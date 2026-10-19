Повстанці-хусити вбили щонайменше 50 військових у Ємені

За даними місцевої влади, підтримувані Іраном повстанці-хусити в понеділок напали на військовий табір уряду на півдні Ємену, вбили щонайменше 53 військовослужбовців і поранили понад 200 новобранців.

За словами посадовців військового відомства Ємену, повстанці запустили три балістичні ракети по військовому табору аль-Алам у провінції Шабва. Цей напад став одним із найсмертоносніших на тлі нового загострення бойових дій, яке розпочалося кілька місяців тому. Хусити, визнані США терористичною організацією, підтвердили, що завдали удару по табору.

У заяві, оприлюдненій після нападу, адміністрація провінції Шабва повідомила, що новобранці проходили підготовку для служби у внутрішніх силах безпеки країни.

"Цей кривавий і підступний напад спрямований проти новобранців, які перебували на етапі навчання та підготовки, і розцінюється як надзвичайно серйозне військове загострення та відкрита агресія проти безпеки й стабільності провінції Шабва".

Адміністрація закликала уряд Ємену та очолювану Саудівською Аравією коаліцію, яка його підтримує, прискорити розгортання систем протиповітряної оборони та раннього попередження, щоб посилити безпеку провінції Шабва.

У заяві також зазначалося, що двом державним лікарням та іншим приватним медичним закладам провінції доручено допомагати пораненим, а за потреби переводити тяжкопоранених до спеціалізованих відділень.

Рашад аль-Алімі, голова керівної Президентської ради Ємену, пообіцяв "рішучу відповідь" на напад. За його словами, цей інцидент демонструє "тактику хуситів — вдаватися до боягузливих терористичних атак щоразу, коли вони опиняються під тиском або коли їхні диверсійні плани, підтримувані Іраном, зазнають невдачі".

Нещодавнє загострення протистояння між хуситами та силами уряду, який підтримує Саудівська Аравія, зруйнувало домовленість про припинення вогню, укладену за підтримки ООН у 2022 році. Це перемир’я значною мірою зупинило бойові дії під час громадянської війни в Ємені.