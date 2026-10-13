Андрій Курков увійшов до короткого списку міжнародної премії PEN International - Feltrinelli

Український письменник Андрій Курков увійшов до короткого списку премії PEN–Inge Feltrinelli 2026 "Письмо як опір" .

Про це 13 жовтня повідомили міжнародний письменницький клуб PEN International та італійське видавництво Feltrinelli, які спільно заснували цю нагороду, що відзначає авторів, які використовують літературу для протидії репресіям та захисту культурної ідентичності.

Ім’я лауреата премії оголосять у листопаді під час книжкового фестивалю BookCity в Мілані.

До короткого списку увійшли письменники, поети, журналісти та культурні діячі з України, Китаю, Афганістану, Нікарагуа, Гватемали, Туреччини, Південної Африки та Аргентини.

Окрему номінацію присвятили чотирьом письменникам і журналістам з Еритреї, яких влада країни заарештувала у вересні 2001 року і досі утримує без зв’язку із зовнішнім світом.

Письменник Андрій Курков народився в Росії, але його родина переїхала до Києва, коли йому було 2 роки.

PEN International відзначає його активну громадянську позицію та критику політики російського президента.

У 2005 році Росія оголосила його персоною нон ґрата, а в 2014 році заборонила його книжки. Згодом письменника внесли до кремлівського списку проукраїнських активістів.

Серед інших фіналістів премії — уйгурський поет і перекладач Азіз Іса Елкун, афганський письменник Самай Хамед, нікарагуанська поетеса Джоконда Беллі, поет із корінного народу майя качікель Мігель Анхель Оклах Кумес, курдський письменник із Туреччини Явуз Екінджі, південноафриканська письменниця Зукісва Ваннер та аргентинська журналістка й авторка документальної прози Лейла Герр'єро.

До складу журі PEN увійшли письменники, видавці й журналісти зі Словенії, Канади, Італії та інших країн. Очолює журі курдський письменник із Туреччини та президент PEN International Бурхан Сонмез.



