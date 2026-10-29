Перемир’я поблизу Олешок триває: Чи стане воно моделлю для інших гуманітарних місій

Перемир’я в районі тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині продовжує діяти після того, як набуло чинності у вівторок. Це перше суттєве локальне перемир’я, якого дотримуються і Україна, і Росія від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано", — написав у соцмережах Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Домовленість про встановлення шестиденного перемир’я та проведення евакуації в Олешках і прилеглих районах досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп та її команди. Офіційну угоду між Україною та Росією підписали 23 жовтня в Білорусі омбудсмени обох країн Дмитро Лубінець та Яна Лантратова.

Перемир’я розпочалося на два дні раніше від запланованого терміну та "поширилося за межі Олешок, на інші райони Херсонської області, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв", — повідомила Меланія Трамп у дописі в X.

Трамп також додала, що обидві сторони завершили розмінування, необхідне для доставки гуманітарної допомоги до Олешок та евакуації мешканців. Вона також зазначила, що знімальна група американського телеканалу Newsmax документуватиме евакуацію на місці.

"Як нейтральні спостерігачі, вони незалежно фіксуватимуть і назавжди задокументують цю історичну гуманітарну місію", — написала перша леді США в мережі X у середу.

Минулого тижня, за повідомленням Ватикану, Папа Римський Лев XIV розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним, закликаючи їх дозволити доставку гуманітарної допомоги до цього району.

Раніше Лубінець розповів "Голосу Америки", що угоду реалізовуватимуть у три етапи: встановлення режиму припинення вогню; доставка до Олешок продуктів харчування, води та медикаментів; та евакуація мешканців, які бажають виїхати. За попередніми оцінками, в Олешках залишаються близько 2 000 людей, серед них — близько півсотні дітей.

Мешканці Олешок і сусідньої Голої Пристані, окупованих Росією в перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році, опинилися в пастці серед бойових дій у прифронтовій зоні. Територія густо замінована, а постачання продовольства практично припинене вже кілька місяців.

Українські військові повідомляли, що їм вдалося доставити в Олешки близько чотирьох тонн продовольства, частину якого, як вважають військові, могли привласнити російські військові підрозділи, дислоковані в місті.

"Люди не можуть виїхати, продукти не можуть потрапити до міста, а хворі та поранені не отримують необхідної медичної допомоги", — йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, опублікованому в червні.

Відтоді ситуація лише погіршилася. У численних медіаматеріалах, заснованих на інтерв’ю з місцевими жителями, задокументовано загрозу голоду.

29 жовтня обидві сторони повідомили, що їхні групи вирушили для доставки допомоги до Олешок.

"Наше головне завдання — доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті. Ми також забезпечимо безпечний проїзд для тих, хто бажає виїхати з Олешок", — написала в Telegram російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Як повідомив "Голосу Америки" Лубінець, мешканцям Олешок і прилеглих районів дадуть змогу самостійно обрати, куди вони хочуть виїхати — на підконтрольну уряду України територію чи до Росії.

Згідно з угодою, опублікованою Fox News, мешканців Олешок, які бажають виїхати на підконтрольну Україні територію, доправлять до російського міста Анапа, а звідти військовим літаком у супроводі української делегації перевезуть до білоруського Гомеля.

Призначений Росією губернатор окупованої частини Херсонської області повідомив російській службі новин "Вести", що місцева влада підготувала місця для розміщення евакуйованих мешканців Олешок і надасть допомогу тим, хто захоче залишитися в Росії або виїхати, зокрема на підконтрольну уряду України територію.

Перемир’я вплинуло й на саме місто Херсон. Після постійних обстрілів місто почало повертатися до життя. Люди виходять на вулиці, гуляють і насолоджуються осіннім сонцем, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" в регіоні.

За домовленістю, перемир’я має діяти до 1 листопада.

Водночас залишається багато невідомих обставин, зазначив у коментарі "Голосу Америки" колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

"Є питання розмінування, того, куди люди вирушатимуть після виїзду з Олешок, і чи зможуть вони дістатися України. Невідомо також, чи використають росіяни цю операцію з пропагандистською метою. Усі ці питання поки залишаються відкритими", - каже Тейлор.

Однак, за його словами, якщо всі домовленості вдасться реалізувати, ця операція може стати моделлю для подібних гуманітарних місій на інших окупованих Росією територіях України.

До підготовки цього матеріалу долучився Станіслав Прибилов із російської служби "Голосу Америки".

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