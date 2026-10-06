Президент Трамп схвалив страту через розстріл нападника з Форт-Худ

Президент США Дональд Трамп схвалив рішення стратити шляхом розстрілу колишнього військового психіатра Сухопутних сил США, якого визнали винним у вбивстві 13 людей і пораненні понад 30 інших під час нападу у 2009 році.

У 2013 році військовий суд засудив Нідала Хасана до смертної кари за напад у Форт-Худ, штат Техас.

Речник Пентагону Шон Парнелл у понеділок повідомив, що президент Трамп схвалив рекомендацію міністра війни Піта Гегсета щодо проведення страти.

"Міністр Сухопутних сил визначить час і місце страти. Судний день для Хасана нарешті настав", — сказав Парнелл.

Схвалення президента є частиною передбаченої законом процедури виконання смертних вироків щодо військовослужбовців США. Тепер Хасан має можливість подати апеляцію, якщо вирішить це зробити.

Остання страта військовослужбовця у США відбулася у 1961 році, а остання страта через розстріл — у 1945 році.

Хасан — один із чотирьох американських військовослужбовців, яким наразі загрожує смертна кара.

Один із них, Рональд Ґрей, мав бути страчений після того, як у 2008 році тогочасний президент Джордж В. Буш схвалив страту, однак суддя апеляційної інстанції зупинив цей процес.