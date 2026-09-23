США посилюють боротьбу з пологовим туризмом

США вводять нові обмеження на видачу віз. Обмеження покликані на боротьбу з так званим пологовим туризмом.

Мова йде про людей, які за відповідну плату допомагають вагітним жінкам з інших країн приїхати до США для народження дитини. Сполучені Штати автоматично надають громадянство усім народженим на території країни малюкам, за винятком певних категорій людей (дипломатів, ворогів країни, деяких індіанських племен).

Нові правила спрямовані проти "іноземних комерційних мереж, що займаються організацією поїздок (до США – ред.) з метою народження дитини, використовують імміграційну систему США для отримання прибутку від продажу американського громадянства", а також осіб, які сприяють роботі цих мереж. Про це йдеться у заяві виданій державним секретарем США Марко Рубіо.

"Ці мережі рекламують свої послуги, - наголошує Рубіо. – Також стягують десятки тисяч доларів за організацію пологів на американській території виключно заради набуття громадянства США".

За словами держсекретаря США, ці люди шахрайським способом "використовують медичну систему США Medicaid для забезпечення пологів у США".

Цього ж дня Державний департамент США запустив онлайн портал, де громадськість може повідомляти відомству про випадки шахрайства та зловживання візами.

У переліку ймовірних зловживань Держдеп назвав використання підроблених документів, фіктивні плани подорожі, фіктивні шлюби, вигадані пропозиції працевлаштування, участь в організації "пологового туризму".

У випадках зловживань Держдеп готовий анульовувати наявні візи, а матеріали про зловживання передаватимуть правоохоронним органам для подальшого розслідування.

"Адміністрація Трампа використовує всі наявні засоби для захисту цінності громадянства США, убезпечення американських соціальних програм і платників податків від зловживань, а також для гарантування національної безпеки", - підсумував Марко Рубіо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у перший день перебування на посаді 20 січня 2025 року підписав указ про скасування автоматичної видачі американського громадянства за правом народження. Однак 30 червня 2026 року Верховний Суд визнав указ незаконним.

Голос Америки повідомляв про українців, які приїжджають до США, щоб народити дитину.



