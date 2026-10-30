Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

"Після перемир’я може бути максимальний вогонь". Свідчення жителів Херсонщини про життя під російськими обстрілами

Евакуація жителів Олешків. Жінка виглядає з вікна автобуса під час місцевого припинення вогню (Херсонська область, Україна). 27 жовтня 2026 року. Фото: AP/Evgeniy Maloletka
Евакуація жителів Олешків. Жінка виглядає з вікна автобуса під час місцевого припинення вогню (Херсонська область, Україна). 27 жовтня 2026 року. Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Перемир’я в районі окупованих Олешок на Херсонщині дало змогу розпочати доставку гуманітарної допомоги та евакуацію мешканців міста, які місяцями залишалися відрізаними від постачання продуктів, води й медикаментів.

Локальне припинення вогню, якого, за повідомленнями, дотримуються і Україна, і Росія, набуло чинності 27 жовтня. Водночас жителі Херсонщини побоюються, що після його завершення російські війська відновлять обстріли, а саму паузу використають для перегрупування сил.

“Все, що там відбувається, ми самі пройшли, – розповідає Голосу Америки депутат Херсонської ОДА, театральний режисер Олександр Книга. – Мене ж також арештовували, я місяць був в окупації. Потім, вже після арешту, я тікав вже з окупованого Херсона”.

Олександр Книга жив в Олешках до повномасштабного вторгнення, і досі підтримує зв’язок з тими, хто лишився на лівому березі. Він не довіряє російській владі і вважає, що вона не допустить витоку інформації про воєнні злочини в Олешках.

Потрапити на підконтрольну Києву територію мешканцям Олешок буде складно, вважає він.

“Те, що будуть розповідати люди: там просто геноцид повний, – каже Книга. – Там в основному були російські військові – зеки, це колишні в'язні. І те, що вони там виробляють, ну це просто не вкладається в голові. Є інформація, що вони просто приходять, забирають останнє, кидають гранату, закривають будинок і йдуть. Люди гинуть там просто”, - розповів в інтерв'ю Голосу Америки депутат Херсонської ОДА, театральний режисер Олександр Книга.

Про гуманітарну катастрофу в Олешках розповів Голосу Америки і заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков: “Розказують про тіла, які на дорогах лежать, про тварин, які бродять по Олешках”.

За його словами, схожа ситуація спостерігається і в інших містах Херсонщини на лівому березі Дніпра, зокрема, у Голій Пристані та Новій Каховці. “Там ситуація трохи краща (ніж в Олешках), бо хоч якась логістика є”, – зазначив він.

За словами чиновника, мирних мешканців, які лишилися в окупації, російські військові використовують як “живий щит”, ведучи за їхніми спинами обстріл Херсона.

За роки війни життя в деяких районах цього обласного центру стало майже нестерпним. “Оця частина Херсона, яка близько до Дніпра, вона за ці чотири роки майже знищена”, – каже Книга. – "Сьогодні там мешкають деякі люди. Їх не так багато, але це просто суцільне жахіття”.

З того часу, як набрало сили тимчасове перемир’я, багато мешканців Херсона, що евакуювались до інших міст, повернулись додому. На блокпостах утворились черги, в деяких магазинах розкупили продукти.

“Херсон, знаєте, ожив: вулиці, машини. Зазвичай їх не так багато, а сьогодні, прямо отака якась радість", – розповідає Олександр Книга.

В той же час херсонці стурбовані тим, що їх чекає після короткого припинення вогню.

“Ми розуміємо, що через день-два тут почнеться просто Армагеддон, і нас будуть знищувати знову, незважаючи на те, чи це автобус громадського транспорту, чи це велосипедист їде, чи їде швидка на допомогу комусь“, – розповідає Книга про жахливі “сафарі” на мирних мешканців, які веде російська армія.

Особливо режимом тиші поспішають скористатися мешканці прибережних районів Херсона, розповідає Олександр Толоконніков:

“Багато людей приїхало, і багато машин зараз в Херсоні. Ми стараємося по максимуму зробити все те, що ми не могли робити в прибережній зоні, де постійні обстріли. І люди, звичайно, теж стараються потрапити в домівки, в які вони до цього не могли потрапити через безпекову ситуацію. Зараз стараються туди швидко проїхати, подивитись, забрати речі, бо знають, що з понеділка все почнеться знову”.

Серед херсонців є побоювання, що росіяни використають перемир’я, щоб підтягнути на лінію фронту нові сили і засоби, і що обстріли міста відновляться ще з більшою силою.

“В нас є дані, що вони (росіяни) накопичують зараз дуже багато. Думаю, що якраз після ceasefire (перемир'я) буде максимальний fire (вогонь), – розповідає Толоконніков. – Ми бачимо, що росіяни планують атакувати сильно Херсон, і зараз максимально стараємося щось зробити, щоб більше захистити наші об'єкти”.

Дивіться сюжет Голосу Америки про ситуацію в Олешках та в Херсоні - у сюжеті кореспондентів Голосцу Америки, які відвідали цей регіон під час локального припинення вогню.


This item is part of
XS
SM
MD
LG