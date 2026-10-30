"Після перемир’я може бути максимальний вогонь". Свідчення жителів Херсонщини про життя під російськими обстрілами

Перемир’я в районі окупованих Олешок на Херсонщині дало змогу розпочати доставку гуманітарної допомоги та евакуацію мешканців міста, які місяцями залишалися відрізаними від постачання продуктів, води й медикаментів.

Локальне припинення вогню, якого, за повідомленнями, дотримуються і Україна, і Росія, набуло чинності 27 жовтня. Водночас жителі Херсонщини побоюються, що після його завершення російські війська відновлять обстріли, а саму паузу використають для перегрупування сил.

“Все, що там відбувається, ми самі пройшли, – розповідає Голосу Америки депутат Херсонської ОДА, театральний режисер Олександр Книга. – Мене ж також арештовували, я місяць був в окупації. Потім, вже після арешту, я тікав вже з окупованого Херсона”.

Олександр Книга жив в Олешках до повномасштабного вторгнення, і досі підтримує зв’язок з тими, хто лишився на лівому березі. Він не довіряє російській владі і вважає, що вона не допустить витоку інформації про воєнні злочини в Олешках.

Потрапити на підконтрольну Києву територію мешканцям Олешок буде складно, вважає він.

“Те, що будуть розповідати люди: там просто геноцид повний, – каже Книга. – Там в основному були російські військові – зеки, це колишні в'язні. І те, що вони там виробляють, ну це просто не вкладається в голові. Є інформація, що вони просто приходять, забирають останнє, кидають гранату, закривають будинок і йдуть. Люди гинуть там просто”, - розповів в інтерв'ю Голосу Америки депутат Херсонської ОДА, театральний режисер Олександр Книга.

Про гуманітарну катастрофу в Олешках розповів Голосу Америки і заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков: “Розказують про тіла, які на дорогах лежать, про тварин, які бродять по Олешках”.

За його словами, схожа ситуація спостерігається і в інших містах Херсонщини на лівому березі Дніпра, зокрема, у Голій Пристані та Новій Каховці. “Там ситуація трохи краща (ніж в Олешках), бо хоч якась логістика є”, – зазначив він.

За словами чиновника, мирних мешканців, які лишилися в окупації, російські військові використовують як “живий щит”, ведучи за їхніми спинами обстріл Херсона.

За роки війни життя в деяких районах цього обласного центру стало майже нестерпним. “Оця частина Херсона, яка близько до Дніпра, вона за ці чотири роки майже знищена”, – каже Книга. – "Сьогодні там мешкають деякі люди. Їх не так багато, але це просто суцільне жахіття”.

З того часу, як набрало сили тимчасове перемир’я, багато мешканців Херсона, що евакуювались до інших міст, повернулись додому. На блокпостах утворились черги, в деяких магазинах розкупили продукти.

“Херсон, знаєте, ожив: вулиці, машини. Зазвичай їх не так багато, а сьогодні, прямо отака якась радість", – розповідає Олександр Книга.

В той же час херсонці стурбовані тим, що їх чекає після короткого припинення вогню.

“Ми розуміємо, що через день-два тут почнеться просто Армагеддон, і нас будуть знищувати знову, незважаючи на те, чи це автобус громадського транспорту, чи це велосипедист їде, чи їде швидка на допомогу комусь“, – розповідає Книга про жахливі “сафарі” на мирних мешканців, які веде російська армія.

Особливо режимом тиші поспішають скористатися мешканці прибережних районів Херсона, розповідає Олександр Толоконніков:

“Багато людей приїхало, і багато машин зараз в Херсоні. Ми стараємося по максимуму зробити все те, що ми не могли робити в прибережній зоні, де постійні обстріли. І люди, звичайно, теж стараються потрапити в домівки, в які вони до цього не могли потрапити через безпекову ситуацію. Зараз стараються туди швидко проїхати, подивитись, забрати речі, бо знають, що з понеділка все почнеться знову”.

Серед херсонців є побоювання, що росіяни використають перемир’я, щоб підтягнути на лінію фронту нові сили і засоби, і що обстріли міста відновляться ще з більшою силою.

“В нас є дані, що вони (росіяни) накопичують зараз дуже багато. Думаю, що якраз після ceasefire (перемир'я) буде максимальний fire (вогонь), – розповідає Толоконніков. – Ми бачимо, що росіяни планують атакувати сильно Херсон, і зараз максимально стараємося щось зробити, щоб більше захистити наші об'єкти”.

Дивіться сюжет Голосу Америки про ситуацію в Олешках та в Херсоні - у сюжеті кореспондентів Голосцу Америки, які відвідали цей регіон під час локального припинення вогню.



