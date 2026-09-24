США проти створення Іраном ядерної бомби, іранський президент заперечує такі плани

Державний секретар США Марко Рубіо застеріг Іран від продовження роботи над створенням ядерної зброї та підтримки регіональних проксі-сил, заявивши, що Сполучені Штати мають додаткові економічні та військові можливості для тиску на іранський режим. Міністр фінансів США Скотт Бессент вказав, що американські санкції вже мали значний вплив на авіаперевезення з Ірану.

Іранська делегація проводить міжнародні зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН. На початку тижня представники США та Ірану провели в Нью-Йорку тригодинні переговори за посередництва інших країн.

24 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Саїдом Аббасом Арагчі. "Дипломатія - це про прямі обговорення, навіть за складних обставин", - написав Сібига у Х. Він додав, що на зустрічі йшлося про "взаємні кроки, щоб запобігти збільшенню напруги між країнами". Іранська новинна агенція Mehr поширила повідомлення Міністерства закордонних справ Ірану про те, що на зустрічі йшлося про липневу атаку України від якої, за повідомленнями, постраждало іранське судно в Каспійському морі.

Після зустрічі з представниками США з іранською делегацією, Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, готовий укласти угоду з Іраном. За його словами, така угода має дозволити Ірану стати "великою та процвітаючою країною".

"Але якщо вони й надалі наполягатимуть на прагненні отримати ядерну зброю, підтримуватимуть проксі-сили в регіоні, підтримуватимуть тероризм… тоді у нас виникнуть великі проблеми з ними", — сказав Рубіо журналістам.

"Президент має низку доступних йому варіантів, зокрема ті, які він уже застосував, — запровадження суворих і дедалі більших економічних витрат, — але також має певні військові варіанти, які я не коментуватиму", — додав він.

У своїй промові в ООН у вівторок президент Трамп заявив світовим лідерам, що США були змушені діяти проти Ірану, щоб не допустити "шаленого прориву режиму у створенні ядерної бомби". Він також сказав, що в разі успіху режиму Іран був би "вільний назавжди сіяти терор і смерть".

Рубіо виступив перед журналістами на полях Генеральної асамблеї ООН, де президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив із трибуни, що його країна не прагне створювати ядерну зброю, водночас наголосивши, що Іран не відмовиться від розвитку ядерних технологій і не піддасться санкціям.

У середу Пезешкіан у своїй різкій промові заявив, що ядерна програма його країни має "мирний" характер.

"Для нашої країни мирні ядерні технології є частиною нашого природного прогресу. Для наших хворих людей це — ліки та лікування, для сільськогосподарського сектору — продовольча безпека, для промисловості — розвиток, прогрес і постачання електроенергії", — сказав він.

"Іран не погоджується з тим, щоб ядерні технології перебували у виключному розпорядженні когось одного чи жменьки країн, — заявив він. — Ми чітко говоримо: жодної ядерної зброї і жодних обмежень на нові мирні ядерні технології".

На тлі заяв посередників — Пакистану та Катару — про роботу над поверненням до дипломатії Рубіо сказав, що переговори між американською та іранською делегаціями у вівторок були "переважно обміном ідеями та повідомленнями".

"Ми розуміємо, що протока є проблемою. Південний маршрут протоки відкритий. Щодня через нього проходить дедалі більше барелів нафти", — сказав головний американський дипломат про Ормузьку протоку.

"Ми й надалі захищатимемо її, продовжуватимемо забезпечувати відкритість протоки… Але ключове питання тут полягає в тому, що Іран ніколи не може мати ядерної зброї. Ми наголошуємо на цьому під час кожної взаємодії з ними", — сказав він.

США запровадили морську блокаду іранських портів та нафтових терміналів, щоб змусити режим припинити атаки на морське судноплавство та сісти за стіл переговорів щодо своєї ядерної програми.

США також розпочали економічну кампанію з міжнародної ізоляції Ірану, зокрема відключаючи від фінансової системи установи, які забезпечують Іран фінансовими каналами через систему долара США.

У своїй промові Пезешкіан заявив, що Іран не піддасться посиленим санкціям і тиску.

"Пан Трамп і ті, хто прагне залякувати нас, мають зрозуміти: ми готові до діалогу, дипломатії та переговорів, але не приймаємо мову сили", — сказав він.

Американська делегація залишила залу під час виступу Пезешкіана.

