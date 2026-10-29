Рік ув’язнення та депортація: у США засудили білоруску за постачання авіоніки до Росії

У США засудили громадянку Білорусі за незаконне вивезення зі Сполучених Штатів в Росію авіоніки та інших авіаційних компонентів в обхід санкцій.

За рішенням федерального суду США, Яна Леонова отримала термін 12 місяців і один день ув'язнення, після якого її мають депортувати до Білорусі.

За повідомленням Міністерства юстиції США, Леонова та її спільники зі США та Вірменії після повномасштабного російського вторгнення в Україну закуповувала авіаційні компоненти в американських постачальників і переправляли їх до Росії через Вірменію.

Щоб обійти експортні обмеження, учасники схеми використовували компанії у Вірменії, приховували кінцевого отримувача товарів, і реекспортували компоненти до Росії без необхідних ліцензій від Міністерства торгівлі США, йдеться у звинуваченнях.

У результаті до Росії доправили десятки авіаційних компонентів, за які сплатили мільйони доларів, мовиться у повідомленні Мінюсту США від 29 жовтня.

Обладнання призначалося для приватних літаків та інших повітряних суден, які експлуатувала або обслуговувала компанія, де раніше працювала Леонова.

Ця компанія потрапила у перелік санкцій (Entity List) Міністерства торгівлі США, за діяльність, що суперечить інтересам нацбезпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів.

"Поки Росія вела війну проти України, Яна Леонова переправляла американські авіаційні компоненти компанії, яку врешті внесли до чорного списку уряду США", — заявила прокурорка федерального округу Колумбія Джанін Ферріс Пірро.

За словами прокурорки, щоб приховати незаконні поставки і щоб обійти санкції, Леонова використовувала підставні компанії, підроблені документи, іноземних посередників і закордонні банківські рахунки.

"Хоч якою складною була ця схема і хоч скільки юрисдикцій вона охоплювала, слідчі йшли за доказами й домоглися притягнення її до відповідальності", - наголосила американська прокурорка.

"Ті, хто намагається використовувати американські ланцюги постачання для підтримки ворожих режимів і підриву нашої національної безпеки, мають знати: ми вас знайдемо, переслідуватимемо через кордони й притягнемо до відповідальності", — зазначила Пірро.

Леонова, яка також має білоруське прізвище Лявонава, під час судового засідання 20 травня цього року визнала, що порушила закон про експортний контроль (Export Control Reform Act).

У листопаді 2025 року Леонову екстрадували до США із Франції. Розслідування проводили ФБР у Канзас-Сіті та Бюро промисловості й безпеки Міністерства торгівлі США в Атланті та Нью-Йорку. У справі також брали участь французькі органи влади.

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