливості скоротити перевагу республіканської більшості.

Сенат США

51 місце потрібне для більшості

останнє оновлення
останнє оновлення

Флорида відіграє особливу роль у зовнішній політиці США щодо країн Латинської Америки та Карибського басейну - зокрема Куби та Венесуели, а також у питаннях регіональної безпеки та міжнародних санкцій. Ці позачергові вибори дозволили заповнити місце, яке раніше обіймав Марко Рубіо (нині - державний секретар США).

Республіканці увійшли у виборчу ніч із більшістю 53 проти 47 місць. Щоб отримати контроль над Сенатом, демократам необхідно зберегти нинішні місця і здобути щонайменше чотири додаткові місця.

Боротьба за Сенат: хто змагається в 7 вирішальних штатах
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Боротьба за Сенат: хто змагається в 7 вирішальних штатах
by Голос Америки Українською

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