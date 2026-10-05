Ємен каже, що відбив територію у хуситів, і наблизився до стратегічної протоки Баб-ель-Мандеб

Уряд Ємену заявив у понеділок, що йому вдалось відбити території, які відкривають вихід на стратегічно важливу для перевезення енергоресурсів протоку Баб-ель-Мандеб. У неділю лідер країни оголосив масштабний наступ на підтримуваних Іраном повстанців-хуситів.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам у понеділок, що єменські сили ведуть боротьбу за повернення нещодавно захоплених хуситами районів. Рубіо також заявив, що Саудівська Аравія, яка зазнала інтенсивних ракетних і безпілотних атак з боку хуситів, має право захищатися від цих ударів.

Хусити заперечили повідомлення про територіальні здобутки урядових сил Ємену та заявили, що внаслідок саудівських авіаударів у провінції Сана загинули дев’ять людей.

Президент Ради при президенті Ємену Рашад Мухаммад аль-Алімі в неділю оголосив про початок операції "Світанок Ємену", яка, за його словами, має на меті відновлення державних інституцій і повернення контролю над столицею країни Сана.

Речник єменських військових полковник Маджед аль-Нузайлі повідомив про військові операції на кількох фронтах із неділі та заявив, що озброєні формування, які підтримують уряд, досягли успіхів на південно-західному фронті в районі Дубаб.

"Сили “Гігантів” і “Національного щита” успішно встановили контроль над Баб-ель-Мандебом. Аеропорт Дху-Баб перебуває під контролем урядових сил", — написав аль-Нузайлі у X.

За його словами, урядові сили перерізали маршрут, що сполучає Дубаб із головним портовим містом Аль-Моха, і зміцнюють контроль над цим районом.

Аль-Нузайлі заявив, що урядові сили також провели те, що він назвав "стратегічною наступальною операцією" на Сану — столицю, яку хусити захопили у 2014 році.

Очолювана Саудівською Аравією коаліція включає Єгипет, Йорданію, Бахрейн, Кувейт і Малайзію, а також інші країни, які підтримують міжнародно визнаний уряд Ємену. Коаліція заявила, що в операції взяли участь 100 винищувачів, які забезпечували повітряну підтримку наземним силам.

Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малкі заявив, що коаліція знищила 324 важливі цілі та забезпечила прикриття з повітря для протоки.

Пов’язані з Іраном повстанці-хусити, які під час стрімкого наступу минулого місяця захопили все узбережжя Червоного моря та Баб-ель-Мандеб, заперечили повідомлення уряду Ємену про територіальні здобутки в районі Дубаб.

Підконтрольні хуситам ЗМІ заявили, що ці повідомлення "абсолютно безпідставні". Угруповання, яке США визнали терористичною організацією, заявило, що вибило підтримувані Саудівською Аравією сили з району Аль-Мавасит у мухафазі Таїз і дісталося до будинку президента Ради при президенті Аль-Алімі.

Хусити також заявили в понеділок, що внаслідок саудівських авіаударів у мухафазі Сана загинули дев’ять людей, серед них учениця. Ці повідомлення про жертви не були незалежно підтверджені.

Відповідаючи на запитання про наступ, підтриманий Саудівською Аравією та розпочатий єменськими силами, державний секретар Рубіо заявив у понеділок, що Ер-Ріяд зазнав атак з боку хуситів, і зазначив, що "вони мають право захищатися".

"Очевидно, єменські сили намагатимуться повернути території, з яких їх витіснили", — сказав він журналістам на об’єднаній базі Ендрюс перед вильотом до Ісландії.

Тимчасовий повірений у справах США в Ємені Ніл Хоп, який працює з Ер-Ріяда, у неділю зустрівся з міністеркою закордонних справ Ємену Афрах аль-Зуба. Сторони обговорили загрози хуситів свободі судноплавства в Червоному морі та атаки терористичного угруповання на цивільне населення в Таїзі, йдеться в дописі на X.

"Сполучені Штати підтримують законний уряд Ємену в його зусиллях протистояти підтримуваним Іраном ополченцям-хуситам", — заявив Хоп.

Представники США та Організації Об’єднаних Націй попередили про загрозу перебоям у морських перевезеннях через протоку Баб-ель-Мандеб і Червоне море після наступу хуситів минулого місяця, на тлі заяв угруповання про намір продовжувати атаки на судна Саудівської Аравії.

Минулого тижня ООН повідомила, що голод у Ємені стрімко поширюється: майже три чверті обстежених домогосподарств у доступних для гуманітарних працівників районах країни не можуть забезпечити свої базові потреби в їжі. Світова організація попередила, що продовольча небезпека в Ємені посилюється, а відновлення бойових дій порушило роботу ринків і обмежило доступ гуманітарних організацій.



