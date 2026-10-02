Міністр фінансів США заявив, що у вересні Іран не експортував нафту

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що морська блокада США та посилення економічного тиску на режим призвели до того, що у вересні Іран не експортував нафту.

"У вересні Іран завантажив на танкери нуль барелів нафти", — написав Бессент на X.

"Адміністрація Трампа перекриває найважливіше джерело доходів іранського режиму. Операція “Економічний вигнанець” перерізає економічні життєві артерії, які дозволяли Тегерану фінансувати терористичну діяльність", — додав він.

“Економічний вигнанець” - кампанія Міністерства фінансів США з економічного тиску на Іран, розпочата 24 серпня. В адміністрації заявили, що її мета — перекрити Ірану торговельні та фінансові канали, необхідні для підтримки економіки.

США відновили морську блокаду іранських портів та нафтових терміналів у середині липня після того, як звинуватили Іран у порушенні тимчасової угоди про припинення вогню через обстріли комерційних суден. Іран, своєю чергою, звинуватив США в порушенні угоди через спробу відкрити інший транзитний маршрут без участі Ірану. Суперечка переросла в обмін ударами.

Американські військові повідомили, що станом на 30 вересня Центральне командування США (CENTCOM) перенаправило 125 комерційних суден для забезпечення суворого дотримання блокади.

Минулого тижня Іран запропонував семиденне припинення вогню та відкриття Ормузької протоки в обмін на розмороження його активів, скасування американської блокади та дозвіл Ірану продавати нафту.

"У регіоні, де ми не продаємо нафту, ніхто не продаватиме нафту", — заявив у вівторок парламенту Ірану спікер Мохаммад Багер Галібаф.

Президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиція Ірану недостатня, і відкинув її.

У п’ятницю міжнародний еталонний сорт нафти Brent торгувався трохи нижче 100 доларів за барель, тоді як американський еталонний сорт West Texas Intermediate коштував близько 89 доларів.

США заявляють, що через протоку проходить більше нафти, і стверджують, що в окремі періоди обсяги потоків сягали або перевищували рівні, зафіксовані до початку конфлікту.

Глобальна компанія з аналітики морських енергетичних перевезень Vortexa цього тижня повідомила, що більшість танкерів нині проходять через Ормузьку протоку з вимкненими системами ідентифікації.

За її даними, обсяги нафтових потоків зросли з 8,1 мільйона барелів на добу в період із червня до середини вересня до 9,3 мільйона барелів на добу у вересні. Компанія попередила, що неврахування цих прихованих перевезень може призвести до неправильних оцінок обсягів світових запасів та постачання енергоносіїв.

Цього тижня президент Трамп заявив, що ціни на нафту та інфляція знизяться після завершення конфлікту з Іраном.

У четвер, спілкуючись із журналістами, Трамп попередив, що Іран опинився у критичний момент, коли має вирішити, чи укладати угоду, чи зіткнутися з можливими військовими ударами США.