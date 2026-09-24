Пенсильванець, поранений під час замаху на президента Трампа, помер у віці 76 років

Пенсильванець Джеймс Копенхавер, який зазнав критичних поранень під час замаху на президента США Дональда Трампа в липні 2024 року на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, помер. Йому було 76 років.

Об'єднання республіканців у Палаті представників опублікувало заяву у мережі Х в якій висловило "глибокий сум" через смерть Копенхавера. "Джим пережив неймовірні випробування, проявивши силу та наполегливість", — йдеться в заяві.

Копенхавер, якому на той момент було 74 роки, мешканець Мун-Тауншипу, був одним із трьох людей, поранених 13 липня 2024 року, коли 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь із даху будівлі поблизу місця проведення мітингу. Трампа було поранено у вухо. 50-річний учасник мітингу Корі Комператоре загинув, а Девід Датч зазнав критичних поранень. Снайпер Секретної служби США застрелив Крукса.

Копенхавера було поранено двічі — у трицепс і в живіт. У його тілі залишилися уламки кулі.

"Я стояв і дивився на великий екран позаду себе, і наступної миті відчув, як мене смикнуло за рукав", — розповів Копенхавер телеканалу KDKA-TV майже через рік після стрілянини.

1 червня Копенхавер та його дружина Маріанна подали позов проти федерального уряду до окружного суду США Західного округу Пенсильванії. У позові вони вимагають понад 150 000 доларів США відшкодування збитків через імовірні недоліки в системі безпеки, зокрема ті, що стосуються Секретної служби США.



