Не поширювати війну за межі України та Росії: Основне із засідання Радбезу ООН

У своєму виступі під час засідання високого рівня щодо України у ході 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Посол США в ООН Майкл Волтц передав послання президента Дональда Трампа з трьох пунктів: «не розширювати війну, визнати, що військового вирішення цієї війни не існує, і повернутися за стіл переговорів».

У цій війні програють обидві сторони

Ця війна загрожує продовольчій та енергетичній безпеці світу, наголосив Волтц: третина світових запасів опинилася під загрозою, голод загрожує мільйонам людей.

«Ракетні та безпілотні атаки загрожують торговельному судноплавству, експорту продовольчого зерна через Чорне море, а тепер і створюють загрозу голоду для найбідніших сімей світу. Удари по енергетичній інфраструктурі підвищують ціни далеко за межами Росії та України — в Африці, Азії та інших регіонах світу. Колеги, президент із першого дня чітко заявляв, що війна має припинитися», – сказав Волц.

Також він наголосив на порушенні повітряного простору сусідніх з Україною країн.

«І я хочу чітко заявити: ми найрішучішим чином засуджуємо будь-які спроби розширити цю війну», – заявив він.

Відповідно до тракеру українського Центру безпеки Сагайдачного, цей серпень став другим за рівнем активності росіян проти країн Європи після вересня 2025 роки. За період від лютого 2022 року, Центр зафіксував 70 актів саботажу, 183 випадки порушення повітряного простору, 188 кібер- та радіоелектронних атак, 27 потенційних військових загроз та 61 атаку в морському домені. Це лише ті випадки, які ретельно задокументовані та публічно відомі – справжня кількість може бути набагато вищою.

Волтц також наголосив на необхідності приділення більшої уваги проблемі вербування громадян інших країн на війну Росії та України, зокрема вказавши на вербування найманців з Куби, яке здійснюється з повного відома кубинського уряду. Головне Управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про щонайменше 1 028 громадян Куби, завербованих в російську армію.

Посол США в ООН наголосив, що в цій війні програють обидві сторони.

«Протягом останніх чотирьох із половиною років десятки тисяч молодих чоловіків відправляли в окопи та на поля бою. Сім’ї ховали синів, батьків, дружин, сестер, дітей. Житлові будинки, лікарні, школи, порти, енергетичні об’єкти були зруйновані й продовжують руйнуватися просто зараз, поки ми говоримо».

Він сказав, що сторони могли зробити взаємні поступки у сфері спільних інтересів, наприклад, у продовольчій та енергетичній безпеці, наголосивши, що США готові сприяти проведенню тристоронніх переговорів. Волтц відзначив зусилля посередників від США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера, а також Індії, Туреччині та інших країн, спрямованих на досягнення миру.

В якості зразка він навів приклад зусиль Першої Леді Меланії Трамп, яка працює з обома сторонами.

«І якщо Росія та Україна можуть працювати над возз’єднанням дітей із їхніми сім’ями, то вони можуть сісти за стіл переговорів і розпочати набагато складнішу роботу із завершення цього конфлікту. Мир вимагатиме складних рішень від усіх сторін. Він вимагатиме компромісу», -- наголосив посол США в ООН.

Генеральний секретар ООН закликає до мораторію на атаки по енергетичній інфраструктурі та населеним пунктам

У своєму брифінгу на початку засідання заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі ДіКарло наголосила, що війна посилюється, а кількість цивільних жертв зростає. За перші вісім місяців цього року, сказала вона, було вбито та поранено більше українців, ніж за весь 2025 рік. Вона зазначила посилення російських ударів по залізниці, торгових центрах, заправках, складах та виробництвах.

Водночас й Україна нарощує удари по цілях в середині Російської Федерації. ДіКарло наголосила, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки по мирних мешканцях та цивільній інфраструктурі та закликала обидві сторони негайно їх припинити.

Також вона вказала на загрозу поширення війни, зокрема порушення повітряного простору дронами та атаки росіян на пропускні пункти та транспортну і логістичну інфраструктуру на кордоні України.

ДіКарло наголосила на катастрофічних гуманітарних наслідках ударів росіян по енергетичній інфраструктурі напередодні зими, закликавши до їх негайного припинення та запровадження мораторію на атаки по населених пунктах.

Також вона звернула увагу на небезпеку, що зростає, для гуманітарних працівників – між січнем та липнем цього року 10 з них було вбито, щонайменше 40 поранено, щонайменше 19 складів із гуманітарною допомогою стали цілями атак, що завдало шкоди на мільйони доларів

«Гуманітарні конвої ООН зазнавали ударів, зокрема під час спроб евакуації цивільного населення», -- сказала вона.

