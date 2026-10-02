G7 вивільнить 100 млн барелів нафти та дизелю, щоб стримати ціни на пальне

Країни "Групи семи" оголосили про плани скоординовано вивільнити 100 мільйонів барелів дизельного пального та нафти, сподіваючись, що це стримає зростання цін на енергоносії.

Вивільнення відбуватиметься протягом чотирьох місяців. Першим етапом стане "значне вивільнення запасів дизельного пального" протягом 20 днів, йдеться у спільній заяві G7.

Рішення було ухвалене 2 жовтня після зустрічі лідерів країн "Групи семи" (G7) з головою Міжнародного енергетичного агентства в п’ятницю.

"Зіткнувшись із безпрецедентною нестабільністю на нафтових ринках — коли стрімке зростання цін загрожує економічній стабільності та добробуту наших громадян — ми домовилися про рішучі скоординовані заходи для стабілізації негайних поставок енергоносіїв, захисту домогосподарств і підприємств від цінового шоку та зміцнення довгострокової стійкості світових енергетичних систем", — мовиться у заяві G7.

У "Групі семи" наголосили, що занепокоєння громадян через ціни на енергоносії "залишається одним із головних пріоритетів".

Світові ціни на пальне різко зросли наприкінці лютого після початку війни між США та Іраном. Іранські атаки на судна в районі Ормузької протоки вплинули на експорт нафти з інших країн регіону, тоді як блокада США у цій протоці зупинила експорт іранської нафти.

Міжнародний основний сорт нафти Brent коштує приблизно на 40% дорожче, ніж до початку війни з Іраном, тоді як ціни на дизельне пальне у США зросли приблизно на 70%.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення G7 на своїй платформі Truth Social.

"Європа щойно погодилася вивільнити величезні обсяги своїх значних запасів дизельного пального. Процес розпочнеться негайно. Дякую за увагу до цього питання!", - написав президент Трамп.

Програма українського сервісу "Голосу Америки" цього тижня розповідає про дизельну кризу і США і як світ може призупинити поповнення російського нафтового бюджету.