Білий дім відкинув заяви Пезешкіана та заявив, що стратегія президента США, спрямована на недопущення отримання Іраном ядерної зброї, зробить світ безпечнішим.

"Іранський режим убив тисячі власних громадян, убивав американців за кордоном, здійснював терористичні акти в Ормузькій протоці та завдавав невибіркових ударів по своїх сусідах у регіоні", — написала у відповідь на запит Голосу Америки перша заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

"Президент мужньо забезпечує, щоб така зловмисна країна ніколи не володіла ядерною зброєю, що зробить увесь світ безпечнішим і стабільнішим", - додала вона.

На запитання про заяви Пезешкіана Рубіо сказав: "Я не знаю, які Іран має підстави повчати когось у питаннях прав людини чи міжнародної системи, коли він систематично її порушує".

Тим часом у середу вантажне судно в Ормузькій протоці було уражене невідомим снарядом, унаслідок чого постраждали двоє людей, повідомила в середу британська організація з безпеки морського судноплавства.

У своєму попередженні UKMTO повідомило, що судно загорілося та втратило хід, однак підтверджених повідомлень про вплив на довкілля не було.

Це вже третє судно, атаковане цього тижня в протоці, після того як у понеділок були уражені два танкери.

Санкції проти Ірану працюють, каже міністр фінансів США

Міністерство фінансів США заявляє, що його економічний наступ на авіаційний сектор Ірану дає результати після нещодавньої масштабної кампанії з посилення санкцій, спрямованої на ізоляцію Тегерана.

Представник Міністерства фінансів повідомив Голосу Америки, що дві країни, з якими працювало відомство, — Туреччина та Оман — вжили заходів для припинення польотів Mahan Air, найбільшої приватної авіакомпанії Ірану, до своїх країн.

8 вересня Міністерство фінансів запровадило санкції проти 36 юридичних осіб, зокрема 27 іранських авіакомпаній, звинувативши їх у підтримці "дестабілізаційної діяльності іранського режиму". Відомство також заявило, що Корпус вартових Ісламської революції Ірану, який США визначили як терористичну організацію, використовує авіакомпанії "для закупівлі та транспортування зброї, а також перевезення особового складу".

У середу Міністерство фінансів заявило, що, крім цільових санкцій проти банків в Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині, міністр фінансів Скотт Бессент направив високопоставленого представника до кількох країн, зокрема ОАЕ, Туреччини, Оману та Великої Британії, "щоб посилити стратегію США та домогтися швидких дій".

"Ці зусилля дають результати. Невдовзі після цих особистих зустрічей Туреччина та Оман оголосили про припинення польотів Mahan Air до своїх країн", — повідомив посадовець у відповідь на запит Голосу Америки.

"Ми дякуємо урядам Туреччини та Оману за їхні важливі кроки й продовжуватимемо спільно працювати з партнерами, щоб не допустити використання іранським режимом будь-яких економічних каналів, що залишилися, для підтримки його дестабілізаційної та терористичної діяльності".

Серед компаній, проти яких були спрямовані заходи, є ті, що потрапили під санкції за надання послуг Mahan Air — іранській авіакомпанії, яку ще у 2011 році було внесено до санкційних списків через звинувачення в підтримці "терористичної діяльності" Ірану.

Міністерство фінансів обмежило міжнародну діяльність іранських авіакомпаній, призупинивши дію трьох дозволів, пов'язаних з Іраном. Ці дозволи стосувалися польотів над територією Ірану, а також можливості для неамериканських авіакомпаній виконувати до Ірану рейси на комерційних літаках американського походження або літаках, що перебувають під контролем США. Дозвіл на поступове припинення раніше дозволених операцій залишався чинним до середи.

Цього тижня Бессент заявив, що з 23 вересня "всі іранські авіакомпанії закриються по всьому світу".

"Якщо вони приземляться, їх не можна буде заправити пальним, обслуговувати в аеропорту, продати їхні квитки — інакше вас відключать від доларової системи", — сказав він телеканалу CNBC.

Бессент заявив, що будь-яка країна або компанія, яка забезпечуватиме Іран життєво важливими економічними каналами, втратить доступ до фінансової системи США.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан, виступаючи в середу на Генеральній Асамблеї ООН, заявив, що його країна не піддасться санкціям і посиленому тиску. Пезешкіан сказав, що Тегеран готовий до діалогу, "але не приймає мову сили".