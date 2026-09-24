Зустріч Трампа і Сі - про що сказали і не сказали у своїх промовах лідери США і Китаю

"Здорова" економічна конкуренція, історичні зв'язки між країнами та "пандова дипломатія" - таких тем у своїх виступах торкнулись президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін у Білому домі.

Головне з виступу Трампа: Між США й Китаєм існує "справді чудова дружба" і "неймовірні культурні обміни". Країнам варто прагнути продовжувати "співпрацювати задля побудови кращого майбутнього для обох наших народів" і говорити про "безпеку, технології та суперінтелект".

"Наші команди працюють над забезпеченням більш збалансованих торговельних відносин, зокрема й над відкриттям нових можливостей доступу до ринку для американських фермерів і тваринників".

По завершенні перемовин Трамп сказав журналістам, що це була "чудова" зустріч.

Головне з виступу Сі: Існує потреба "розвивати нашу дружбу, розширювати співпрацю", "ефективно розробляти штучний інтелект та управляти ним", "дотримуватися принципу уникнення конфліктів і протистояння".

"Китай і Сполучені Штати не повинні уникати конкуренції; однак вона має бути конструктивною та впорядкованою - це має бути змагання, у якому ми прагнемо досягти успіху пліч-о-пліч, а не гладіаторський двобій за принципом "переможець отримує все".

Про що Сі і Трамп не згадали: У промовах не було про економічне протистояння США й Китаю, китайську співпрацю із Іраном на тлі американських ударів по іранському режиму чи про можливості Китаю вплинути на припинення російської війни проти України.

Чому це важливо: Напередодні під час виступу на Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський сказав, що Сі - "людина, здатна вплинути на Росію більше, ніж це під силу багатьом іншим, і ми хотіли б, щоб він прагнув миру так само, як ми в Україні".

Але деякі американські законодавці вважають, що Китай не підходить на роль посередника у мирному процесі у війні Росії проти України, адже Пекін надає Росії компоненти для зброї та фінансову підтримку.

Натомість: Оглядачі кажуть, що за зачиненими дверима Трамп і Сі говорять про економічне протистояння США і Китаю, воєнну кампанію США та Ізраїлю проти Ірану, а також американські постачання озброєння для Тайваню. Переговори можуть призвести до домовленостей про зниження певних мит, боротьбу з незаконним обігом наркотиків і розширення діалогу між військовими обох країн, а також Трамп, як очікується, домагатиметься звільнення американців, утримуваних у Китаї.

Контекст: За наслідками цієї зустрічі лідерів двох найбільших економік світу оглядачі очікували "багато символізму, але мало змісту", пише Reuters. Одним із символічних жестів стало те, що Сі анонсував приїзд до зоопарку в Атланті двох панд: майже всі панди у світі належать Китаю, який може надавати тварин зоопаркам світу на умовах оренди на фіксований термін як знак добрих відносин між країнами.

Цікаво: Для Сі це другий державний візит до Вашингтона - найвищий дипломатичний рівень візиту голови держави, - у 2015 Сі приймав тодішній президент Барак Обама.

На честь нинішнього візиту Сі, зокрема, було здійснено проліт військової авіації США, а в церемоніальних заходах взяли участь майже 500 військовослужбовців. А на урочисту вечерю в Білому домі запросили керівників провідних технологічних компаній: Тіма Кука з Apple, Дженсена Хуанга з Nvidia, Джеффа Безоса з Amazon, Сундара Пічаї з Alphabet, Ілона Маска з Tesla та Сема Альтмана з OpenAI.

А напередодні Трамп і перша леді США Меланія Трамп зустріли Сі та його дружину Пен Ліюань на базі ВПС Ендрюс з урочистим прийомом із червоною доріжкою - церемонією. За останні понад 60 років жоден президент США не зустрічав гостей на цій базі особисто.