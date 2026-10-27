Ракети для Patriot ремонтуватимуть у Польщі - Пентагон

Європейський центр з обслуговування ракет РАС-3, які використовують для комплексів ППО Patriot, буде розміщено в Польщі. Про це 27 жовтня повідомив Пентагон.

Рішення ухвалене урядом США в координації з компанією Lockheed Martin та європейськими союзниками.

"Поставки для військових - будь-коли та будь-де - саме так ми стримуємо наших супротивників і зміцнюємо колективну оборону", - заявив Майкл Даффі, заступник міністра війни США з питань закупівель.

Він додав: "Інвестиції національних ресурсів у розбудову цих критично важливих можливостей на східному фронті НАТО, союзники надсилають чіткий сигнал: союзники об'єднані, серйозно ставляться до стримування і готові підтримати слова справами".

В Пентагоні заявили, що створення центру з обслуговування, ремонту та підтримки ракет прямо в Європі, "кардинально скоротить час обігу і забезпечить критично важливі лінії поставок. Регіональний центр значно зміцнить операційну готовність сил протиповітряної та протиракетної оборони союзників" і "зміцнить колективне стримування на східному фланзі НАТО".

"Польща прагнула отримати ці можливості та інфраструктуру в Польщі, - заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. - Ми змагались із декількома амбітними конкурентами".

За можливість розмістити у своїх країнах центр з обслуговування РАС-3 змагались також Німеччина, Нідерланди та Норвегія, повідомили в польському Міноборони.

Президент Зеленський у березні цього року заявляв, що Україна отримує ракети PAC-3 "від кількох країн".