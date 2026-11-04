Дільниці на проміжних виборах у США закрились вже у половині штатів

У 25 американських штатах на Східному узбережжі та в Окрузі Колумбія завершили роботу дільниці на проміжних виборах до Конгресу.

Наступними закриються дільниці у центрі США та на Західному узбережжі. Останніми роботу завершать дільниці на Гаваях та на Алясці.

Перші результати голосування на проміжних виборах до Конгресу США можуть почати надходити одразу після закриття дільниць. Однак перші результати з окремих округів можуть бути не показовими щодо загальних результатів голосування. Адже у штатах, де між кандидатами мінімальний відрив, результати можуть не оголошувати до моменту остаточного підрахунку голосів, на що в окремих випадках може піти до кількох днів.

Палата представників США 218 місць потрібні для більшості — Демократи Демократи — Інші — Республіканці Республіканці

Сенат США 51 місце потрібне для більшості — Демократи Демократи — Інші — Республіканці Республіканці

Відповідно до американського законодавства, кожен штат окремо підраховує результати.

На цих проміжних виборах переобирають усіх 435 законодавців у Палаті представників, і 35 зі 100 у Сенаті.