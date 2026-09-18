МАГАТЕ: ЗАЕС за три місяці 10 разів втрачала електропостачання

МАГАТЕ звітує, що ситуація навколо атомних станцій в Україні лишається вкрай крихкою та небезпечною.

Під час генеральної конференції відомства у Відні Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про загрозу дронів та військової активності поблизу українських атомних станцій.

За його словами, на Запорізькій атомній станції лише цього тижня місія МАГАТЕ щодня фіксувала "військову активність, зокрема стрілянину та вибухи, часто на близькій відстані, що ще більше підкреслює постійні загрози для ядерної безпеки".

За даними МАГАТЕ, за останні три місяці атомна станція біля Запоріжжя 10 разів втрачала зовнішнє електропостачання, а аварійні дизель-генератори станції, що забезпечують роботу критичних систем безпеки, майже повністю вичерпали запаси пального.

Неспокійна ситуація і поблизу інших атомних станцій в Україні, повідомляє МАГАТЕ.

Зокрема, біля Хмельницької АЕС минулого тижня було помічено 13 безпілотників, на Рівненській АЕС - 8 випадків безпілотників, поблизу Чорнобильської АЕС — 48 дронів, на Південноукраїнській АЕС — 35, і деякі з них наближалися на відстань до 1,5 км до об'єкта, повідомляє місія МАГАТЕ.

За словами Ґроссі, активність безпілотників поблизу ядерних об'єктів ще більше підривають дотримання "семи невід'ємних принципів" забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Раніше Голос Америки повідомляв, які складнощі має МАГАТЕ із ротаціями співробітників місій МАГАТЕ на атомних станціях в Україні.



