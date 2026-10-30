В ООН стало менше опозиції до американського ембарго проти Куби

У середу Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до США припинити ембарго проти Куби. Це голосування, яке має переважно символічний характер, отримало найменшу підтримку за останні три десятиліття.

Уже в тридцять четвертий раз Генеральна Асамблея ООН у середу схвалила резолюцію із закликом до США припинити ембарго проти острівної держави. Цього разу за неї проголосували 130 країн, 17 виступили проти, а 25 утрималися. Минулого року аналогічна ініціатива отримала 165 голосів за, сім — проти, ще 12 країн утрималися.

Попри те, що резолюція має символічний характер і не є юридично обов’язковою, Вашингтон назвав зміну тенденції дипломатичним досягненням.

Посол США в ООН Майк Волц звернув увагу на те, що кількість країн, які проголосували проти резолюції, утрималися або вирішили не брати участі в голосуванні, зросла майже втричі.

"Попереду ще багато роботи, але світ починає відкидати пропаганду кубинського режиму, оскільки його корупція та репресивна політика стають очевидними. ¡Cuba libre!" — написав Волц у соціальній мережі X.

Серед країн, які змінили свою позицію - Німеччина, Італія та Південна Корея. Вони раніше підтримували резолюцію, а тепер утримались під час голосування.

Конгресмен-республіканець від штату Флорида Маріо Діас-Баларт, один із провідних критиків кубинського уряду серед американських законодавців, також привітав результати голосування та заявив, що вони свідчать про посилення міжнародного неприйняття політики Гавани.

"Режим у Гавані розвалюється. Дедалі більше країн прозрівають і починають усвідомлювати, ким насправді є ці злочинці та що вони уособлюють", — заявив Діас-Баларт.

"Це голосування в Організації Об’єднаних Націй демонструє, що кубинська диктатура більше не може приховувати правду або змушувати замовкнути голоси тих, хто вимагає свободи", — додав він.

Однак, незважаючи на зменшення підтримки резолюції, більшість держав-членів ООН знову виступили проти ембарго, скасування якого потребує відповідних законодавчих рішень у Сполучених Штатах.

Куба засуджує тиск з боку Вашингтона

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес відкинув американське трактування результатів голосування та назвав ухвалення резолюції черговою дипломатичною перемогою своєї країни.

Родрігес звинуватив Вашингтон у тиску на уряди інших держав за допомогою погроз запровадження економічних санкцій та обмежень на видачу віз, щоб змусити їх змінити свої голоси.

"Ні їхні найбільш безглузді виправдання, ні тиск, ні медійний цирк не здатні перемогти силу фактів і правду. #CubaNoEsUnaAmenaza [Куба не є загрозою], загрозою є блокада", — написав міністр закордонних справ у соціальній мережі X.

Кубинський уряд наполягає, що американське ембарго поглибило економічну кризу, яку переживає острів. Вона характеризується тривалими відключеннями електроенергії, дефіцитом пального та труднощами з доступом до товарів першої необхідності.

Вашингтон, зі свого боку, пояснює значну частину економічних проблем Куби неефективним управлінням з боку її влади та посилив економічні й енергетичні обмеження проти Гавани.

Дипломатичне протистояння завершилося висилкою дипломата

Голосуванню передувало гостре протистояння у вівторок між Волцом і Родрігесом під час дебатів Генеральної Асамблеї ООН.

Коли представник США критикував кубинський уряд, Родрігес підійшов до трибуни та звинуватив його у брехні. Суперечка викликала вигуки та протести серед членів обох делегацій, через що довелося втрутитися співробітникам Організації Об’єднаних Націй.

У конфронтації також брав участь Річард Тур де ла Консепсьйон, перший секретар Постійного представництва Куби при ООН, якого Волц звинуватив у нападі на американського дипломата.

Кубинська делегація відкинула версію Вашингтона та подала скаргу щодо поведінки американського посадовця.

Згодом Сполучені Штати наказали Туру де ла Консепсьйону залишити територію країни.