ДіКарло також закликала до надання гуманітарного доступу до окупованих територій та наголосила, що проведення там виборів до Державної думи немає жодного юридичного підґрунтя та не може змінити статус цих територій.

Наслідки війни виходять далеко за межі регіону, загрожуючи харчовій безпеці навколо світу через атаки на зернову інфраструктуру, судна та порти, наголосила ДіКарло.

Вона сказала, що ООН залишаються відданими суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України та принципу розв’язання конфліктів мирним шляхом. Вона привітала від імені керівництва ООН дипломатичні зусилля, у тому числі Сполучених Штатів, покласти край війні, які мають супроводжуватися деескалацією конфлікту.

«Тому ми знову закликаємо подвоїти дипломатичні зусилля задля негайного, повного та безумовного припинення вогню як першого кроку на шляху до справедливого, всеосяжного та тривалого миру в Україні».

«Росія – глобальна проблема»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму виступі наголосив, що Україна готова до повного та безумовного припинення війни, а єдиною перепоною до миру залишається Росія.

“Лише одна держава блокує припинення бойових дій. І це сам агресор. Росія накладає вето не лише на припинення вогню. Росія ветує мир”, - заявив міністр.

Він зазначив, що блокування Чорного моря Росією загрожує світовій безпеці багатьох країн світу, адже близько 400 мільйонів людей залежать від імпорту українського зерна.

На майданчику ООН Сибіга привернув увагу світу до трагедії міста Олешки та прилеглих населених пунктів у Херсонській області, які опинилися затиснуті між двома сторонами конфлікту, не маючи можливості евакуюватися. Міністр закликав міжнародну спільноту тиснути на Росію, аби та дозволила гуманітарні коридори, через які може заїхати допомога та виїхати люди.

“Якщо ви запам’ятаєте лише щось одне з цієї зустрічі — запам’ятайте Олешки. Почуйте їхній крик про допомогу. Вимагайте від Росії відкрити гуманітарні коридори. Москва є єдиною причиною цієї катастрофи і єдиною перешкодою для її припинення”, - сказав він.

Сибіга також звернувся напряму до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із трьома питаннями: Чому Путін не сяде за стіл переговорів із президентом України? За що загинули десятки тисяч російських солдатів? Як так сталося, що сьогодні горить Москва тоді, коли Кремль планував взяти Київ за три дні?

Очільник МЗС України закликав збільшувати тиск на Росію, включно із жорсткішими санкціями та обмеженням доступу до технологій, а також посилювати здатність України оборонятися. Він звернувся за допомогою членів ООН у поверненні українських дітей, депортованих до Росії, та у забезпеченні притягненні Росії до відповідальності за злочини.

“Росія більше не є глобальною державою. Вона – глобальна проблема. І ця проблема потребує глобального вирішення” – наголосив Андрій Сибіга.

Росія відмовляється від заморозки воєнних дій на період перемовин

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив у війні країні Європи через їхній, на його думку, вплив на внутрішню політику України та громадську думку, присвятивши значну частину свого виступу переказу російській версії подій в Україні, починаючи від 2004 року.

Говорячи про наявний момент, Лавров заявив, що Росія готова до досягнення тривалої угоди, але вони не збираються робити паузи у військових діях під час дипломатичних зусиль.

«Однак, навчені гірким досвідом, ми не будемо на період переговорів у будь-якому форматі робити паузу у спеціальній військовій операції. Хоча Європа хоче саме цього – все з тією ж нехитрою метою отримати перепочинок і поповнити виснажені військові арсенали київського режиму, який від безвиході вже давно перейшов до відверто терористичних методів», – сказав Лавров.

Він знову повторив тези про нібито тотальну заборону російської мови, Української православної церкви та «законодавче закріплення нацистської ідеології та практики».

Китай: Миру можна досягти лише переговорами

Представник Китаю на засіданні Ради Безпеки ООН 23 вересня заявив, що підтримує кроки, які відбувались останнім часом у напрямку досягнення миру в Україні, але наголосив, що Китай не є стороною конфлікту.

"Діалог та переговори — це єдиний реальний шлях до вирішення української кризи. Останнім часом відбулася низка контактів і взаємодій між ключовими сторонами. Китай вітає ці кроки. Попри наявні розбіжності в позиціях, саме стіл переговорів є відправною точкою на шляху до миру", - заявив Фу Цун, постійний представник КНР при Організації Об’єднаних Націй.

"Китай закликає всі зацікавлені сторони відмовитися від ментальності часів "холодної війни" та блокового протистояння", - наголосив надзвичайний посол Китаю.