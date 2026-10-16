Громадянина РФ екстрадували до США у справі про порушення санкцій

Громадянин Росії Олександр Суворов, екстрадований зі Швеції до США, постав перед федеральним судом у штаті Нью-Йорк. Американська влада звинувачує його в незаконному постачанні електронних компонентів зі США до Росії в обхід санкцій. 52-річному Суворову висунуто обвинувачення за трьома пунктами. Зокрема, йдеться про змову з метою порушення американських правил експортного контролю.

За версією слідства, з березня 2022 року до квітня 2023 року Суворов керував мережею, яка закуповувала американські електронні компоненти та переправляла їх до Росії.

Слідчі стверджують, що мережа намагалася обманним шляхом закуповувати в американських компаній електроніку подвійного призначення. Такі компоненти можуть використовуватися як у цивільній, так і у військовій сфері.

За даними прокуратури, для закупівель Суворов використовував підставні компанії в Гонконзі, зокрема GS Group Limited. Через них мережа замовляла компоненти в американських постачальників, приховуючи, що кінцеві отримувачі перебували в Росії.

Після цього електроніку переправляли через Гонконг до Росії. За даними слідства, Суворов і пов’язані з ним компанії переказували кошти американським постачальникам для оплати компонентів.

У матеріалах справи зазначається, що деякі з цих компонентів можуть використовуватися у військових системах зв’язку та радіолокації, а також у системах високоточного визначення місцеположення.

Перший помічник федерального прокурора штату Нью-Йорк Джон Сарконе заявив, що спроби обійти санкції проти Росії "тягнуть за собою серйозні наслідки". За його словами, прокуратура спільно з ФБР і Міністерством торгівлі США домагатиметься притягнення до відповідальності тих, хто порушує санкції.

Сарконе назвав екстрадицію Суворова "історичною" та заявив, що США мають намір притягати до відповідальності людей, які, на думку американської влади, становлять загрозу національній безпеці.

Керівник відділення ФБР в Олбані Крейг Тремаролі заявив, що Суворов намагався приховати свою діяльність за межами США, але "не зміг сховатися від ФБР". За його словами, розслідування стало частиною зусиль ФБР із захисту національної безпеки, американських технологій і ланцюгів постачання.

Керівник нью-йоркського відділення Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США Джонатан Карсон заявив, що відомство й надалі виявлятиме та припинятиме незаконні схеми закупівлі й переправлення товарів.

Суворова звинувачують у змові з метою відмивання грошей під час міжнародних операцій, незаконного вивезення товарів зі США та порушення Закону про реформу експортного контролю.

За першим і третім пунктами обвинувачення йому загрожує до 20 років позбавлення волі. За другим — до п’яти років. Максимальні штрафи становлять від 250 тисяч до одного мільйона доларів.