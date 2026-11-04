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Дільниці на проміжних виборах у США закрились вже у половині штатів

Виборці стоять у черзі, щоб проголосувати під час проміжних виборів у США у м.Гвадалупе, штат Аризона, 3 листопада 2026 року. Фото: REUTERS/Rebecca Noble
Виборці стоять у черзі, щоб проголосувати під час проміжних виборів у США у м.Гвадалупе, штат Аризона, 3 листопада 2026 року. Фото: REUTERS/Rebecca Noble

У 25 американських штатах на Східному узбережжі та в Окрузі Колумбія завершили роботу дільниці на проміжних виборах до Конгресу.

Наступними закриються дільниці у центрі США та на Західному узбережжі. Останніми роботу завершать дільниці на Гаваях та на Алясці.

Перші результати голосування на проміжних виборах до Конгресу США можуть почати надходити одразу після закриття дільниць. Однак перші результати з окремих округів можуть бути не показовими щодо загальних результатів голосування. Адже у штатах, де між кандидатами мінімальний відрив, результати можуть не оголошувати до моменту остаточного підрахунку голосів, на що в окремих випадках може піти до кількох днів.

Палата представників США

218 місць потрібні для більшості

останнє оновлення
Демократи
Демократи
Інші
Республіканці
Республіканці

Сенат США

51 місце потрібне для більшості

останнє оновлення
Демократи
Демократи
Інші
Республіканці
Республіканці

Відповідно до американського законодавства, кожен штат окремо підраховує результати.

На цих проміжних виборах переобирають усіх 435 законодавців у Палаті представників, і 35 зі 100 у Сенаті.

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Сесія «кульгавої качки»: що чинний склад Конгресу ще може встигнути зробити на підтримку України
by Голос Америки Українською

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