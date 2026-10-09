Гегсет заявив, що США здійснять безпрецедентну публічну страту через розстріл колишнього військового

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що американські військові в грудні здійснять безпрецедентну публічну страту через розстріл колишнього офіцера Сухопутних сил, який застрелив 13 людей під час ісламістського терористичного нападу на військовій базі в Техасі.

В інтерв’ю американському телеканалу Real America’s Voice у четвер Гегсет повідомив, що страту проведуть 3 грудня на базі Форт-Гуд — саме там Нідал Хасан влаштував стрілянину 5 листопада 2009 року.

"Ми подбаємо про те, щоб люди могли за цим спостерігати, щоб це було публічно, — адже люди повинні розуміти, що за такі вчинки настають серйозні наслідки", — заявив Гегсет.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи у п’ятницю в Білому домі, заявив, що Хасан заслуговує на таке покарання. "[Він] убив і поранив дуже, дуже багато людей. Божевільний", — сказав Трамп.

У 2013 році військовий суд визнав Хасана винним за 13 пунктами обвинувачення в умисному вбивстві: він убив 12 військовослужбовців і одну цивільну особу. Крім того, його визнали винним за 32 пунктами обвинувачення у замаху на умисне вбивство — за поранення ще 32 людей. Його засудили до смертної кари.

Під час судового процесу Хасан визнав, що відкрив вогонь на військовій базі на знак солідарності з радикальними ісламістськими бойовиками, які на той час воювали проти американських сил за кордоном. Під час нападу він вигукував: "Аллаху акбар" ("Аллах найвеличніший").

У понеділок речник Міністерства війни США Шон Парнелл написав у соцмережі X, що Гегсет рекомендував стратити Хасана через розстріл силами війська США, а Трамп схвалив цю рекомендацію.

Востаннє американські військові здійснили страту через розстріл у 1945 році, коли за дезертирство під час Другої світової війни стратили військовослужбовця-чоловіка. Остання публічна страта у США відбулася у 1936 році: у штаті Кентуккі чоловіка повісили за зґвалтування.

Водночас страти через розстріл за вироками цивільних судів США відбувалися й у новіший час. Минулого року цей метод тричі застосували в Південній Кароліні — це були перші подібні випадки у США з 2010 року.

У дописі в соцмережі X у четвер Гегсет заявив, що повідомлення CBS News про те, що американські військові транслюватимуть страту Хасана через розстріл у прямому ефірі, є "правдивим". Раніше у США не було випадків такої прямої трансляції страти.

Федеральна влада США зазвичай застосовує смертельну ін’єкцію у справах про смертну кару щодо цивільних осіб. У квітні Міністерство юстиції оприлюднило звіт із рекомендаціями розширити перелік і урізноманітнити методи виконання федеральних смертних вироків через труднощі із закупівлею препаратів для смертельних ін’єкцій. Як альтернативні способи страти було дозволено використовувати розстріл, електричний стілець і смертельний газ.

Після винесення обвинувального вироку колишнього офіцера звільнили зі збройних сил.