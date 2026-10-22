Freedom House: Свобода інтернету у світі падає, але в Україні — незначне покращення

В Україні покращилась ситуація зі свободою в Інтернеті, про це мовиться у новому звіті організації Freedom House.

Україна залишається у групі “Частково вільних” країн, але піднялась на дві сходинки у рейтингу, порівняно із минулим роком, і тепер перебуває на 64-му місці зі 100.

Для порівняння, у 2024 році Україна за свободою в Інтернеті перебувала на 59-му місці.

Як повідомляє звіт Freedom House, “ситуація зі свободою інтернету в Україні дещо покращилася. Швидкість мобільного інтернету зросла, попри пошкодження інтернет-інфраструктури країни, завдані російськими військами”.

Оглядачі також звертають увагу, що громадяни України частіше використовували інтернет для організації протестів. “Громадяни мобілізувалися в інтернеті на захист антикорупційних органів країни”, мовиться у звіті.

Покращення на один бал зафіксовано у питанні щодо швидкості та якості інтернет-з’єднання, ще один бал - за покращення ситуації із можливістю людей проводити кампанії в інтернеті - створювати спільноти, мобілізувати протест, проводити кампанії із політичних і соціальних питань.

Загалом у світі рівень свободи інтернету знижується, мовиться у звіті Freedom House, вже 16-й рік поспіль.

Країни із найгіршим рівнем свободи інтернету - Іран, Росія, Китай, Куба, М’янма. “Авторитарні режими посилили зусилля з ізоляції свого населення від глобального інтернету”, - пишуть дослідники Freedom House.

У більшості питань, за якими оцінювали свободу в інтернеті, Росія отримала по нуль балів.

"Свобода інтернету в Росії досягла нового мінімуму, оскільки влада посилила заходи, спрямовані на ізоляцію населення від глобальної мережі", - мовиться у звіті. - У лютому 2026 року президент Володимир Путін затвердив законодавчі зміни, які дозволяють ФСБ вимагати від провайдерів мобільного та фіксованого інтернету відключати або обмежувати доступ для користувачів — виключно на підставі президентських указів".

Дослідники вказують, що впродовж усього звітного періоду у Росії фіксували перебої в роботі мобільного інтернету, а інколи — його повне відключення в цілих регіонах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі. Звертають також увагу, що росіяни, які критикують повномасштабне вторгнення в Україну, зокрема, в інтернеті, продовжують отримувати тривалі тюремні терміни.

“Жорстку цензуру в інтернеті” спостерігають також в Ірані, особливо від початку війни в цій країні.

Перше місце за рівнем свободи в інтернеті посіла Естонія.

США перебувають на 73-му місці зі 100, і перебувають у групі "вільних країн".

"Свобода інтернету в Сполучених Штатах залишається на досить високому рівні, а правова база країни й досі забезпечує один із найсильніших у світі захистів свободи вираження поглядів в онлайн-просторі. Водночас ... федеральна влада продовжує тиснути на цифрові громадські ініціативи та інші форми висловлювання в інтернеті, що містять критику уряду. Американські посадовці й надалі застосовували суворіші покарання за діяльність в інтернеті, ніж у попередні роки", - мовиться у звіті щодо ситуації у США.

Freedom House наголошує, що свобода Інтернету має допомогти світу увійти в еру штучного інтелекту.

"Швидке впровадження послуг ШІ, які виконують завдання самостійно, вже трансформує Інтернет. У всьому світі суспільства будуть намагатися налаштувати Інтернет у відповідь. Ці зусилля повинні бути спрямовані на збереження відкритого обміну та вільного вираження поглядів як фундаментальних цінностей”, - пише звіт міжнародної організації.

Дослідники рекомендують країнам протидіяти авторитарним обмеженням в інтернеті забезпечити онлайн-приватність. “Захист приватності в інтернеті є необхідною умовою для забезпечення свободи вираження поглядів в умовах репресивних режимів. Без надійних механізмів захисту приватності журналісти та правозахисники можуть вдаватися до самоцензури, побоюючись переслідувань”, - йдеться у документі.