Республіканка Ешлі Муді перемогла на виборах до Сенату від штату Флорида

Чинна сенаторка-республіканка Ешлі Муді перемогла демократку Енджі Ніксон на виборах до Сенату від штату Флорида. Про це свідчить прогноз Голосу Америки.

Республіканці зберегли за собою це місце, позбавивши демократів ще однієї можливості скоротити перевагу республіканської більшості.

Сенат США 51 місце потрібне для більшості

Флорида відіграє особливу роль у зовнішній політиці США щодо країн Латинської Америки та Карибського басейну - зокрема Куби та Венесуели, а також у питаннях регіональної безпеки та міжнародних санкцій. Ці позачергові вибори дозволили заповнити місце, яке раніше обіймав Марко Рубіо (нині - державний секретар США).

Республіканці увійшли у виборчу ніч із більшістю 53 проти 47 місць. Щоб отримати контроль над Сенатом, демократам необхідно зберегти нинішні місця і здобути щонайменше чотири додаткові місця.