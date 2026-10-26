У Сербії Студентський рух переміг партію Вучича, який підтримував зв’язки з Росією

На виборах у Сербії провладна Сербська прогресивна партія на чолі Александром Вучичем поступилася опозиційному Студентському руху.

За результатами парламентських виборів, що відбулися в неділю, 25 жовтня, кандидати від так званого “Студентського списку” отримали понад 52% голосів, а отже, ймовірно, більшість парламентських місць, 139 із 250-ти.

Александр Вучич керував Сербією з 2014 року, спочатку як прем’єр-міністр, а донедавна - як президент.

У вересні цього року Вучич подав у відставку з президентської посади.

Новий президент Сербії - країни з населенням понад 6 мільйонів - визначиться на позачергових президентських виборах наприкінці грудня цього року.

Сербія з 2012 року є кандидатом на членство в Європейському Союзі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році більшість країн Європи згорнули відносини з Москвою, утім Сербія зберігала тісні й приязні стосунки з Кремлем.

На відміну від країн ЄС, Сербія, наприклад, не скасувала авіаперевезень з Росією, при цьому продавала зброю, яка пізніше опинялася у збройних силах України.

Александр Вучич засуджував війну Росії проти України, проте водночас наголошував на співпраці з Росією і продовжував тісно контактувати з російським президентом Владіміром Путіним.

Сербський уряд відмовився долучатися до санкцій ЄС щодо Росії, як це часто роблять країни-кандидати, узгоджуючи свої рішення з постановами Брюсселя.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у дописі в X підкреслила рекордну активність сербських виборців у неділю і привітала переможців.

“Вітаємо “Студентський список” із перемогою на парламентських виборах. Ми готові підтримати реформи щодо верховенства права, свободи преси, боротьби з корупцією і задля сильних демократичних установ, та готові працювати разом для просування Сербії до майбутнього у Європейському Союзі”, - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нові лідери без політичного досвіду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога “Студентського списку” у Сербії – “це очевидно нова сторінка історії країни та народу”.

“Ми в Україні дякуємо Сербії за повагу до нашого народу та держави, нашої незалежності”, - сказав Зеленський у привітанні в X.

Студентський рух упродовж двох років проводив протести, а згодом - виборчу кампанію під гаслами боротьби з корупцією і за зближення з ЄС.

Активісти й кандидати наголошували на потребі вирішення насамперед внутрішніх проблем Сербії і не заявляли про наміри змінювати політику щодо Росії.

Чіткі напрямки політики майбутнього уряду Сербії наразі важко передбачити, зокрема тому, що у “Студентському списку” опинилися переважно люди без політичного досвіду, зокрема, університетські викладачі, а очолював список лікар-кардіолог Ілія Срданович.

Активісти Студентського руху наголошували на своїй патріотичності і, попри європейські гасла, вони, наприклад, заперечують право Косово на незалежність, хоча це визнала більшість держав Європейського Союзу.

Студентський рух Сербії домігся позачергових парламентських виборів унаслідок кількох тривалих мирних протестів, що спалахнули після загибелі 16 переважно молодих людей на залізничному вокзалі у місті Новий Сад унаслідок обвалу даху 1 листопада 2024 року.

Учасники протестів стверджували, що трагедія стала наслідком недбалості і того, що вони вважали глибоко вкоріненою корупцією на різних рівнях влади.

Серед перших, хто привітав Студентський рух із перемогою на виборах у Сербії, був прем’єр-міністр сусідньої Угорщини Петер Мадяр, який змінив на посаді Віктора Орбана - політичного союзника Александра Вучича.

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