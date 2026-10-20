Прем’єр-міністр Ізраїлю доручив Моссаду, ЦАХАЛу та військовій розвідці "повалити Ісламську Республіку"

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його розпорядження ізраїльській розвідувальній службі "Моссад", Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та військовій розвідці країни полягає в тому, щоб "повалити" Ісламську Республіку Іран.



В інтерв’ю ізраїльському телеканалу Channel 14 цього тижня Нетаньягу прокоментував минулорічні військові операції проти Ірану.



"Насамперед ми діяли самостійно. Я особисто розпочав операцію “Висхідний лев”, тому що ми мали усунути екзистенційну загрозу, яку ядерні бомби становлять для держави Ізраїль", — сказав він.



Минулого року Сполучені Штати приєдналися до Ізраїлю в завданні ударів по іранських ядерних об’єктах. Обидві країни розпочали військові операції проти Ірану 28 лютого.



Ізраїльський лідер назвав це питанням "самого нашого існування, адже якщо цей режим отримає ядерні бомби, нас більше не буде. Якщо ми не повалимо цей режим, він знищить нас, — сказав він. — І саме таке моє розпорядження сьогодні для “Моссаду”, ізраїльських військових і військової розвідки: повалити цей режим".



Окремо американське новинне видання Axios із посиланням на неназвані джерела в уряді США повідомило, що міністр війни США Піт Гегсет зустрівся з Нетаньягу в понеділок під час раніше неанонсованого візиту до Ізраїлю.



Міністерство війни США відмовилося підтвердити візиту Гегсета на запит Голосу Америки. Сам Гегсет написав у соцмережі X, що відвідав американських військовослужбовців Центрального командування США (CENTCOM), не уточнивши місця перебування.



Повідомляється, що зустріч Гегсета й Нетаньягу відбулася лише за вісім днів до виборів в Ізраїлі, тоді як Вашингтон та Єрусалим обговорюють можливість відновлення масштабних військових операцій проти Ірану.



Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Нетаньягу, підтримавши його переобрання. Під час телефонної розмови з президентом Трампом ізраїльський прем’єр-міністр заявив, що "незавершені справи, пов’язані з Ісламською Республікою, необхідно довести до кінця".



У понеділок Нетаньягу опублікував відео цієї розмови на платформі X. Звертаючись до президента Трампа, він сказав: "Дональде, у нас є дещо, що ми повинні завершити, і ми завершимо це разом. Ми доведемо це до кінця, і ніхто інший цього не зробить".



Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі написав у неділю в соцмережі X: "Минулого разу, коли ви хотіли “довести справу до кінця”, Іран став ще сильнішим".



Президент Трамп заявив, що не віддаватиме наказу про нові військові удари по Ірану до майбутніх проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.